Entretenimiento

El hijo de John Lennon reveló el conflicto interno que abrumaba a su padre respecto a los Beatles

Sean Ono Lennon detalló en una entrevista el complejo proceso de transformación artística y personal de su padre, desde la exigente fama mundial hasta el intento de forjar una nueva identidad lejos del grupo

Por Faustino Cuomo

Guardar
Sean Ono Lennon reveló el
Sean Ono Lennon reveló el profundo conflicto de su padre con la identidad de ser un Beatle (foto: Wikipedia)

La historia de John Lennon y su salida de The Beatles sigue generando debates, interpretaciones y análisis, especialmente cuando la voz que aporta nuevos matices es la de su hijo, Sean Ono Lennon. En una entrevista reciente con BBC Radio 6 Music, recogida por NME, Sean abordó las verdaderas razones por las que su padre terminó arrastrando un notable resentimiento hacia la banda que cambió para siempre la historia de la música popular.

Su testimonio arrojó luz sobre un proceso complejo, marcado por luchas internas, la búsqueda de identidad artística y desencantos provocados por las exigencias del estrellato mundial.

Un rebelde dentro de la maquinaria pop

Según Sean Ono Lennon, la imagen del John Lennon desencantado con The Beatles no responde a una simple pérdida de interés por la música o por la creación artística. El hijo del legendario músico explicó: “Creo que siempre fue rebelde dentro de ese marco, pero aun así resentía tener que ser un Beatle. Quería pasar página y convertirse en un artista radical y activista junto a mi madre”.

Estas declaraciones tomaron cuerpo durante el estreno del documental One To One: John & Yoko, una pieza que rescata imágenes inéditas del emblemático show benéfico realizado por la pareja en el Madison Square Garden, así como su vida juntos en Greenwich Village durante la década de los setenta. El testimonio de Sean subraya la tensión permanente entre el deseo de libertad creativa de su padre y “la maquinaria del pop”, un sistema que imponía límites y moldeaba identidades.

John Lennon experimentó un proceso
John Lennon experimentó un proceso de transformación artística y personal tras dejar The Beatles (foto: Wikipedia)

El golpe del fracaso: Some Time in New York City

Uno de los puntos críticos que alimentó el resentimiento de John Lennon fue el tibio recibimiento que obtuvo el álbum Some Time in New York City en 1972. Registrado junto a Yoko Ono, el disco se alejó de los sonidos característicos de los Beatles y, según Sean, representaba “un espíritu proto-punk” y un enfoque más directo que desconcertó a la audiencia.

“Creo que las canciones son geniales, pero estaban menos pulidas de lo que la gente esperaba, y el mensaje político era muy directo. Cuando no vendió, fue un golpe duro para ellos”, afirmó Sean Ono Lennon sobre este trabajo. Las críticas negativas y la frialdad comercial golpearon a la pareja, que por ese entonces buscaba abrir nuevas sendas creativas.

El fracaso comercial de este proyecto fue más que una simple cuestión de ventas: representó una decepción ante la incomprensión del público y la crítica hacia un Lennon abiertamente político, combativo y menos interesado en los cánones del éxito fácil.

Del activismo al reencuentro con la música

Tras el desencanto sufrido con Some Time in New York City, John Lennon experimentó un proceso de transformación artística. La grabación de Mind Games en 1973 significó un alejamiento del activismo frontal para explorar nuevamente temáticas menos controversiales, como el amor y las reflexiones más abstractas que siempre habían impregnado parte de su obra.

Sean Ono Lennon explicó este giro con claridad: “Se dieron cuenta de que ese camino no era divertido para ellos y quisieron volver a hacer música con otra energía”. Para John, el principal conflicto residía en la pesada herencia de ser un Beatle, una identidad que lo perseguía incluso cuando intentaba reinventarse. La necesidad constante de encajar en las expectativas del público le generaba una insatisfacción profunda, que se trasladó en parte a la forma en la que fue percibiendo su pasado dentro de la banda.

