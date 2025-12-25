El padre de Tylor Chase reveló las enfermedades mentales que agravan la situación del exactor de Nickelodeon

Daniel Curtis Lee viajo hasta California para ayudar a Tylor Chase, tras caer en problemas de adicción

Las imágenes de Tylor Chase, el exactor de Martin Qwerly en El manual de supervivencia escolar de Ned, deambulando por las calles de Riverside conmocionó a los fanáticos de Nickelodeon a pocos días de la Navidad.

A sus 36 años, la exestrella infantil atraviesa una situación de calle enmarcada por la adicción, la inestabilidad mental y una larga historia de intentos fallidos de tratamiento

En una entrevista exclusiva con Daily Mail publicada el 24 de diciembre de 2025, Joseph Mendez Jr., padre del actor, explicó detalles sobre la crisis actual de su hijo.

“Durante más de una década, la familia ha buscado opciones de tratamiento para Tylor, incluyendo apoyo para el consumo de sustancias y atención de salud mental”, afirmó el hombre, de 60 años.

“Además de la adicción, a Tylor se le ha diagnosticado trastorno bipolar y esquizofrenia, que requieren tratamiento médico constante”, explicó.

La familia asegura que lleva más de una década intentando que el actor reciba tratamiento médico.(Composición fotográfica/Capturas de video)

“Es una persona maravillosa cuando es Tylor”, dijo sobre el contraste de la personalidad de su hijo cuando está estabilizado.

Según el padre de familia, el actor pasó por un prograba de rehabilitación en el estado de Georgia donde logró un avance temporal. Lamentablemente, decidió suspender la medicación y volvió al consumo de sustancias.

“Más recientemente, Tylor regresó a California para estar con su madre con la esperanza de estabilizar su situación; sin embargo, pese al apoyo continuo, ha rechazado tratamiento y asistencia permanentes”, explicó su padre.

La situación actual en las calles de Riverside

El panorama actual es triste. Esta semana, el Daily Mail encontró a Chase en Riverside, a una hora al este de Los Ángeles, revisando la tierra detrás de una tienda 7-Eleven en una zona transitada de la ciudad.

Vestía una campera impermeable púrpura rota, una camiseta polo de los LA Raiders gastada y pantalones demasiado grandes con rostros de personajes de Rugrats. Sus manos estaban lastimadas y con ampollas, con suciedad acumulada bajo las uñas.

Cuando era adolescente, Chase fue parte de la serie infantil protagonizada por Devon Werkheiser (Nickelodeon)

En diálogo con el medio británico, el propio Chase aseguró que mantiene contacto con su madre, la agente inmobiliaria Paula Moisio, y que recibe ayuda ocasional de familiares, amigos y desconocidos.

También habló de su consumo y de la medicación que dice recibir: afirmó que le gusta vapear y que toma “Prozac, Adderall, Sudafed, Wellbutrin o también Zoloft”, supuestamente recetados por un psiquiatra, aunque negó padecer trastornos mentales graves.

“No estoy realmente en una situación de indigencia activa en este momento; estoy pensando que me gustaría ir a ver a mi papá relativamente pronto, al estado de Georgia”, le dijo al tabloide.

Aunque no es una persona agresiva, la policía de Riverside confirmó a la prensa que Chase suele rechazar las ofertas que le hacen para llevarlo a un refugio temporal. Asimismo, acumula varias causas penales desde agosto de 2023, predominantemente por hurto en tiendas y a estar bajo la influencia de sustancias controladas.

“Durante todas nuestras interacciones, ha sido cordial y cooperativo con nuestros oficiales”, dijo Ryan Railsback, vocero del Departamento de Policía de Riverside.

Tylor Chase, actor de El diario de Ned, es visto viviendo en la calle a los 36 años

Tras la viralidad de su caso, otras figuras del entretenimiento también intentaron tenderle una mano.

Shaun Weiss, exestrella de The Mighty Ducks y quien atravesó públicamente su propia lucha contra la adicción y la falta de vivienda, difundió un video en Instagram en el que anunció una solución concreta. “Me comuniqué con algunos amigos y tenemos una cama para él en un detox, y un lugar para que reciba tratamiento a largo plazo gracias a mi amigo Mike Jordan en 1111 Recovery”, aseguró

El padre de Chase confirmó ese trabajo conjunto: “Hemos hablado con Shaun Weiss y estamos trabajando juntos en un esfuerzo por ayudar a Tylor”, dijo Mendez, aunque reconoció que la decisión final depende de su hijo.

Otro gesto clave llegó desde Daniel Curtis Lee, compañero de elenco de Chase en El manual de supervivencia escolar de Ned.

Lee lo acompañó a comer, lo ayudó a alojarse en un hotel y permanece en contacto con él pese a las dificultades. "Te quiero, hermano. Creo en ti, y vamos a salir adelante”, le dijo el actor que interpretó a Cookie en la sitcom infantil mientras lo abrazaba emocionado.