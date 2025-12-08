Entretenimiento

Britney Spears alarmó a sus seguidores con un video quitándose la parte superior del bikini

La cantante publicó imágenes que muestran una faceta desenfadada en medio de rumores persistentes sobre su salud

Britney Spears protagonizó un video
Britney Spears protagonizó un video en un lujoso yate que desconcertó a sus fans en redes sociales (REUTERS/Instagram/@britneyspears)

Britney Spears volvió a convertirse en el foco de atención tras difundir un video en su cuenta de Instagram donde aparece a bordo de un yate de lujo.

En las imágenes, la cantante de 44 años celebra su cumpleaños en aguas de México, quitándose la parte superior de su bikini rosa y posando frente a la cámara, en medio de una creciente inquietud de sus seguidores por su bienestar.

“Me tiré de cabeza del barco pero me lastimé”, escribió Spears en la publicación, aunque no compartió imágenes del salto ni de la posible lesión. Actualmente, el post ya no aparece disponible en su perfil de la red social.

El breve video, subido el pasado 7 de diciembre, muestra a la artista con gafas oscuras y extensiones rubias, posando y bailando sobre la proa de la embarcación. Al final de la grabación, desata la parte trasera de su bikini antes de que la cámara se corte, evitando mostrar su torso descubierto.

En otra publicación, Spears lució su figura con el traje de baño durante el viaje, que formó parte de las celebraciones de su cumpleaños número 44.

La cantante estadounidense disfruta un
La cantante estadounidense disfruta un paseo en barco en México quitándose la parte superior de su bikini en una publicación ahora eliminada (Instagram/@britneyspears)

Encontré mi vestido de fiesta”, expresó en la leyenda, junto a clips cortos mostrando dos minivestidos en la misma residencia vacacional alquilada en México.

El video, que tuvo amplia repercusión por el contenido y el comportamiento de Britney Spears, incrementa la preocupación en torno a su situación personal, definida por episodios recientes sobre los que allegados y seguidores han manifestado inquietud.

Según el diario británico Daily Mail, personas cercanas a la estrella pop señalaron su alarma ante varias salidas nocturnas a establecimientos como Stonehaus y Red-O, ubicados en Westlake Village y Thousand Oaks, ambas ocasiones finalizadas con Spears conduciendo su automóvil.

“Es un verdadero infierno saber que suceden cosas que podrían ponerla en peligro. Nadie puede ayudarla”, indicó una fuente familiar anónima al medio británico. “Hasta que ocurra algo horrible, tal vez eso sea una llamada de atención.

Pero nadie está haciendo nada para que reciba la ayuda que necesita: solo la dejan hacer lo suyo”.

Las recientes salidas nocturnas de
Las recientes salidas nocturnas de Spears a bares en California generaron alarma en su entorno familiar debido a la falta de intervención sobre su bienestar (Instagram/@britneyspears)

El entorno familiar de la “Princesa del Pop” atraviesa tensiones tras la gestión legal y mediática de la artista durante la última década.

Al cumplirse un año desde el último pago de manutención —20.000 dólares mensuales— a su segundo exmarido, Kevin Federline, la prensa estadounidense reveló detalles de la complicada custodia de sus hijos y el saldo económico que recibió el exbailarín, cuantificado en unos cinco millones de dólares a lo largo de 17 años.

Federline, quien asegura no haber intervenido en la tutelaje judicial de la cantante, permanece distanciado de la gestión y contacto actual con Spears, cuya tutela legal terminó en 2021.

El futuro de Britney Spears sigue bajo el escrutinio público. No existen detalles confirmados acerca de sus próximos planes navideños ni si establecerá contacto en los próximos días con sus hijos, Sean Federline y Jayden Federline, de 20 y 19 años respectivamente.

Mientras tanto, la intérprete continúa trabajando en nuevos proyectos, como la próxima marca de joyería B. Tiny y la biopic inspirada en sus memorias, The Woman In Me, que está siendo desarrollada por Universal Pictures bajo la dirección de Jon M. Chu (Wicked).

Kevin Federline, exesposo de Britney
Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, recibió pagos millonarios por la custodia de sus hijos mientras permanece alejado de las decisiones actuales sobre la artista (AP/Danny Moloshok)

Las publicaciones recientes de Britney Spears en Instagram coinciden con episodios de preocupación sobre su estado emocional y social. “Quienes desean ayudar no logran acceder a ella. Una situación alarmante”, expresó al Daily Mail una persona próxima a la familia.

Pese a los comentarios y la controversia, la cantante estadounidense no ha respondido públicamente a las inquietudes expresadas ni ha emitido declaraciones sobre sus planes personales o profesionales a corto plazo.

