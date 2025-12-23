“Avatar: Fuego y Ceniza” recaudó 345 millones de dólares y firma el segundo mayor estreno del año

“Avatar: Fuego y Ceniza” logró un estreno global de 345 millones de dólares, situándose como el segundo mejor debut cinematográfico de 2025. (20TH CENTURY STUDIOS)

La película “Avatar: Fuego y Ceniza” registró un lanzamiento mundial de 345 millones de dólares, consolidándose como el segundo mejor estreno del año en la industria cinematográfica. El debut se produjo en el fin de semana del 21 de diciembre de 2025, afectando a estudios, distribuidores y al público internacional por el impacto en el calendario de estrenos y en la recaudación global.

Según datos publicados por la agencia AP News y reportados por NBC News, el filme dirigido por James Cameron logró recaudar 88 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, mientras que la suma internacional alcanzó los 257 millones de dólares. Estas cifras sitúan a la tercera entrega de la saga “Avatar” por debajo de “Zootopia 2”, que obtuvo 556 millones de dólares en su estreno mundial, según datos de la consultora Comscore.

El contexto del estreno de “Fuego y Ceniza” se enmarca dieciséis años después del inicio de la franquicia “Avatar”, consolidada como una de las más exitosas en la historia del cine. La anterior entrega, “Avatar: El Camino del Agua”, se lanzó en 2022 con 435 millones de dólares en el debut mundial, mientras que la original de 2009 recaudó 2.920 millones de dólares en total, informó AP News.

¿Cómo se comparan las cifras de “Avatar: Fuego y Ceniza” con otros estrenos recientes?

De acuerdo con AP News y NBC News, la recaudación de “Avatar: Fuego y Ceniza” de 345 millones de dólares a nivel global representa el segundo mayor estreno del año, solo superado por “Zootopia 2”, que acumuló 556 millones de dólares en su lanzamiento. En el mercado estadounidense, la nueva película de James Cameron alcanzó 88 millones de dólares, un 35% menos que los 134 millones de “El Camino del Agua” en 2022.

En el desglose internacional, los 257 millones de dólares recaudados fuera de Estados Unidos reflejan la fortaleza de la saga en mercados como China, donde “Fuego y Ceniza” superó las cifras de las entregas anteriores con 57,6 millones de dólares durante el primer fin de semana, según reportó AP News.

La diferencia respecto a “Zootopia 2” se explica por la amplia expectativa generada en torno a la secuela animada de Disney, que lideró la taquilla mundial en 2025 y estableció una nueva marca para estrenos animados, de acuerdo con reportes de AP News y NBC News.

El lanzamiento dirigido por James Cameron recaudó 88 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 257 millones en el mercado internacional. (20TH CENTURY STUDIOS)

¿Qué elementos impulsaron el desempeño de “Fuego y Ceniza”?

El estreno de “Avatar: Fuego y Ceniza” estuvo marcado por un fuerte desempeño en formatos premium y 3D. De acuerdo con Comscore, el 66% de la recaudación nacional provino de salas con tecnología avanzada, y el 56% de los espectadores eligió la versión en tres dimensiones.

Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore, explicó a NBC News: “No se puede crear el mundo de Pandora con poco presupuesto. Si vas a tener una película en 3D, una película épica de tres horas y 17 minutos, se requiere una inversión enorme de dinero, tiempo y recursos”. El presupuesto de producción de “Fuego y Ceniza” se estima en al menos 400 millones de dólares, posicionándola como una de las películas más costosas de la historia reciente, según AP News.

Las ventas internacionales han sido una constante para la franquicia. Según AP News, la saga de James Cameron mantiene una presencia dominante en el extranjero, y las proyecciones en mercados como China han superado las expectativas iniciales.

¿Cuál fue la reacción del público y la crítica?

