Tylor Chase: cómo una estrella de Nickelodeon terminó viviendo en la calle

La vida de Tylor Chase tras su paso por Nickelodeon refleja los desafíos de los ex actores infantiles (Nickelodeon)

Tylor Chase, conocido por su papel de Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned, vive actualmente en las calles de Riverside, California.

A sus 36 años, el ex actor fue encontrado recogiendo colillas de cigarrillos y tarjetas navideñas descartadas, lejos de la popularidad que alcanzó como figura juvenil en televisión.

Tylor nació en Arizona y alcanzó notoriedad a los 15 años al integrarse al elenco de Manual de supervivencia escolar de Ned, donde participó en las tres temporadas emitidas entre 2004 y 2007.

Luego de la serie, su carrera actoral perdió impulso y, salvo por apariciones menores, desapareció del circuito televisivo.

El ex actor de televisión fue visto recogiendo colillas y tarjetas descartadas en las calles de Riverside, California (Redes sociales)

Daily Mail informó que, tras abandonar la actuación, Chase se mudó a Georgia con su padre y en 2014 comenzó a publicar videos de poesía en YouTube.

En uno de esos videos, titulado “Bipolar”, expresó: “Soy una hoja en una cuneta en movimiento, con el destino inevitable de terminar en un desagüe”, según recogió el tabloide británico.

La vida de Tylor Chase en los últimos años se caracterizó por la inestabilidad. Se trasladó a Riverside hace aproximadamente siete a nueve años, donde su madre trabaja como agente inmobiliaria.

En ese periodo intentó retomar su faceta artística, publicando dos novelas de fantasía en 2020 bajo el seudónimo Shrine Tylor, con historias sobre un pintor mágico que derrota a un rey vampiro y accede al Cielo.

Hasta octubre de 2021, mantuvo una presencia activa en YouTube, compartiendo poemas y capítulos narrados de sus libros.

A pesar de su situación, Chase rechaza la ayuda oficial ofrecida por la policía y servicios sociales (Tik Tok/ @lethallalli)

Daily Mail reportó que Chase tuvo diversos problemas legales. De acuerdo con registros judiciales del condado de Riverside, enfrenta 12 casos abiertos desde agosto de 2023, ocho de ellos en el último año.

Los cargos más recientes involucran presunto hurto de artículos por menos de 950 dólares y consumo de sustancias controladas.

Ryan Railsback, portavoz del Departamento de Policía de Riverside, declaró al Daily Mail que Tylor Chase no es buscado activamente y que ha cooperado en todo momento con los agentes.

“Durante todas nuestras interacciones, ha sido cordial y cooperativo”, afirmó Railsback.

El funcionario explicó al Daily Mail que la policía local ha ofrecido al actor asistencia regular, incluyendo refugio temporal, tratamiento contra adicciones y servicios de salud mental, propuestas que Chase ha rechazado.

La carrera artística de Tylor Chase perdió impulso tras el final de "Manual de supervivencia escolar de Ned" (Nickelodeon)

“En lo que respecta a la familia, no tengo constancia de intentos por parte de los oficiales para contactar a sus parientes”, agregó.

Al ser consultado sobre su situación, Chase negó estar en situación de calle y aseguró contar con el apoyo de familiares y amigos. “No es realmente así, tengo amigos y familia. Me quedo por aquí, mi madre está aquí”, sostuvo en diálogo con Daily Mail.

El estado físico y emocional de Chase también fue descrito por el citado medio. Vestía una chaqueta impermeable rota, una camiseta de los LA Raiders y pantalones con estampados de personajes de Rugrats.

Sus manos presentaban cortes y suciedad. Al ser reconocido como ex actor infantil, su actitud se tornó positiva y rememoró su paso por Manual de supervivencia escolar de Ned.

“Empezamos en 2004 y llegamos a la tercera temporada en 2007. Después tuvimos una fiesta de cierre, las festividades, como unas felices fiestas”, dijo al diario.

Tylor Chase publicó dos novelas de fantasía en 2020 bajo el seudónimo Shrine Tylor (IMDB)

Frente a un ofrecimiento de comida, Tylor Chase manifestó su preferencia por la marihuana y mencionó que consume varios medicamentos recetados por un psiquiatra, aunque negó haber recibido un diagnóstico formal de salud mental.

Explicó que considera mudarse nuevamente a Georgia para acceder a un programa de asistencia habitacional y reencontrarse con su padre: “Tengo todo listo para quedarme allá, espero tener una habitación... Probablemente un programa de asistencia habitacional en Georgia”.

La madre de Chase, Paula Moisio, quien trabaja en Realty One Group en Riverside, declinó hacer comentarios a Daily Mail.

Cuando una usuaria de Instagram organizó una colecta para ayudar a Chase, Moisio solicitó que la suspendiera, destacando que su hijo requiere atención médica y no dinero.

La madre de Tylor Chase, Paula Moisio, pidió suspender una colecta y señaló que su hijo necesita atención médica (Captura de video)

“Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza. El dinero no le sería de ayuda”, escribió Moisio.