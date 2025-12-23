James Cameron responde años después al chiste de Amy Poehler en los Globos de Oro: “Suelo ser de piel gruesa pero ahí fue demasiado lejos”

Primer tráiler de 'Avatar: Fuego y Ceniza'.

En medio del estreno mundial de Avatar: Fuego y ceniza, el director James Cameron vuelve a ocupar el centro de la conversación cinematográfica. Reconocido internacionalmente por éxitos como Titanic y Avatar, el realizador canadiense se encuentra bajo el escrutinio público, esta vez no solo por su regreso a Pandora, sino por una declaración que revive viejas tensiones en Hollywood. Cameron calificó de “ignorante” una broma que Amy Poehler realizó sobre él durante los Globos de Oro de 2013, un episodio que, según sus palabras, expone la percepción social que existe en torno a su figura.

Durante la ceremonia de los Globos de Oro de 2013, Amy Poehler aprovechó la nominación de Kathryn Bigelow como mejor directora por “Zero Dark Thirty” para bromear sobre la polémica representación de la tortura en la película. Poehler, acompañada por Tina Fey, lanzó: “Cuando se trata de tortura, confío en la mujer que estuvo casada tres años con James Cameron”. La frase generó una reacción inmediata: el público quedó en silencio y la protagonista de la cinta, Jessica Chastain, mostró su asombro en directo.

En declaraciones recientes a The New York Times, Cameron manifestó su malestar: “El comentario de Amy Poehler fue un ataque ignorante en un evento que se supone celebra el cine y a sus creadores, no una sesión de humillación”. Y añadía: “Tengo la piel gruesa y no me molesta ser el blanco de una broma bien intencionada, pero esto fue demasiado lejos. El hecho de que la gente lo encontrara gracioso revela lo que piensan de mí, aunque no sepan quién soy ni cómo trabajo”. Estas palabras abren un nuevo capítulo en la relación del cineasta con la industria y el público, resaltando la dimensión personal que adquieren las bromas en contextos de alta visibilidad.

Amy Poehler fue quien encendió la polémica con un cambio fuera de sitio, según James Cameron

Una competencia sana

La rivalidad entre Cameron y Bigelow fue un tema recurrente en la temporada de premios 2009-2010, cuando Avatar competía con En tierra hostil en varios certámenes, incluidos los Oscar. Bigelow triunfó en la categoría de mejor directora y su película fue reconocida como mejor película del año. Cameron recordó: “Fui el primero en ponerme de pie para aplaudir cuando Kathryn ganó el Oscar. Ambos veíamos toda la narrativa mediática en torno a nosotros como algo divertido, pero me preocupaba que restara valor a su credibilidad como cineasta. Empezó a convertirse en una conversación que no tenía que ver con su película, y a ambos nos molestaba”.

En fechas recientes, Cameron ha generado debate al reclamar públicamente el crédito completo como guionista de Le llaman Bodhi, afirmando en una entrevista con The Hollywood Reporter: “Me dejaron fuera del crédito por parte del Sindicato de Guionistas. Fue una injusticia total”. La reacción de W. Peter Iliff, guionista acreditado de la película, llegó a través de People: “Jim Cameron es mi héroe. Quizás soy su mayor admirador y estoy agradecido por su increíble trabajo en ‘Point Break’. Hay suficiente reconocimiento para todos; es genial que Jim reciba el mérito que merece por su contribución a la película. El tiempo ha demostrado la vigencia de la cinta, pero él es el rey y espero ver su nuevo film. Todos hemos disfrutado de todo lo que ha hecho”.

La historia profesional y personal entre James Cameron y Kathryn Bigelow se remonta a finales de los ochenta. El matrimonio, que duró de 1989 a 1991, dio paso a una gran colaboración creativa. Cameron fue responsable del desarrollo y la producción ejecutiva de “Point Break”, además de coescribir el thriller Días extraños. James Cameron, en pleno lanzamiento de su nueva entrega de Avatar, sigue generando titulares tanto por sus producciones como por sus opiniones sobre la industria y sus propias vivencias.