El periodista Anderson Cooper reveló cómo Richard Gere lo ayudó a darse cuenta de que era gay

Anderson Cooper habló abiertamente sobre su despertar sexual. El periodista de la cadena CNN, de 55 años, contó que conocer a Richard Gere desnudo lo ayudó a darse cuenta de que era gay.

Durante una entrevista con Andy Cohen en la ciudad de Nueva York, el presentador recordó haber conocido a los amigos homosexuales de su madre Gloria Vanderbilt cuando era niño, como Truman Capote, Gore Vidal y el fotógrafo Paul Jasmin.

Copper explicó que Jasmin y su novio lo llevaron a un espectáculo de Broadway a los 11 años, donde vio a Gere interpretar a un hombre gay en el escenario.

“Y me llevaron a ver a Richard Gere en “Bent”, que si alguien no conoce la obra “Bent”, trata sobre dos chicos homosexuales en el campo de concentración”, dijo Cooper. “Y este era Richard Gere en 1977, ‘Buscando al Sr. Goodbar’. Era tan hermoso. Y yo estoy allí. Mi madre no había ido. Solo éramos dos amigos homosexuales de mi madre y yo”, continuó.

Cooper explicó que la escena inicial presenta a un hombre que se levanta de la cama completamente desnudo y se pone un uniforme de las SS después de acostarse con otro hombre la noche anterior.

“Y solo recuerdo haber dicho, ‘Oh, Dios mío, soy gay... soy totalmente gay’”, recordó Cooper. “Y después, Paul Jasmin se hizo amigo de Richard Gere. Porque Paul Jasmin tomó las fotos para ‘American Gigolo’. Fuimos detrás de escena y Richard Gere estaba sin camisa en su camerino”.

“Y no podía hablar. Y tenía mi playbill y quería que lo autografiara, pero yo simplemente no podía dejar de mirar su pecho”, añadió.

Tiempo después, Cooper le confesó la historia al famoso actor. " Y así, avanzando rápidamente a hace 10 años, estaba entrevistando a Richard Gere y saqué la playbill... y le conté toda la historia y le pedí que lo firmara. Sí. Le hizo mucha gracia”, agregó Cooper.

Richard Gere en "American Gigolo"

Cooper es padre de Wyatt Morgan, de 2 años, y Sebastian Luke, de 4 meses, con su ex pareja Benjamin Maisani. “Siempre he creído que si has estado con alguien y eso termina, en términos de una relación íntima, si amas a alguien, no hay razón por la que ese amor no deba continuar”, dijo Cooper en septiembre a la revista People.

Cooper anunció el nacimiento de su hijo Wyatt en mayo de 220 en su programa en CNN y en un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. El bebé nació mediante vientre en alquiler, dijo el presentador de noticias, y lleva el nombre de su padre, quien murió cuando Cooper tenía 10 años.

“Como un niño gay, nunca pensé que sería posible tener un hijo, y estoy agradecido con todos aquellos que allanaron el camino, y con los médicos y enfermeras y todos los involucrados en el nacimiento de mi hijo”, escribió Cooper en Instagram. “Sobre todo, estoy agradecido con una extraordinaria madre gestante que llevó a Wyatt, y cuidó de él con cariño y ternura, y lo trajo al mundo”.

Anderson Cooper presentó a su hijo Wyatt

Cooper dijo que lamentaba que sus padres y su hermano no estuvieran vivos para conocer a su hijo. La madre de Cooper, Gloria Vanderbilt, murió en julio a los 95 años.

El segundo nombre del bebé, Morgan, también está vinculado a su familia. Era uno de los nombres que sus padres consideraron para Cooper, según una lista que éste encontró recientemente.

El 10 de febrero de este año, Cooper anunciaba la llegada de su segundo hijo en su programa de la CNN.

Cooper no está solo en esta nueva aventura dentro de la paternidad, sino que cuenta con el apoyo de su mejor amigo y ex pareja. Wyatt nos llama papá a los dos, a Benjamin y a mí. Somos una familia. Benjamin está en proceso de convertirse también en padre de los dos niños de forma legal, para que puedan tener los apellidos de los dos”, revelaba.

