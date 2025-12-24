Tylor Chase recibió ayuda de su excompañero de Nickelodeon, Daniel Curtis Lee, tras quedarse sin hogar

Daniel Curtis Lee viajo hasta California para ayudar a Tylor Chase, tras caer en problemas de adicción

El exestrella de Nickelodeon Tylor Chase, conocido por su papel en el Manual de supervivencia escolar de Ned, está recibiendo apoyo de antiguos compañeros de reparto mientras enfrenta dificultades personales.

Tras semanas viviendo en la calle, Chase pudo contar con la ayuda de Daniel Curtis Lee, quien también formó parte de la serie infantil, para conseguir un refugio temporal y protegerse de las inclemencias del clima.

El martes, Daniel viajó aproximadamente 50 millas desde Los Ángeles hasta Riverside, California, para encontrarse con su excompañero y acompañarlo en un proceso de asistencia que combinó cuidado y compañía.

Según publicó en su cuenta de Instagram, el actor pasó parte del día caminando con su excompañero, poniéndose al día y compartiendo una comida de pizza antes de ayudarlo a registrarse en un motel local.

Daniel Curtis Lee compartió que llevó a Tylor Chase a comer pizza. (Instagram/Daniel Curtis Lee)

El objetivo principal, señaló Lee, era garantizar que Chase tuviera un lugar seguro para mantenerse seco durante una tormenta importante que azotaría el sur de California en los días siguientes.

“Sí, es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Quería quedarse por aquí y este era el único que estaba abierto”, dijo en su video.

Incluso, Daniel le dio su voto de confianza a Tylor: “Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo”, expresó.

Daniel Curtis Lee le dio su voto de confianza a Tylor Chase. (Instagram/Daniel Curtis Lee)

La acción del actor refleja no solo la amistad entre los antiguos compañeros, sino también la preocupación por la seguridad inmediata de alguien que ha estado enfrentando condiciones de vida extremadamente difíciles.

“Quería asegurarme de que tuviera un lugar seguro donde quedarse. Planeo mantenerme en contacto y apoyarlo en todo lo que pueda a partir de ahora”, explicó Daniel Curtis Lee a TMZ.

Este gesto se suma a otras iniciativas de apoyo de la comunidad de exestrellas infantiles.

Shaun Weiss, conocido por su papel en Mighty Ducks, también ofreció ayuda a Chase, invitándolo a permanecer en un centro de recuperación con el que trabaja.

Shaun Weiss intentó ayudar a Tylor Chase. (Instagram/Shaun Weiss)

Sin embargo, según Daniel, Tylor ha mostrado reticencia a aceptar asistencia que implique hospitales o centros de tratamiento, incluso después de repetidos intentos de persuadirlo.

Aunque recibe ofertas de ayuda profesional, el propio Tylor se siente más cómodo permaneciendo en la calle, según sus allegados. “Veo un potencial inmenso en él”, comentó Lee, subrayando su esperanza de que Tylor encuentre una vía de recuperación y bienestar a largo plazo.

Otros compañeros del Manual de supervivencia escolar de Ned también han expresado su preocupación y apoyo. Devon Werkheiser, quien interpretó a Ned en la serie, compartió con TMZ su tristeza al ver a su excolega enfrentar estas dificultades.

Devon Werkheiser lamentó situación de Tylor Chase. (Redes sociales/Instagram/@devonwerkharder)

“Cualquiera que haya lidiado con una adicción grave y problemas de salud mental profundos sabe que es una situación increíblemente difícil si no buscan ayuda. Es una lucha cuesta arriba diaria para corregir el rumbo. Requiere muchísimo apoyo, paciencia y tiempo”, comentó.

Werkheiser señaló que la combinación de problemas de adicción y salud mental hace que sea extremadamente complicado ayudar a alguien que no busca activamente asistencia, aunque confía en que la visibilidad del caso pueda generar apoyo genuino y oportunidades de tratamiento.