El compromiso del hijo de John Lennon: “Hago lo posible para que las nuevas generaciones no olviden a The Beatles”

Sean Ono Lennon lidera The Claypool Lennon Delirium junto a Les Claypool y anuncia nuevo álbum de rock progresivo experimental (Captura de video: YouTube)

Sean Ono Lennon, músico y cineasta, hijo de John Lennon y Yoko Ono, atraviesa una etapa de intensa creatividad. En una entrevista con CBS Sunday Morning, compartió detalles sobre sus próximos proyectos musicales, su incursión en el cine animado y su perspectiva sobre el legado familiar que le corresponde custodiar.

Nuevos Horizontes Musicales

Lennon señaló que junto a Les Claypool, de Primus, lidera la banda The Claypool Lennon Delirium, caracterizada por un estilo de rock progresivo experimental y psicodélico.

Relató que ambos disfrutaron la colaboración y anticipó el lanzamiento de un nuevo álbum tituladoThe Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathypara principios del próximo año, inspirado en el dilema del clip de papel propuesto por la inteligencia artificial, donde una máquina programada para fabricar clips podría llegar a transformar todo su entorno, incluidos los seres humanos.

Además de este trabajo con Claypool, Lennon exploró otros géneros. “Hice un álbum de jazz llamado Asterisms, en el sello Tzadik, dirigido por John Zorn, leyenda de la escena jazzística de Nueva York. Para mí fue un logro monumental porque crecí influenciado por sus discos. No es un álbum pop, sino instrumental y experimental", relató al entrevistador, Anthony Mason.

Lennon explora el jazz instrumental con 'Asterisms', producido por John Zorn, y destaca su libertad creativa en diversos géneros (REUTERS)

También subrayó la libertad creativa que ha disfrutado: “He colaborado en discos de hip-hop y psicodélicos. Valoro estar en una posición que me permite hacer lo que quiero“.

El salto al cine animado

En el ámbito cinematográfico, el artista de 50 años compartió que su cortometraje animado War Is Over se inspiró en la canción “Happy Christmas (War Is Over)”.

Inicialmente le pidieron idear un videoclip, pero pensó que la canción ya había sido utilizada en exceso y consideró que sería más original crear un corto animado con una historia propia, usando la canción solo como banda sonora, “como en una película”.

El proceso creativo cobró impulso tras contactar a Dave Mullins, ex animador de Pixar. En palabras de Lennon: “Durante nuestra primera hora de conversación, ya teníamos el esquema de la historia: dos soldados juegan al ajedrez en bandos opuestos, ayudados por un animal. Inicialmente pensamos en un perro, pero recordé historias de palomas mensajeras heroicas en las guerras mundiales”.

El cortometraje animado 'War Is Over', inspirado en la canción de John Lennon y Yoko Ono, ganó un Oscar y apoya a War Child (Captura de video: YouTube)

El ajedrez ocupa un lugar central en la obra y para Lennon tiene un significado personal. Destacó que creció en una familia apasionada por este juego, con tableros siempre presentes y recordó la pieza Play It By Trust de su madre, un tablero completamente blanco, cuya intención es mostrar que no puede haber lucha si todos son del mismo color.

Señaló que buscaba homenajear tanto el arte como el amor de su madre por el ajedrez. El cortometraje, que ganó un Oscar, está disponible en el canal de John Lennon en YouTube y destina su recaudación a la organización War Child, dedicada a ayudar a niños afectados por la guerra.

El legado familiar y personal

El reconocimiento de la Academia resultó inesperado. Admitió que fue una experiencia surrealista y que, como su premio fue de los primeros de la noche, pudo relajarse y disfrutar el resto del evento.

La reacción de su pareja, Charlotte Kemp Muhl, al escuchar la historia, le confirmó el potencial emotivo del proyecto: “Ella nunca se emociona con nada, pero al leerle el esquema, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ahí supe que la historia funcionaba”.

Sean Ono Lennon sostiene que el legado de The Beatles trasciende generaciones y continúa dialogando con el presente cultural (AP)

Al abordar la responsabilidad de custodiar el legado de John Lennon y Yoko Ono, afirmó: “Técnicamente soy el custodio, pero el mundo también lo es. Intento no tomarlo demasiado en serio, porque la música es atemporal y habla por sí misma”.

“Solo hago lo posible para que las nuevas generaciones no olviden a The Beatles, y a mis padres. Creo que la música de los Beatles y el legado de mis padres son importantes y deben ser recordados", agregó.

Reflexionando sobre el activismo de sus padres, opinó que la paz y el amor siguen siendo valores indispensables, pero consideró que el activismo necesita abordarse con humor y afecto, tal como lo hacían John y Yoko.

“Mi padre decía que no se puede combatir al sistema con violencia porque el sistema entiende ese lenguaje, pero no sabe cómo responder ante el amor y el humor. Eso es lo que quiero transmitir a las nuevas generaciones”, señaló a CBS Sunday Morning.

Sean Ono Lennon reconoció el impacto de Yoko Ono en su educación artística y en su forma de concebir la expresión creativa (AP)

La relación con Yoko Ono continúa siendo un pilar central en su vida. Reconoció que ella, con 92 años y ya retirada, merece descansar, lo que genera en él una presión adicional por estar a la altura del alto estándar que ella estableció en la gestión del legado de su padre y de los Beatles.

Sobre la dinámica familiar, describió la independencia de su madre y explicó que no comparten el control: “Lo hace ella o lo hago yo, pero no juntos. Es una mujer independiente, siempre lo fue, y eso fue lo que atrajo a mi padre”.

Colaboraciones y proyectos multimedia

Sobre las colaboraciones con otros hijos de los Beatles, Lennon desmitificó cualquier indicio de rivalidad: “La gente se sorprende de que los hijos de los Beatles seamos tan cercanos. No existe animosidad ni competencia. Con James McCartney y Zak Starkey hemos trabajado juntos porque somos amigos y admiramos el trabajo del otro”.

La relación cercana con James McCartney se basa en la amistad y la colaboración artística, sin rivalidades (REUTERS)

Finalmente, Lennon confesó que para él la creación artística es una necesidad vital: “Vengo de una familia de artistas y crecí creyendo que expresarse artísticamente es esencial para vivir. Para mí, hacer arte es tan natural como respirar o dormir”.

Considera un privilegio poder trabajar con la música de su padre y contribuir a mantener viva su memoria, una oportunidad que disfruta plenamente y que representa para él una fuente de alegría.