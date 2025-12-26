Kiefer Sutherland repasó las decisiones que marcaron su carrera y admitió: “Dejé pasar algunas oportunidades y me arrepiento”

Kiefer Sutherland alcanzó reconocimiento internacional con la serie 24, un hito de la televisión de comienzos de los 2000 que consolidó su carrera y marcó su mirada crítica sobre los cambios en la industria audiovisual (YouTube)

Kiefer Sutherland, de 58 años, admitió en una entrevista con The Independent que la preocupación por la percepción pública fue una cuestión central en su vida: “La gente se preocupaba más por mí cuando tenía 30 años que ahora”.

Sutherland explicó que el temor a la irrelevancia le permitió profundizar en sus interpretaciones más recientes, especialmente en la película The Caine Mutiny Court-Martial.

Al referirse al proceso de construcción de personajes, detalló: “¿Qué pasa cuando llegas a una edad en la vida en la que eres redundante, en la que no importas, en la que a nadie le importa lo que piensas? Y cuando puse aspectos de mis propios sentimientos personales en el personaje, por primera vez, sentí empatía por él. Ya no era un imbécil”.

Una nueva etapa con “Tinsel Town” y el valor de la transformación personal

El estreno de la comedia navideña Tinsel Town marca una nueva fase para Sutherland. En esta producción, interpreta a Brad Mack, un actor presuntuoso que termina participando en una pantomima navideña en Yorkshire junto a Rebel Wilson.

El actor profundizó en la empatía hacia sus personajes a través de experiencias personales y sentimientos de redundancia (REUTERS)

Sutherland manifestó que la experiencia fue especialmente cercana: “Que Mack se convirtiera en una mejor versión de sí mismo a través de su hija fue algo que me conmovió personalmente”.

Además, reconoció que esta transformación familiar tuvo un gran impacto en su vida. “Empiezas a creer, por ti mismo, que tienes una visión que vale la pena compartir”, afirmó.

En cuanto a su atracción por los relatos británicos, sostuvo que “los británicos hacen este tipo de películas mejor que nadie. Como Full Monty... es simplemente esa historia inglesa, sentida y de pueblo”.

Orígenes, familia y diferencias generacionales

El vínculo de Sutherland con el Reino Unido tiene raíces profundas. Nacido en Londres en 1966, admitió poseer una “idea romántica” del país. “Siempre que he visitado el Reino Unido, una parte de mí siente que soy de aquí. No sé cómo expresarlo, pero... la gente me apoyó mucho aquí”, expresó el actor británico que pasó su infancia y adolescencia en Canadá, donde se formó y creció junto a su madre.

Las comparaciones generacionales entre Kiefer y su padre, Donald Sutherland, reflejan trayectorias diferentes en la industria audiovisual (REUTERS)

Su infancia estuvo marcada por frecuentes traslados entre continentes y por la influencia artística de sus padres: Donald Sutherland y Shirley Douglas. Recordó: “De muy pequeños, mi hermana gemela y yo terminábamos la escuela e íbamos al teatro. Hacíamos los deberes, mi madre hacía su función y luego nos íbamos a casa”.

La comparación con su padre surge de manera natural. Mientras Donald Sutherland aprovechó oportunidades en una época dorada de los guiones en Estados Unidos, Kiefer optó principalmente por la televisión. “Nunca he tenido una idea muy clara de hacia dónde quiero llevar mi carrera“, resaltó.

También reflexionó y afirmó que “Tuve hijos muy joven. Tenía responsabilidades y tomé muchas decisiones al principio de mi carrera... Hubo un componente financiero en esas decisiones, más del que desearía. Así que tuve que dejar pasar algunas oportunidades y me arrepiento”.

La era de “24”, el streaming y la transformación de la televisión

La consolidación de Sutherland llegó con “24”, aunque, según relató a The Independent, la serie no le abrió todas las puertas de inmediato. “Después de 24, pensé que naturalmente tendría un montón de oportunidades mirándome a la cara, pero la verdad es que, si no creas esas oportunidades, simplemente no están ahí”, relató.

Kiefer Sutherland critica el modelo de streaming actual y la fragmentación de la televisión, defendiendo el lazo perdido entre público y series clásicas (Captura de video: YouTube)

Su análisis sobre la televisión actual es tanto lúcido como nostálgico. Ante los cambios en las temporadas cortas y la fragmentación de la audiencia, afirmó: “Es muy difícil que el público se enganche a una serie que solo tiene ocho episodios, porque justo cuando estás realmente enganchado, se detiene. Luego tienes que esperar un año entero para escribir ocho más y repetirlo".

Desde una mirada crítica también destacó que “en el contexto de lo que era la televisión antes, eso ni siquiera es una temporada completa. 24 hacía más de 20 episodios al año, y eso le toma tres años a una serie moderna. Y es la diferencia entre tener una relación seria o una aventura”.

Sutherland considera que se perdió el vínculo entre el público y las series: “La gente echa de menos la relación que tenía con Urgencias, 24 o NYPD Blue. Era algo en lo que se podía confiar”.

Apunta que ahora, para ver un partido, se requieren varias plataformas de streaming, y criticó el cambio en el modelo de negocio: “Antes lo tenían gratis. Ahora tienen un servicio de streaming de pago, y con anuncios. ¡Y tú pagas por ello! Es irónico que hayan reinventado la televisión, pero hayan conseguido que pagues por lo que antes era gratis”.