Entretenimiento

Andy Cohen y Anderson Cooper, la dupla que conquistó el éxito de la Nochevieja en CNN

La dupla de presentadores estadounidense celebra cada 31 de diciembre su complicidad, con anécdotas familiares y momentos espontáneos. Entrevistados por Parade Magazine, hablaron sobre cómo convirtieron la transmisión en un clásico imperdible para millones de espectadores

Guardar
Andy Cohen y Anderson Cooper
Andy Cohen y Anderson Cooper consolidan su liderazgo en la Nochevieja de CNN con una química única en televisión en vivo (Portada Parade Magazine)

Cada 31 de diciembre, millones de espectadores en Estados Unidos y otras partes del mundo sintonizan la “Nochevieja en CNN para ver a Andy Cohen y Anderson Cooper compartir bromas, anécdotas y momentos espontáneos en directo.

Más allá del espectáculo televisivo, la complicidad entre ambos presentadores se apoya en una amistad de décadas, una vida familiar activa y una admiración mutua que trasciende la pantalla, como relataron en una entrevista exclusiva con Parade Magazine.

La amistad de décadas entre
La amistad de décadas entre Anderson Cooper y Andy Cohen se refleja en cada transmisión especial de fin de año (CNN)

Amistad con el paso de los años

La relación entre Cohen y Cooper se remonta a los años 90, cuando un fallido encuentro a ciegas marcó el inicio de una conexión que, con el tiempo, se transformó en una sólida amistad. “Fuimos juntos a Brasil, y creo que ese viaje fue un punto de inflexión”, recordó Cooper.

Por su parte, Cohen añadió: “Alrededor de la época en que conseguí mi programa, hace 16 años, la gente empezó a vernos juntos. Luego Anderson tuvo un talk show diurno y yo iba como coanfitrión. Después comenzamos a hacer giras juntos. Pero ya en los 90 viajábamos con amigos”.

Ambos coincidieron en que la relación evolucionó con los años. “No hablábamos como ahora ni éramos tan cercanos. Recuerdo que fue en tu fiesta de 40 años cuando empecé a verte de otra manera”, confesó Cooper. Mientras que Cohen destacó el valor de hacer reír a su amigo: “Me encantaba hacerlo reír”.

Paternidad y vida familiar

La paternidad es un tema central en la vida de ambos. Cooper, padre de Wyatt y Sebastian, y Cohen, padre de Benjamin y Lucy, compartieron experiencias y desafíos cotidianos. Sobre esto, Cooper afirmó: “No hago resoluciones de Año Nuevo, pero cada día intento ser mejor estando presente, sobre todo con mis hijos”.

Cohen, en cambio, confesó que su propósito recurrente es “pasar menos tiempo en el teléfono”, aunque reconoció que solo lo cumple durante unas semanas.

La paternidad y la vida
La paternidad y la vida familiar unen a Cooper y Cohen, quienes compartieron experiencias y desafíos como padres solteros (Instagram @cnn)

Las anécdotas familiares abundan en su vida cotidiana. El presentador Cohen relató: “Anderson y yo fuimos juntos a Disney World una semana. Fue uno de los mejores momentos del año. Fue genial compartir con los niños”.

La convivencia no está exenta de roces. Sobre una reciente discusión durante el viaje a Disney, Cohen la describió como “una pelea relámpago, como una inundación repentina. Apareció con fuerza y luego desapareció”.

Sobrevivir y disfrutar la nochevieja en directo

La transmisión de la Nochevieja en CNN se convirtió en un ritual tanto para los presentadores como para la audiencia. Cooper, conocido por su rigor periodístico, ve en la noche del 31 de diciembre una oportunidad para relajarse en televisión en vivo. “Es el punto brillante de mi calendario”, aseguró a Parade Magazine.

Cohen, quien se encarga de la mayor parte de la preparación, explicó: “Anderson tiene mucho cada día, así que mi equipo y yo hacemos el trabajo previo y lo integramos unos días antes. Así es como me gusta”.

El público disfruta la complicidad
El público disfruta la complicidad y espontaneidad de Cohen y Cooper, quienes se han convertido en referentes de la televisión estadounidense (Instagram @bravoandy)

La dinámica en pantalla refleja su relación fuera de cámaras. “Esto es como nuestras videollamadas. Lo que ven es lo que somos, para bien o para mal”, afirmó Cooper.

Asimismo, su colega añadió que, lejos de hablar de política o cultura pop, sus conversaciones giran en torno a sus hijos y asuntos personales: “La gente me pregunta todo el tiempo qué opina Anderson sobre tal tema, pero no hablamos de eso”.

Sobre la preparación del programa, Cohen detalló: “Estamos en una rutina. Tenemos un plan y un sistema. Ahora se trata de encajar muchas piezas. Buscamos invitados que hayan tenido un gran año y que sean divertidos”.

Anécdotas y experiencias compartidas

Las diferencias de origen y estilo de vida no impidieron que Cohen y Cooper forjen una amistad profunda. Cohen creció en los suburbios de St. Louis, mientras que Cooper es hijo de la socialité Gloria Vanderbilt y se crió en Nueva York. “No soy un Vanderbilt”, bromeó Cohen. Cooper replicó: “Dices que tuve la infancia que soñabas porque iba a Studio 54”.