De acuerdo con los datos recopilados por CinemaScore, la audiencia norteamericana otorgó a “Fuego y Ceniza” una calificación de “A”, lo que refuerza la tendencia de la franquicia a mantener un sólido rendimiento en las semanas posteriores al estreno. David A. Gross, consultor cinematográfico, declaró a NBC News: “Los estrenos no son lo que define a las películas de ‘Avatar’. Es lo que hacen después del estreno lo que las convirtió en la segunda y tercera películas más taquilleras de todos los tiempos”.

En el ámbito de la crítica, la película obtuvo una puntuación de frescura del 68% en Rotten Tomatoes, la más baja de la serie, según NBC News. Este dato contrasta con la recepción de las dos entregas anteriores y podría influir en la trayectoria comercial a largo plazo.

El éxito de la película se explica por la preferencia del público por los formatos premium y 3D, que aportaron el 66% de la recaudación nacional. (20TH CENTURY STUDIOS)

¿Qué impacto tiene este estreno para la industria del cine?

La recaudación de “Avatar: Fuego y Ceniza” y de “Zootopia 2” ha redefinido el ranking de los mayores estrenos globales de 2025, con cifras que superan ampliamente el promedio de lanzamientos recientes en la industria, de acuerdo con AP News y NBC News. El éxito de estas producciones afecta las proyecciones de taquilla para el resto del año y condiciona la estrategia de lanzamientos de los principales estudios.

Según explicó James Cameron en declaraciones recogidas por NBC News, la continuidad de la saga dependerá del desempeño comercial de “Fuego y Ceniza”. El director confirmó que la cuarta y quinta películas ya están escritas, pero aún no cuentan con luz verde para su producción.

¿Qué otros estrenos destacaron en el mismo fin de semana?

El fin de semana del estreno de “Fuego y Ceniza” también estuvo marcado por la llegada de otros títulos relevantes. Según NBC News y datos de Comscore, la película animada “David” de Angel Studios recaudó 22 millones de dólares en Estados Unidos, logrando el mejor estreno hasta la fecha para este estudio. “The Housemaid”, un thriller psicológico distribuido por Lionsgate, alcanzó 19 millones, mientras que la nueva entrega de Bob Esponja sumó 16 millones de dólares en taquilla.

La lista de las 10 películas más taquilleras en el mercado norteamericano ese fin de semana, según NBC News, fue la siguiente:

“Avatar: Fuego y Ceniza” – 88 millones de dólares. “David” – 22 millones de dólares. “The Housemaid” – 19 millones de dólares. “Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados” – 16 millones de dólares. “Zootopia 2” – 14,5 millones de dólares. “Five Nights at Freddy’s 2” – 7,3 millones de dólares. “Wicked: For Good” – 4,3 millones de dólares. “Dhurandhar” – 2,5 millones de dólares. “Marty Supreme” – 875.000 dólares. “Hamnet” – 850.000 dólares.

La producción de “Avatar: Fuego y Ceniza” requirió una inversión estimada de al menos 400 millones de dólares, ubicándose entre las películas más costosas del año. (20th Century Studios vía AP)

¿Qué se espera para la franquicia “Avatar” y el mercado cinematográfico?

El desempeño de “Fuego y Ceniza” en las próximas semanas será clave para determinar la continuidad de la franquicia y el calendario de estrenos futuros. Según NBC News, la saga de James Cameron depende de una fuerte venta sostenida de entradas, especialmente durante el periodo navideño, para justificar nuevas entregas. El resultado de este lanzamiento también incide en la estrategia de los estudios que apuestan por megaproducciones y formatos premium.

La industria del cine se mantiene atenta a la evolución de la taquilla global durante el cierre del año, ya que el éxito de las superproducciones define tendencias de consumo, inversiones y la permanencia de franquicias de alto presupuesto. El impacto inmediato para el público incluye una mayor oferta de títulos en cartelera y la consolidación de estrenos internacionales que compiten por la atención y los recursos de las audiencias globales.