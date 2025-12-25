Entretenimiento

“Nunca hice una película que no me rompiera un poco el alma”: Guillermo del Toro y la confesión más íntima de su carrera

Durante una extensa conversación en el pódcast Happy Sad Confused, el cineasta mexicano abordó recuerdos personales, proyectos inconclusos y el impacto emocional de cada obra, y compartió detalles inéditos sobre su proceso creativo y la influencia de la familia en su visión artística

Guardar
Guillermo del Toro revela que
Guillermo del Toro revela que cada película le deja una huella emocional y transforma su visión del cine (YouTube: Josh Horowitz)

El reconocido director mexicano Guillermo del Toro ofreció una extensa entrevista en el pódcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, donde abrió su archivo personal y compartió reflexiones sobre su carrera, sus obsesiones y una visión íntima del cine.

La charla estuvo marcada por confesiones, recuerdos y anécdotas inéditas, pero, sobre todo, por su declaración: “Nunca hice una película que no me rompiera un poco el alma”.

Frankenstein: más que una película, un destino personal

Para Del Toro, Frankenstein no es solo una obra, sino una travesía espiritual que comenzó en su infancia: “Es una religión para mí, una travesía espiritual que empezó a los siete años”, afirmó.

El director mexicano considera a
El director mexicano considera a Frankenstein una travesía espiritual iniciada en su infancia y clave en su carrera (Instagram)

A los 11 años, al leer la novela de Mary Shelley, el proyecto cobró una dimensión aún más personal y desde entonces fue coleccionando ideas, imágenes y colaboradores para ese sueño: “Estás guardando imágenes, ideas, personas, recursos, como si fuera para cuando haga Frankenstein. Y luego lo haces y te encuentras en la cima de la montaña que querías escalar”.

Los cambios y ajustes acompañaron el desarrollo del proyecto. Doug Jones fue considerado para el rol de la Criatura y Andrew Garfield estuvo vinculado a la película hasta dos meses antes de filmar. Finalmente, Jacob Elordi fue el elegido y, según Del Toro, “tiene una pureza para acceder a la inocencia y la furia de la Criatura que es notable”.

El director reveló haber encontrado un eco de su vida y la de Shelley en la trama: “Hablas no solo como hijo de alguien, sino como padre de alguien, y eso llegó en los últimos 15 años para mí”.

Del Toro comparte detalles inéditos
Del Toro comparte detalles inéditos sobre proyectos no realizados como Justice League Dark y Mountains of Madness (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

La muerte de sus padres resultó clave en la gestación de la obra: “Mi madre era un gran misterio. Me habría gustado tenerla de vuelta para hablar de cosas que solo ahora entiendo después de hacer la película”.

Proyectos nunca realizados: Justice League Dark y Mountains of Madness

Durante la conversación, Del Toro desveló detalles sobre los proyectos que nunca llegaron al público, como Justice League Dark de DC. “Tenía un guion que me encantaba, con Constantine como protagonista”, explicó.

Aunque nunca inició el casting, tenía claro que Doug Jones sería Deadman y entre los personajes figuraban Floronic Man, Swamp Thing y una breve aparición de Batman.

El cineasta destaca la importancia
El cineasta destaca la importancia de la emoción y la finitud de la vida como motores de la creación artística (Cortesía)

Entre las escenas de acción, destacó una persecución donde Deadman saltaba de cuerpo en cuerpo en Central Park, que definió como una secuencia realmente interesante y emocionante. Finalmente, la cinta no superó la fase de desarrollo: “Fueron un par de años, pero nunca llegamos al arte. Ahora no lo haría, pero el guion sigue ahí”.

Con respecto a En las montañas de la locura, reconoció que la posibilidad de retomar el proyecto existe gracias a su colaboración con Netflix, aunque su interés se desplazó hacia historias más humanas.

Hoy, su próximo desafío es una animación stop motion centrada en una pareja de ancianos que busca a su hijo, donde la memoria y el arrepentimiento dominan la narrativa, aunque la aventura incluya criaturas fantásticas.

Titanes del Pacífico y otras anécdotas

Tom Cruise estuvo cerca de
Tom Cruise estuvo cerca de protagonizar Titanes del Pacífico, pero el papel recayó finalmente en Idris Elba (REUTERS/Daniel Cole)

El realizador compartió que Tom Cruise estuvo a punto de protagonizar Titanes del Pacífico como Stacker Pentecost, papel que finalmente obtuvo Idris Elba: “Estuvimos muy cerca de tener a Tom Cruise, pero no se cerró el acuerdo por un tema de derechos de home video”.

La relación profesional y personal entre Del Toro y Cruise continuó con otros proyectos, como The Champions, y el director no ahorró elogios para el actor: “Es el actor más preciso, más dedicado y disciplinado. Puedes atravesar cualquier terreno con él”.

Al rememorar Blade II, destacó el rol clave de Wesley Snipes: “La clave para mí era Wesley Snipes. Cuando tienes a un tipo que cae en una pose de Neal Adams cada vez que saca la espada…”. Admitió haber dejado en manos de los productores los aspectos más ligados al “hip factor” de la película: “Ustedes se encargan de la actitud y la música, yo les doy acción y horror”.

Reflexión sobre el cine, el arte y la vida

Guillermo del Toro planea abrir
Guillermo del Toro planea abrir su colección personal al público para inspirar a nuevas generaciones de cineastas (Foto Alessandra Tarantino/Invision/AP)

La charla también tuvo momentos de profunda reflexión sobre el sentido de la vida y la creación artística. Del Toro aseguró: “Soy un gran fan de la muerte, de que exista. Si tuvieras una casa de diamantes, no serían valiosos. Si la vida fuera eterna, no sería preciosa. El hecho de que la vida sea finita es lo que la hace valiosa”.

Para él, el cine necesita emoción, más allá de la escala o la tecnología: “La gente habla de lo que el cine necesita: estar en tal lugar, tener tal escala… Lo que necesita es emoción”.

Reivindicó el trabajo duro frente a la supuesta “visión” creativa: “Todo el mundo habla de visión, pero la visión es esto, el resto es trabajo duro. Trabajas con hardware, con una cámara, con lentes, creas una colisión de vectores”. Destacó a directores contemporáneos como David Lowery, Robert Eggers y Clint Bentley por la precisión y belleza de sus películas.

Confesiones personales y legado

El realizador mexicano reivindica el
El realizador mexicano reivindica el trabajo duro y la honestidad emocional como claves en el arte cinematográfico (Instagram)

En un tramo ágil de preguntas rápidas, Del Toro se definió como “100% perro” y confesó que, tras los incendios que pusieron en riesgo su colección, planea abrirla al público: “Quiero que los jóvenes puedan visitarla y que inspire a otros a contar sus propias historias”.

Entre los actores que admira, mencionó a Crowe, Ryan Gosling y Oscar Isaac. De las películas tristes, nunca puede terminar La cruz de los años, y siente predilección por melodramas mexicanos como La Oveja Negra, confesó. Entre las comidas poco comprendidas, citó Marmite y el faisán podrido francés.

La entrevista concluyó reafirmando su convicción: cada película lo atraviesa y lo transforma, y solo un arte que deja huella puede ser realmente valioso. Del Toro concibe el cine como una experiencia intensa y honesta, donde la emoción prevalece sobre cualquier otro elemento.

Temas Relacionados

Guillermo del ToroFrankensteinJustice League DarkTitanes del PacíficoHappy Sad ConfusedCine mexicanoNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

“Intenté deshacerme de él, pero no funcionó”: la confesión de James Cameron sobre el personaje que cambió el rumbo de Avatar 3

El universo de Pandora enfrenta nuevos desafíos cuando una decisión detrás de cámara obliga a repensar vínculos, conflictos y lealtades. Cómo los matices inesperados transformaron el destino de la saga

“Intenté deshacerme de él, pero

El secreto fitness de Taylor Swift para la Eras Tour: cómo ejercitar el core marcó la diferencia en su gira récord

La artista diseñó una rutina específica basada en ejercicios funcionales y entrenamiento de resistencia para sostener largas actuaciones, según afirmó Self

El secreto fitness de Taylor

Stranger Things: los hermanos Duffer prometen una despedida inolvidable para Hawkins y sus protagonistas

El cierre de la serie reúne emociones intensas, homenajes a la década de los ochenta y la expectativa global de un final capaz de honrar el trayecto compartido por el elenco, según una entrevista de los creadores a Esquire

Stranger Things: los hermanos Duffer

“Cada mujer tiene algo único y esa diferencia hace su belleza y fuerza”, afirma Monica Bellucci sobre la influencia de figuras femeninas en su carrera

En entrevista con Elle, la artista italiana destaca el aporte de referentes y la diversidad de perspectivas que enriquecen su recorrido, donde la sensibilidad y la apertura al aprendizaje fueron claves en todas las etapas de su vida

“Cada mujer tiene algo único

De Queen al thrash y más allá: Axl Rose y Dave Mustaine revelaron los discos que marcaron sus vidas y el rumbo del rock

Íconos indiscutidos de la música revelan influencias sorprendentes, desde la versatilidad creativa hasta la rebeldía punk y el impacto del hip hop. Cómo estos estilos dieron forma a trayectorias irrepetibles e influyeron directamente en la cultura contemporánea

De Queen al thrash y
DEPORTES
¿“It’s time” hasta 2031? Bruce

¿“It’s time” hasta 2031? Bruce Buffer, la voz del octógono, pone fecha a su legado en la UFC

Los primeros 15 movimientos oficiales del mercado de pases de la Liga Profesional

Los mundiales de ajedrez Rápido y Blitz en Qatar, los nuevos desafíos de Faustino Oro

El veredicto de la FIA que abrió una “carrera armamentística” en la F1: la inesperada ventaja que podría tener el Alpine de Colapinto

La FA acusó al Cuti Romero por “conducta agresiva” en su expulsión ante Liverpool y podría recibir una sanción adicional en Tottenham

TELESHOW
El verdadero motivo por el

El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram: “Queríamos ver”

Zaira Nara contó cuál es el vínculo que tiene actualmente con Mauro Icardi y la China Suárez: “Yo siempre estoy”

Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento navideña en la etapa final de su embarazo

Rocío Marengo celebró el alta de su hijo con una emotiva foto en su casa: “Una sensación imposible de explicar”

Ángela Torres recordó las críticas sobre su cuerpo mientras estaba creciendo: “Fue muy traumático”

INFOBAE AMÉRICA

En su primera misa de

En su primera misa de Navidad, el papa León XIV condenó “las guerras en curso o terminadas que dejan heridas abiertas”

Descubren más de 16.000 especies nuevas cada año: cómo cada hallazgo puede aportar avances en biotecnología y salud

Olentzero, el carbonero mágico que reemplaza a Papá Noel en el País Vasco y revive su leyenda cada Navidad

Un modelo teórico propone buscar materia oscura en reactores de fusión: ¿una nueva vía para resolver uno de los mayores enigmas del universo?

Qué es la “prueba del pájaro” y cómo gestos simples predicen la conexión emocional en la pareja, según la psicología