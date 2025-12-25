Imani Dia Smith, actriz de “El Rey León” en Broadway, fue asesinada por su pareja en Nueva Jersey

Imani Dia Smith fue asesinada en su residencia de Edison, Nueva Jersey, el 21 de diciembre (GoFoundMe)

La actriz Imani Dia Smith, reconocida por interpretar a la joven Nala en El Rey León en Broadway, fue declarada muerta el domingo 21 de diciembre tras ser hallada con heridas de arma blanca en su residencia de Edison, Nueva Jersey, según informaron las autoridades a People y TMZ.

Smith, de 25 años de edad de acuerdo con People —aunque TMZ indicó 26—, fue trasladada al hospital Robert Wood Johnson University en New Brunswick, donde se confirmó su deceso.

Las autoridades del condado de Middlesex y la policía de Edison informaron en un comunicado recogido por People y TMZ que la pareja de Smith, Jordan D. Jackson-Small (35 años), fue arrestado el 23 de diciembre.

El acusado enfrenta cargos por asesinato en primer grado, peligro para el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de un arma con fines ilícitos en tercer grado y tenencia ilegal de un arma en cuarto grado, según los fiscales.

El caso provocó conmoción por la violencia del hecho y el contexto de violencia doméstica, así como por la afectación directa al hijo pequeño de la víctima, un niño de tres años, de acuerdo con las fuentes citadas. Smith deja además a su padre, Rawni Helper, y a dos hermanos menores.

Durante su infancia, Smith alcanzó notoriedad en Broadway al interpretar a la joven Nala en El Rey León entre el 27 de septiembre de 2011 y el 23 de septiembre de 2012.

El musical está basado en la película animada de Disney de 1994, con libreto de Roger Allers e Irene Mecchi, música de Elton John y letras de Tim Rice.

Su papel como Nala en la obra musical de "El Rey León" marcó el inicio de una prometedora carrera artística (GoFoundMe)

Se estrenó en Broadway el 13 de noviembre de 1997 bajo la dirección de Julie Taymor, quien innovó en la puesta en escena con máscaras y marionetas de gran tamaño, combinando técnicas teatrales africanas, occidentales y asiáticas.

La historia narra el recorrido de Simba, un joven león que enfrenta traiciones y desafíos para asumir su lugar como rey, destacando por su visualidad y narrativa emotiva.

La producción ha sido vista por más de 110 millones de personas en más de 100 ciudades de 21 países y ha sido traducida a nueve idiomas.

En 2012, superó a El fantasma de la ópera como el musical más taquillero de la historia de Broadway. Además, ha recibido más de 70 premios internacionales, incluidos seis Tony y un Grammy al mejor álbum musical.

Entre las producciones internacionales destacan Londres, en el Lyceum Theatre desde 1999; Madrid, en el Teatro Lope de Vega desde 2011, con 15 temporadas y más de 7 millones de espectadores; y Ciudad de México, en el Teatro Telcel de 2015 a 2018, con más de 1 millón de asistentes.

Otras versiones se han presentado en Tokio, Hamburgo, París y Johannesburgo, adaptándose cultural y lingüísticamente a cada país.

La policía arrestó a la pareja de la actriz tras confirmar su implicación en el crimen (GoFoundMe)

El entorno familiar de Smith estuvo siempre vinculado a las artes escénicas: su madre, Monique Rance-Helper, se desempeñó como estilista de cabello y pelucas para teatro, cine y televisión en producciones de relevancia, según informó People.

Los reportes reflejaron el dolor de la comunidad artística y familiar ante la pérdida. En respuesta a la tragedia, familiares y allegados organizaron una campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir gastos funerarios, atención terapéutica y legal, así como el futuro de su hijo, según People.

La iniciativa, creada por su tía Kira Helper, reunió más de USD 46.000 hasta el 24 de diciembre, según el mismo medio.

“Deja a un hijo de 3 años, sus padres, dos hermanos menores y una familia extendida, amigos y una comunidad que la amaba profundamente”, escribió Helper en la página de la campaña.

La familia de Smith expresó que estos fondos les permitirán concentrarse en el duelo y el bienestar de su nieto y de sus hijos sin preocuparse por la inestabilidad económica.