Sean Ono Lennon subrayó el
Sean Ono Lennon subrayó el desafío de vivir bajo las expectativas del legado Beatle (foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

El precio de la reinvención

Aunque para millones de personas The Beatles representan la cima de la creatividad colectiva, para John Lennon el fenómeno tuvo un costo personal considerable. El éxito masivo transformó lo que inicialmente era “un juego de amigos y músicos” en una responsabilidad aplastante, que exigía mantenerse dentro de los moldes del pop y privaba de un margen amplio para la experimentación.

Según su hijo, el verdadero conflicto de John “fue con las exigencias de ser un Beatle y lo que eso conllevaba: una identidad que lo perseguía cuando buscaba reinventarse como artista”.

El deseo de forjar un camino propio, lejos de las imposiciones y los recuerdos recurrentes de su etapa más gloriosa, se convirtió en una batalla diaria. Sean Ono Lennon, desde su lugar de hijo y también de artista, reconoce que la incomprensión, los fracasos comerciales y las luchas internas marcaron el ánimo de su padre y su manera de mirar retrospectivamente la experiencia Beatle.

Temas Relacionados

John LennonThe BeatlesSean Ono LennonYoko OnoAutenticidad artísticaGreenwich VillageSome Time in New York CityNewsroom BUE

Últimas Noticias

“Las redes sociales solo fueron una oportunidad para acercarme a los sueños y esperanzas”: Addison Rae y su nuevo objetivo en la música

En una entrevista con W Magazine, la estrella describió cómo su paso por TikTok fue el primer peldaño hacia una carrera musical que hoy define con autenticidad y colaboraciones de alto impacto

“Las redes sociales solo fueron

Acusan a Meghan Markle de reírse durante la caída de una modelo en el desfile de Balenciaga

Un video grabado en la Semana de la Moda de París ha provocado un debate sobre la actitud de la duquesa de Sussex, luego de que muchos espectadores interpretaran su reacción como una falta de sensibilidad hacia lo ocurrido

Acusan a Meghan Markle de

Taylor Swift revela la historia detrás de “Wood”, su canción más atrevida dedicada a Travis Kelce

La artista pop explicó entre risas que su nueva composición nació de una idea supersticiosa y terminó convirtiéndose en una de las letras más comentadas y sensuales de su reciente disco The Life of a Showgirl

Taylor Swift revela la historia

La historia musical de Finn Wolfhard: cómo Coldplay marcó su adolescencia

En una entrevista con The Guardian, el actor y músico de Stranger Things repasó sus primeras obsesiones musicales, desde Coldplay hasta Guns N’ Roses, y reveló cómo la música moldeó su vida y su carrera artística

La historia musical de Finn

Madrina de Christian Nodal desmiente supuesto rechazo a Ángela Aguilar y manda un contundente mensaje a Cazzu

Eli Castro desató controversia en redes sociales tras revelar que asistirá a un concierto de Julieta Cazzuchelli en Guadalajara

Madrina de Christian Nodal desmiente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron muerta a Daiana Mendieta,

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Cuánto cobrarán las niñeras en octubre 2025

“Incertidumbre electoral”: el economista jefe del Banco Mundial explicó por qué la Argentina crecerá menos de lo previsto

Detuvieron a dos delincuentes acusados de un robo millonario a un empresario farmacéutico

Milei destacó la candidatura de Santilli en la provincia de Buenos Aires: “Narcos y chorros, vamos a hacer que la pasen mal”

INFOBAE AMÉRICA
Las tácticas de resistencia ucranianas

Las tácticas de resistencia ucranianas llegan al desierto del Sahara

Por qué dejar a tu perro olfatear durante el paseo mejora su salud mental y emocional

La reconciliación de Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga trasciende el aniversario de “Amores perros”

Ni lenta ni politizada: la justicia que Costa Rica merece

El caso que divide a Italia y la UE: una eurodiputada se salvó de ser juzgada en Hungría por un voto

TELESHOW
La emoción de Daniela Celis

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”

El romance de Wanda Nara y Martín Migueles crece a la vista de todos: el apasionado beso en público

Los famosos argentinos que fueron al show de Lali en Madrid: de Luciano Castro y Griselda Siciliani a Leo Sbaraglia

La escapada de Chechu Bonelli con amigas luego de que Darío Cvitanich oficializara su relación con Ivana Figueiras

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre