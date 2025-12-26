El reencuentro navideño de Arnold Schwarzenegger y su exesposa María Shriver a 14 años de su escandaloso divorcio

Maria Shriver contó el devastor momento que vivió tras su divorcio de Arnold Schwarzenegger. (Jon Kopaloff/FilmMagic)

Arnold Schwarzenegger y su exesposa María Shriver sorprendieron al reaparecer juntos durante las celebraciones navideñas de 2025. La postal familiar fue compartida por Katherine Schwarzenegger (36), la hija mayor del clan; y mostró una dinámica de cordialidad que contrasta con el doloroso quiebre que separó al matrimonio en 2011.

En una de las fotos que subió Katherine a Instagram se ve a la escritora agachada entre sus padres, mientras ambos sonríen a cámara.

María Shriver luce un elegante blazer de tweed dorado, mientras que Schwarzenegger opta por un conjunto oscuro, con camisa negra y chaqueta, acorde al clima invernal.

Otras imágenes muestran a la ex primera dama de California guiando a sus nietos durante una función navideña, y al actor compartiendo un momento feliz con otro de los pequeños en un establo al aire libre.

Arnold Schwarzenegger y María Shriver posan junto a su hija Katherine durante un reencuentro familiar en Navidad (Captura: Instagram)

El álbum familiar también incluyó recuerdos del cumpleaños número 36 de Katherine, celebrado junto a su esposo Chris Pratt —con quien se casó en 2019—, además de la presencia de sus hermanos Patrick y Christopher Schwarzenegger.

Un matrimonio de 25 años y una ruptura escandalosa

Arnold Schwarzenegger y María Shriver se conocieron en 1977 durante el torneo de tenis Robert F. Kennedy y se casaron en 1986.

A lo largo de su matrimonio, que se extendió por 25 años, formaron una de las parejas más poderosas y visibles de Estados Unidos: era un cruce entre Hollywood, política y el legado de la familia Kennedy. Juntos tuvieron cuatro hijos: Katherine, Christina, Patrick y Christopher.

Sin embargo, en mayo de 2011, Shriver anunció públicamente el fin de su relación.

En un comunicado emitido entonces, explicó que se trataba de “un tiempo de gran transición personal y profesional” y que, tras una profunda reflexión, habían decidido vivir separados mientras mantenían como prioridad el bienestar de sus hijos.

El actor de Terminator compartió las festividades con sus nietos (Captura: Instagram)

Días después, el actor admitió que durante su matrimonio había mantenido una relación con la empleada doméstica de la familia, Mildred Baena, con quien tuvo un hijo, Joseph Baena, hoy de 28 años.

No fue extraño que tal noticia desatara un terremoto mediático y personal. Aunque la pareja se separó en 2011, el divorcio recién se finalizó en 2021, una década después.

Años más tarde, María Shriver habló con mayor profundidad sobre cómo vivió ese período.

En su libro I Am Maria, revisado en marzo de 2025, describió el final de su matrimonio como un golpe “devastador y que cambió su vida”. Para agravar la situación, ocurrió poco después de la muerte de sus padres, Eunice Kennedy Shriver y Sargent Shriver.

“Me rompió el corazón, el espíritu y lo que quedaba de mí”, escribió. Según explicó, buscó sanación a través de terapia, visitas a sanadores, chamanes, un convento y, finalmente, la escritura de poesía, que se convirtió en una herramienta clave para reconstruirse emocionalmente.

El matrimonio terminó en medio de un escándalo, pero hoy Arnold y María comparten reuniones familiares y celebracione (EFE/JOHN G. MABANGLO)

En ese proceso, también reflexionó sobre la presión de crecer dentro del clan Kennedy y la sensación persistente de no ser “suficiente”.

Con el paso del tiempo, la relación entre Schwarzenegger y Shriver evolucionó hacia una convivencia respetuosa y cercana.

En marzo de 2025, Shriver dijo a People que se encontraba en “un buen lugar” y que ella y Arnold seguían en conversación constante.

Por el lado del exgobernador de California, también ha dejado atrás los dimes y diretes; y ahora aborda su historia personal con humor.

En septiembre de 2025, durante la ceremonia de la estrella del periodista Chris Wallace en el Paseo de la Fama, ironizó: “Sé mucho sobre periodistas... Y no solo eso, también me casé con una periodista. La única diferencia entre Chris y María es que Chris nunca se quedó con la mitad de mi dinero”, bromeó.