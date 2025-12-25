El regreso de Cillian Murphy en la película de Peaky Blinders: teaser, fecha de estreno y todo lo que sabemos de “El hombre inmortal”

Peaky Blinders: El hombre inmortal - Avance Oficial - Netflix

Cuatro años después de que Peaky Blinders se despidiera de la televisión tras seis temporadas, Tommy Shelby está de regreso. Este 24 de diciembre, Netflix lanzó el primer teaser oficial de Peaky Blinders: The Immortal Man (El hombre inmortal), la esperada película que continúa directamente los acontecimientos de la serie creada por Steven Knight.

El clip muestra a Cillian Murphy, quien reaparece como el icónico líder del clan Shelby. La atmósfera oscura y explosiva del teaser da pistas de un nuevo relato enmarcado en la guerra y los fantasmas del pasado.

“Me preguntaba qué le había pasado a Tommy Shelby, el rey de todos los gitanos”, dice una voz.

“Ya no soy ese hombre”, replica el personaje de Murphy. Otra voz femenina luego parece suplicarle: “Tommy, tienes que volver”.

Steven Knight, creador de la serie, escribió el guion de The Immortal Man como "un capítulo explosivo" de la saga (Netflix)

De qué tratará “El hombre inmortal”

La película está ambientada en 1940, en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con la sinopsis oficial difundida por Netflix, Tommy Shelby regresa de un exilio autoimpuesto para enfrentar “su ajuste de cuentas más destructivo”. Con el futuro de su familia y del país en juego, deberá confrontar sus propios demonios y decidir si enfrenta su legado o lo reduce a cenizas.

Steven Knight, creador de la franquicia, adelantó que este será un capítulo “explosivo” de la saga. “El país está en guerra y, por supuesto, también lo están nuestros Peaky Blinders”, declaró a Netflix Tudum.

La historia retoma el cierre de la sexta temporada, cuando Tommy descubrió que su diagnóstico terminal había sido una farsa orquestada por uno de sus enemigos, y plantea qué ocurre después de esa revelación que cambió por completo su destino.

Cillian Murphy regresa como Tommy Shelby (Netflix)

El reparto de la película de “Peaky Blinders”

Cillian Murphy encabeza nuevamente el elenco como Tommy Shelby, un papel que ha interpretado durante más de una década.

En 2024, tras la creciente popularidad de la saga británica, el actor expresó su entusiasmo por volver a dicho universo de ficción policial. “Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper. Esta es para los fans”, afirmó, según Variety.

Junto a Murphy regresan varios rostros conocidos de la serie. Sophie Rundle vuelve como Ada Thorne, la hermana de Tommy; Stephen Graham retoma su papel como el sindicalista Hayden Stagg; y Ned Dennehy regresa como Charlie Strong. También se confirmó la participación de Packy Lee como Johnny Dogs e Ian Peck como Curly, dos personajes secundarios muy queridos por los seguidores de la ficción.

Barry Keoghan encabezaría una nueva generación de Peaky Blinders. (Netflix)

El filme suma además importantes incorporaciones. Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth y Jay Lycurgo se unen al universo Peaky Blinders en roles que todavía se guardan en reserva.

En el caso de Keoghan, el teaser y las imágenes promocionales sugieren que será el líder de una nueva generación de Peaky Blinders.

¿Cuándo se estrena la película de Peaky Blinders?

Netflix confirmó que Peaky Blinders: The Immortal Man tendrá un estreno híbrido. La película llegará primero a cines seleccionados el 6 de marzo de 2026, y posteriormente estará disponible en la plataforma de streaming a partir del 20 de marzo de 2026.

Esta estrategia busca ofrecer una experiencia cinematográfica a los fans antes de su llegada al catálogo global.

Rebecca Ferguson es una de las nuevas figuras en el elenco de Peaky Blinders: The Immortal Man (Netflix)

La película está dirigida por Tom Harper, quien ya había trabajado en varios episodios de la serie, mientras que el guion vuelve a estar a cargo de Steven Knight.

El proyecto fue aprobado oficialmente por Netflix en junio de 2024, tras varios retrasos provocados por la pandemia, y la producción se desarrolló desde septiembre hasta finales de ese mismo año, según detalló NME.

Knight ha descrito The Immortal Man como una “conclusión adecuada” para la historia de Tommy Shelby, aunque también deja la puerta abierta a nuevas expansiones del universo. De hecho, ya está confirmada una serie secuela ambientada en 1953, centrada en una nueva generación de Shelbys, con Murphy y Knight como productores ejecutivos.