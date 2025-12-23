España Cultura

James Cameron responde años después al chiste de Amy Poehler en los Globos de Oro: “Suelo ser de piel gruesa pero ahí fue demasiado lejos”

El director de ‘Avatar’ ha respondido al chiste de la cómica sobre su antiguo matrimonio con la también directora Kathryn Bigelow

Guardar
Primer tráiler de 'Avatar: Fuego y Ceniza'.

En medio del estreno mundial de Avatar: Fuego y ceniza, el director James Cameron vuelve a ocupar el centro de la conversación cinematográfica. Reconocido internacionalmente por éxitos como Titanic y Avatar, el realizador canadiense se encuentra bajo el escrutinio público, esta vez no solo por su regreso a Pandora, sino por una declaración que revive viejas tensiones en Hollywood. Cameron calificó de “ignorante” una broma que Amy Poehler realizó sobre él durante los Globos de Oro de 2013, un episodio que, según sus palabras, expone la percepción social que existe en torno a su figura.

Durante la ceremonia de los Globos de Oro de 2013, Amy Poehler aprovechó la nominación de Kathryn Bigelow como mejor directora por “Zero Dark Thirty” para bromear sobre la polémica representación de la tortura en la película. Poehler, acompañada por Tina Fey, lanzó: “Cuando se trata de tortura, confío en la mujer que estuvo casada tres años con James Cameron”. La frase generó una reacción inmediata: el público quedó en silencio y la protagonista de la cinta, Jessica Chastain, mostró su asombro en directo.

En declaraciones recientes a The New York Times, Cameron manifestó su malestar: “El comentario de Amy Poehler fue un ataque ignorante en un evento que se supone celebra el cine y a sus creadores, no una sesión de humillación”. Y añadía: “Tengo la piel gruesa y no me molesta ser el blanco de una broma bien intencionada, pero esto fue demasiado lejos. El hecho de que la gente lo encontrara gracioso revela lo que piensan de mí, aunque no sepan quién soy ni cómo trabajo”. Estas palabras abren un nuevo capítulo en la relación del cineasta con la industria y el público, resaltando la dimensión personal que adquieren las bromas en contextos de alta visibilidad.

Amy Poehler fue quien encendió
Amy Poehler fue quien encendió la polémica con un cambio fuera de sitio, según James Cameron

Una competencia sana

La rivalidad entre Cameron y Bigelow fue un tema recurrente en la temporada de premios 2009-2010, cuando Avatar competía con En tierra hostil en varios certámenes, incluidos los Oscar. Bigelow triunfó en la categoría de mejor directora y su película fue reconocida como mejor película del año. Cameron recordó: “Fui el primero en ponerme de pie para aplaudir cuando Kathryn ganó el Oscar. Ambos veíamos toda la narrativa mediática en torno a nosotros como algo divertido, pero me preocupaba que restara valor a su credibilidad como cineasta. Empezó a convertirse en una conversación que no tenía que ver con su película, y a ambos nos molestaba”.

En fechas recientes, Cameron ha generado debate al reclamar públicamente el crédito completo como guionista de Le llaman Bodhi, afirmando en una entrevista con The Hollywood Reporter: “Me dejaron fuera del crédito por parte del Sindicato de Guionistas. Fue una injusticia total”. La reacción de W. Peter Iliff, guionista acreditado de la película, llegó a través de People: “Jim Cameron es mi héroe. Quizás soy su mayor admirador y estoy agradecido por su increíble trabajo en ‘Point Break’. Hay suficiente reconocimiento para todos; es genial que Jim reciba el mérito que merece por su contribución a la película. El tiempo ha demostrado la vigencia de la cinta, pero él es el rey y espero ver su nuevo film. Todos hemos disfrutado de todo lo que ha hecho”.

La historia profesional y personal entre James Cameron y Kathryn Bigelow se remonta a finales de los ochenta. El matrimonio, que duró de 1989 a 1991, dio paso a una gran colaboración creativa. Cameron fue responsable del desarrollo y la producción ejecutiva de “Point Break”, además de coescribir el thriller Días extraños. James Cameron, en pleno lanzamiento de su nueva entrega de Avatar, sigue generando titulares tanto por sus producciones como por sus opiniones sobre la industria y sus propias vivencias.

Temas Relacionados

James CameronAvatarAvatar: Fuego y cenizaCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Si te gusta ‘Adolescencia’ no te pierdas esta miniserie de sus creadores: un thriller que pone a la comunidad sorda en el centro de la acción

‘Reunión’ gira en torno a un ‘expresidiario’ rechazado por la sociedad por haber cometido un crimen y por ser una persona no oyente

Si te gusta ‘Adolescencia’ no

Cómo sería ‘Emily in Paris’ si viviera en Madrid, según la IA: trabajaría con Loewe, desayunaría en el Café Comercial y pasaría las noches en Gabana

Las mañanas de Emily en la capital madrileña empezarían temprano y, como dicta la serie, con un desayuno digno de Instagram

Cómo sería ‘Emily in Paris’

Las ediciones especiales de libros más bonitas para regalar (y acertar) en Navidad: de Jane Austen a ‘La amiga estupenda’ pasando por ‘Frankenstein’

Repasamos algunas de las joyas editoriales que han aparecido este año que presentan un formato exquisito y que abarcan todos los gustos y edades

Las ediciones especiales de libros

Vídeo| Así han dado los niños del Colegio de San Ildefonso los premios de la Lotería de Navidad 2025: un rápido segundo premio, la sorpresa del Gordo y un quinto tardío

Reparto y alegría entre los agraciados con los premios del sorteo navideño

Vídeo| Así han dado los

Sorpresa en el especial de Nochevieja de RTVE: La Oreja de Van Gogh presentará su nuevo single con Amaia Montero

La cadena ha anunciado por sorpresa que el grupo se unirá por primera vez en su especial de Fin de año

Sorpresa en el especial de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Barcelona avala

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de un ocupante precario porque una mujer demostró que era propietaria de la mitad de la vivienda

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano que fundamentó su origen sefardí en ser descendiente de una mujer judía 23 generaciones atrás

Abascal promete que no regalará el Gobierno de Extremadura al PP y exigirá más que en Valencia: “La pelota está en el tejado de Guardiola”

La Audiencia Nacional se olvida de poner 23 páginas en la sentencia que condenó a varios expresidentes de fútbol y empresarios por defraudar 154 millones en IVA

Juan Antonio Delgado, de guardia civil a candidato de Podemos en Andalucía: “Un general no pagaba casa, les importaba un bledo que los de abajo viviésemos mal”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 23 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 23 de diciembre

Dónde invertir el Gordo y los premios de la Lotería de Navidad: depósitos, fondos, pisos, bolsa... Las alternativas para que el dinero no se esfume

El BCE mantendrá en 2026 los tipos de interés en “modo pausa” tras controlar la inflación e impulsar el crecimiento de la eurozona

DEPORTES

“Es muy raro hacer un

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores