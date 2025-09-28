La confesión de Jennifer Lopez sobre su divorcio de Ben Affleck: “Fue lo mejor que me ha pasado en la vida”

La artista destaca el valor transformador de la separación y su impacto en su bienestar individual (REUTERS/Mario Anzuoni)

La separación definitiva entre Jennifer Lopez y Ben Affleck no fue simplemente el cierre de una relación mediática: se convirtió en un punto de inflexión que redefinió la vida de la artista tanto en lo personal como en lo profesional.

Con una franqueza poco habitual, la cantante y actriz reconoció que el divorcio no solo significó el fin de un vínculo sentimental, sino también el comienzo de una nueva etapa de transformación y crecimiento en su historia.

Una ruptura que marcó su evolución personal

El divorcio entre Lopez, de 56 años, y Affleck, de 53, fue formalizado en enero tras una relación prolongada por años de idas y venidas. Durante su participación en CBS News Sunday Morning, la artista explicó que el proceso de separación la obligó a reflexionar profundamente sobre sí misma y sus prioridades.

“Fue lo mejor que me ha pasado en la vida”, afirmó Lopez, enfatizando el valor transformador de ese momento. Según la artista, la experiencia marcó un antes y un después en su forma de ver las relaciones, llevándola a apreciar la importancia del crecimiento personal y del bienestar individual.

El reencuentro y posterior ruptura de Lopez y Affleck marcaron etapas clave en sus vidas (AP Foto/Ashley Landis, Archivo)

La relación entre los dos artistas comenzó en 2002 y rápidamente acaparó la atención de la prensa y el público. La pareja llegó a comprometerse, pero puso fin a la relación en 2004, lo que los llevó a seguir caminos distintos por varios años.

Tras ello, Lopez se casó con Marc Anthony, con quien tuvo a los gemelos Max y Emme, mientras que Affleck contrajo matrimonio con Jennifer Garner, con quien tuvo tres hijos.

El reencuentro de Lopez y Affleck se produjo en 2021 y, después de recuperar su relación, celebraron una boda sencilla en Las Vegas en 2022, seguida de una segunda ceremonia en Georgia. No obstante, ella solicitó el divorcio dos años después, citando diferencias irreconciliables.

El cine como refugio y desafío

El desenlace legal de su relación coincidió con el estreno de El beso de la mujer araña en el Festival de Cine de Sundance, largometraje en el que Affleck actuó como productor ejecutivo. La artista contó en entrevista con CBS News Sunday Morning, según información compartida por PEOPLE, que este periodo fue especialmente complejo debido a la intensidad emocional que experimentaba.

“Fue una época muy difícil. Cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz, y luego, en casa, la cosa no iba bien. Y me preguntaba: ‘¿Cómo puedo trabajar con esto?’”, relató Lopez, transmitiendo cómo el contraste entre la satisfacción profesional y el malestar particular se convirtió en un desafío cotidiano.

El estreno de 'El beso de la mujer araña' coincidió con el proceso de divorcio de la cantante (Créditos: YouTube / Jennifer Lopez)

Durante la filmación en Nueva York, Lopez afrontó la tarea de equilibrar las exigencias de su carrera con su situación personal. La película, que se estrenará el 10 de octubre, marca el debut de la artista en el género musical cinematográfico, lo que le otorga un significado único.

En el marco del Festival de Sundance, la cantante confesó que su participación en este proyecto representaba un sueño largamente esperado, señalando que se trataba de un género que siempre la había atraído y cuya oportunidad buscó durante años.

Una conexión especial con su historia familiar

El contenido de El beso de la mujer araña tiene un fuerte componente emotivo para la cantante. Durante la entrevista, Lopez explicó que la película es, además, un homenaje a su madre, Guadalupe Rodríguez. Ella fue la figura que le inculcó su pasión por los musicales y el cine clásico, influyendo significativamente en sus aspiraciones artísticas. Este nexo con su historia familiar resultó fundamental para afrontar los meses en que rodaba la película, pese a las dificultades sentimentales que atravesaba.

La película representa el debut de Lopez en el género musical cinematográfico y un homenaje a su madre (REUTERS/Mike Blake)

La artista compartió que la dedicación al proyecto y el apoyo de su equipo le permitieron atravesar la etapa de crisis con entereza. Esta película, filmada en medio de transformaciones personales, simboliza para Lopez una oportunidad para reinventarse, así como para honrar el legado y las enseñanzas maternas que la han acompañado durante su carrera.

Renacer: trabajo, familia y gratitud

Luego de oficializar la separación, fuentes cercanas señalaron a PEOPLE que Lopez se encuentra en un estado de ánimo renovado, centrada en sus metas profesionales y dispuesta a disfrutar de los desafíos que presenta su nueva vida.

Según las mismas fuentes, la experiencia vivida durante la realización de la película coincidió con una etapa difícil, pero a partir de entonces, la artista ha mostrado una actitud positiva y agradecida.

Tras la separación, Lopez se muestra renovada, enfocada en su bienestar y en nuevos proyectos artísticos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Actualmente, Lopez se dedica por completo a la promoción de su nuevo proyecto y reafirma su compromiso con su bienestar y el de su familia. El aprendizaje obtenido a raíz de la separación la llevó a revalorar las oportunidades y a enfrentar su presente con entusiasmo y optimismo. Hoy, la artista utiliza su historia de superación como inspiración, reflejando fuerza y resiliencia.