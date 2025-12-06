La película de “Peaky Blinders” confirma su fecha de estreno en Netflix

La película mostrará a los Peaky Blinders en guerra total, según adelantó el creador Steven Knight (BBC/Netflix)

Después de cuatro años de despedirse de Tommy Shelby en la sexta temporada de Peaky Blinders, Netflix finalmente confirmó el esperado regreso del líder de los Shelby en la nueva película Peaky Blinders: The Immortal Man. Según su creador, se trata de un nuevo capítulo “explosivo” y a la vez, constituye un cierre para la historia narrada hasta ahora.

Ambientada en Birmingham en 1940, la película sitúa el relato en pleno estallido de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con la descripción oficial compartida por Netflix Tudum, la historia sigue a un Tommy “obligado a regresar de un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su desafío más destructivo hasta la fecha”.

Con el futuro de su familia —y del país— en juego, el líder de los Peaky Blinders deberá enfrentar “sus propios demonios y elegir entre confrontar su legado o reducirlo a cenizas”.

Steven Knight adelantó al portal de Netflix que los fans disfrutarán acción en ebullición en el nuevo largometraje. “El país está en guerra y, por supuesto, también lo están nuestros Peaky Blinders. Será un capítulo explosivo en la historia de Peaky Blinders. Sin límites. Peaky Blinders en plena guerra”.

Así luce el personaje de Tommy Shelby en el póster oficial de la película (BBC/Netflix)

El filme retoma la historia justo después del final de la temporada seis, cuando Tommy descubre que su diagnóstico terminal había sido una manipulación de sus enemigos. The Immortal Man mostrará las consecuencias de ese giro y las fuerzas que obligan a Tommy a volver al campo de batalla personal y colectivo que dejó atrás.

Cillian Murphy, quien vuelve a ponerse la gorra característica del líder de los Shelby tras una larga negociación, contó que decidió aceptar por la calidad del guion.

“Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo”, dijo. “Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de Peaky Blinders. Esta es para los fans”.

En otra entrevista también confesó que había estado volviendo a la mentalidad de su personaje escuchando el disco Romance de Fontaines D.C. “He interpretado este rol por una cuarta parte de mi vida, lo que es algo un poco loco”, agregó.

El universo de "Peaky Blinders" crece con una nueva película (BBC/Netflix)

¿Qué personajes de Peaky Blinders estarán en la película?

Además del regreso de Murphy, el proyecto contará con Sophie Rundle como Ada Shelby; Ned Dennehy regresa como Charlie Strong; Packy Lee interpreta nuevamente a Johnny Dogs; Ian Peck retoma a Curly; y Stephen Graham vuelve como Hayden Stagg.

Entre los nuevos rostros del reparto se encuentran Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth y Jay Lycurgo. Netflix incluso reveló una imagen temprana del personaje de Keoghan: el actor aparece con la clásica gorra de visera, asomado por la ventana de una furgoneta, “justo en el corazón del negocio criminal que impulsará la película”.

Barry Keoghan se suma al universo de Peaky Blinders con un misterioso personaje del que Netflix ya reveló la primera imagen.(BBC/Netflix)

Sin embargo, no todos los actores que expresaron interés pudieron regresar. Sam Claflin, quien encarnó al político Oswald Mosley, confirmó: “Lamentablemente no estoy en la película, aunque estoy muy emocionado como fan de la serie”. Kate Phillips, intérprete de Linda Shelby, también quedó fuera pese a haber manifestado su deseo de volver.

La película fue escrita por Steven Knight y dirigida por Tom Harper, quien ya había estado a cargo de episodios de la primera temporada.

El proyecto fue aprobado por Netflix en junio de 2024, inició rodaje a fines de septiembre y concluyó a finales del año pasado, tras una larga etapa de preparación.

¿Cuándo se estrena Peaky Blinders: The Inmortal Man?

El creador prometió un tono “más épico y más peligroso” que cualquier temporada anterior (Netflix)

Netflix confirmó que Peaky Blinders: The Immortal Man tendrá un estreno escalonado. Primero llegará a cines seleccionados el 6 de marzo de 2026. Posteriormente, la película estará disponible en Netflix el 20 de marzo de 2026.

Cabe resaltar que The Inmortal Man no constituye un adiós definitivo al universo de Peaky Blinders. En octubre de 2025 se confirmó oficialmente que la BBC producirá dos temporadas de una secuela televisiva, ambientada 17 años después y centrada en una nueva generación de Shelbys. Murphy participará como productor ejecutivo, aunque aún no se ha anunciado el reparto.