Ambos reconocieron que, pese a sus diferencias, comparten muchas similitudes. “Nos gustan las mismas cosas, ambos estamos en los medios y somos los rostros de nuestras cadenas. Hay muchas personas que dependen de nosotros”, reflexionó Cohen.

En cuanto a la relación con el público, Cooper señaló que la gente suele acercarse más a Cohen: “Andy habla con todos y es muy visible en la calle. Yo soy más como un leopardo, llevo gorra y me muevo rápido”. A su vez, Cohen destacó que la gente disfruta verlos juntos: “Cuando nos ven juntos, se alegran. Pero Anderson intimida a algunos”.

Las diferencias de origen y
Las diferencias de origen y estilo de vida no impiden que Cohen y Cooper forjen una amistad profunda y duradera (CBS)

Admiración mutua y balance personal

La admiración entre ambos es palpable. Cooper expresó: “Me encanta verlo como padre, creo que es increíble en eso. También admiro cómo es con sus padres y amigos. No conozco a nadie con tantos amigos cercanos como Andy. Se preocupa por todos”.

En una misma sintonía, Cohen devolvió el elogio: “Creo que es un gran padre. Es muy leal, muy amable y tiene una sensibilidad que la gente no imagina. Es un hombre de integridad personal y periodística a un nivel que muchos no creerían”.

La complicidad y el apoyo mutuo que comparten Andy Cohen y Anderson Cooper, relatados en su conversación con Parade Magazine, mostraron que, más allá de la fama y la televisión en vivo, la verdadera fortaleza de su vínculo reside en la confianza y la amistad genuina.

Temas Relacionados

Andy CohenAnderson CooperNochevieja en CNNAmistad entre celebridadesPaternidad en televisiónParade MagazineNocheviejaAño NuevoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Macaulay Culkin aseguró que este clásico de Hollywood no merece ser catalogado como película navideña: “No lo es y mi opinión influye”

El protagonista de “Mi pobre angelito” aseguró que “Duro de matar” no encaja entre los clásicos navideños y reavivó una antigua polémica que parece no tener fin

Macaulay Culkin aseguró que este

Tylor Chase fue internado en un hospital: el desesperado intento de sus seres queridos para rescatarlo de las adicciones

El actor fue evaluado e ingresado en un centro médico el día de Navidad, gracias a un trabajo conjunto entre amigos y familiares

Tylor Chase fue internado en

“Simplemente caminaba por ahí llorando”: el adiós que marcó a los protagonistas de Stranger Things

Tras una década compartiendo rodajes, amistad y crecimiento personal, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin reviven los días finales en el set de Hawkins

“Simplemente caminaba por ahí llorando”:

Por qué Will se convirtió en el corazón de Stranger Things

Una decisión tomada desde el inicio marcó el destino del personaje y fue clave para construir una historia llena de sinceridad y responsabilidad emocional

Por qué Will se convirtió

Jack Black confiesa que el rodaje de Anaconda fue como volver a sus inicios creativos junto a Paul Rudd

Los protagonistas exploran en el rodaje cómo la creación artística conecta con sueños de la juventud y el valor de la camaradería

Jack Black confiesa que el
DEPORTES
Chelsea podría repescar a Aaron

Chelsea podría repescar a Aaron Anselmino del Borussia Dortmund: los motivos

Las sospechosas imágenes de uno de los partidos investigados en Turquía en el marco de una mega causa de apuestas que terminó con 14 futbolistas detenidos

Tras pasar la Navidad en Rosario, Lionel Messi viajará a Uruguay: el motivo

El gesto navideño de una estrella del Barcelona en su ciudad natal: “Reconocer de dónde venimos y sentir orgullo por nuestra ascendencia”

El “Monstruo” Naoya Inoue protagonizará la última gran pelea del 2025 contra Alan David Picasso: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Lucía Celasco y Nicolás Figal

Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York para celebrar su primera Navidad como pareja

Cinthia Fernández contó cómo será su boda con Roberto Castillo y reveló detalles de la propuesta: “Me engañó”

Flor Jazmín Peña celebró el cumpleaños de Nico Occhiato con una emotiva carta: “Qué ganas de ser equipo juntos”

“Yo nunca pierdo”: Ferbo y Flor Regidor se ponen a prueba en #Detaquito

María Becerra explotó contra los haters que cuestionaron sus vacaciones en Finlandia: “¿Vos qué hacés?”

INFOBAE AMÉRICA

La presión de Estados Unidos

La presión de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano también afecta a Cuba

Un atentado contra una mezquita alauita en Siria dejó al menos ocho muertos y 18 heridos

La Central Obrera Boliviana anuncia un paro general contra el decreto que elimina la subvención al combustible

“Una sola familia hondureña”: Nasry Asfura apela a la unidad tras ser confirmado como ganador de las elecciones

Científicos plantean que el ser humano cuenta con decenas de sentidos más allá de los clásicos