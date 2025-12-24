Entretenimiento

Stephen Lang, a los 73 años está en su mejor momento físico: el intenso entrenamiento para regresar a Avatar

El actor estadounidense reveló en una entrevista para el podcast de Men’s Health cómo superó sus propios límites físicos y mentales para volver a dar vida al coronel Quaritch en la saga de ciencia ficción dirigida por James Cameron

Stephen Lang reveló cómo James Cameron lo desafió a reinventar su preparación física y mental para "Avatar"

El actor Stephen Lang detalló cómo la exigencia del director James Cameron lo llevó a reinventar su preparación física y mental para encarnar a Quaritch en la saga de ciencia ficción.

Con 73 años, Lang se consolidó como un referente de longevidad y transformación física en Hollywood. Reconocido por su papel del coronel Miles Quaritch en la saga Avatar, relató en una entrevista con YouTube (Men’s Health) el reto impuesto por Cameron desde el primer día: “El mandato que recibí de James Cameron desde el primer día fue: ‘Ponte grande’”.

Así, Lang se embarcó en una transformación muscular para interpretar a un villano imponente en la primera entrega de la franquicia.

Adaptación a la tecnología y nuevas exigencias

El actor Stephen Lang se
El actor Stephen Lang se consolidó como un referente del entrenamiento físico en Hollywood a sus 73 años gracias a la saga Avatar

El desafío de Cameron superó el aspecto estético. “Entrené y me puse tan grande como pude”, recordó Lang sobre su preparación inicial para Avatar en 2009. En ese entonces, Quaritch era completamente humano y la actuación se realizaba en acción real.

En la primera Avatar, Quaritch era acción real, completamente humano. Ahora, regreso como un Na’vi, pero sigue siendo Quaritch”, explicó el actor en la charla recogida por YouTube (Men’s Health).

La resurrección del personaje en las secuelas, ahora en un cuerpo Na’vi de más de dos metros y medio de altura, implicó adaptarse a la tecnología de performance capture, que exige una entrega física total.

La transformación de Miles Quaritch
La transformación de Miles Quaritch en Avatar incluyó adaptarse a la tecnología de performance capture y exigió una entrega física total

Lang subrayó que el trabajo en Avatar va mucho más allá de la simple voz o el movimiento básico. “No animamos las acrobacias. Todo lo que ves, lo hacemos nosotros o los dobles de acción”, afirmó.

El rodaje de las secuelas, especialmente Avatar: El camino del agua y Fuego y Cenizas, requirió un entrenamiento constante y multidisciplinar. “Avatar, el mundo de Pandora, es un lugar físicamente exigente. Es muy fluido, muy sinuoso. Hay mucho movimiento. Siempre estamos cayendo de algo, volando hacia algo o sumergidos en el agua”, describió Lang.

Entre los desafíos más extremos, destacó las escenas de lucha bajo el agua: “En una apnea estática puedo aguantar más de cuatro minutos. Pero si estás peleando bajo el agua y la toma dura un minuto, es mucho tiempo ahí abajo para mí. Eso siempre me resultó muy desafiante”.

Una preparación integral y multidisciplinar

Las escenas subacuáticas de Avatar:
Las escenas subacuáticas de Avatar: El camino del agua representaron un reto extremo para Stephen Lang y el elenco en términos de resistencia física

La preparación para las secuelas se asemejó a una formación universitaria, según Lang. “Hicimos mucho parkour, mucho salto de obstáculos, arquería, kickboxing… James Cameron y yo hicimos mucho kickboxing juntos a lo largo de los años. Nos prepara para el día antes de entrar al set y pelear”, relató.

El equipo de Avatar en los estudios de Manhattan Beach, California, contó con especialistas en equitación, arquería, parkour, danza y trabajo acuático. “Era como ir de una clase a otra. Fue divertido, pero también mucho trabajo”, reconoció el actor, quien bromeó sobre su tendencia a la pereza y las tentaciones de “saltarse clases”.

El cambio físico y la madurez personal

La preparación para Avatar involucró
La preparación para Avatar involucró parkour, kickboxing, arquería y yoga, además de ejercicios exclusivos para movilidad y articulaciones

Con el paso del tiempo, Lang modificó radicalmente su enfoque del entrenamiento. “El envejecimiento es duro. Lo más difícil de mantener es esa cualidad ágil y sinuosa que asocias con el mundo de Pandora. El espíritu está ahí, pero a veces las caderas no acompañan”, confesó, aludiendo a sus prótesis de titanio.

A los 73 años, el actor prioriza la flexibilidad y la resistencia sobre la fuerza bruta: “Hoy valoro la flexibilidad y la resistencia. Cuando era joven, todo era fuerza. Ahora, la movilidad es clave para mi bienestar”. Su rutina incluye karate, yoga y ejercicios de rotación, con especial atención a la movilidad de caderas, espalda y articulaciones. “Todo movimiento es rotacional. Incluso si parece lineal, en el fondo no lo es. La rotación es fundamental”, explicó.

El cambio físico de Lang es notorio: “Cuando hice la Avatar original, pesaba entre 86 y 88 kilos. Hoy peso entre 66 y 68 kilos y me siento mucho más cómodo así”. Tras la primera película, el exceso de masa muscular le pasó factura: “Terminé totalmente quebradizo. No podía levantar el brazo izquierdo por encima del hombro. Ahí fue cuando empecé con el yoga, que practico desde 2010 y seguiré hasta el final”.

Stephen Lang modificó su rutina
Stephen Lang modificó su rutina priorizando flexibilidad y movilidad tras experimentar lesiones por exceso de masa muscular en la primera película

El actor reconoció que la vanidad sigue presente, tanto en él como en su personaje: “Es un buen arco, y también es un testimonio no solo de mi propia vanidad, sino de la vanidad del personaje. Para ser actor, ayuda tener una buena dosis de vanidad”.

El valor de la empatía

La evolución personal de Lang
La evolución personal de Lang incluye una redefinición de la masculinidad en Hollywood, resaltando la importancia de la empatía y la apertura mental

La evolución de Lang no es solo física. En la entrevista con YouTube (Men’s Health), reflexionó sobre la transformación de los modelos de masculinidad en Hollywood y en su vida personal.

“Hace años, dejé muy conscientemente el club de los hombres. Abracé ser humano, si es posible. Ya no me interesa perpetuar una idea rígida de masculinidad. La masculinidad puede ser muchas cosas, pero una de ellas debe ser la empatía”, afirmó Lang.

El actor relató cómo dejó atrás el “no” automático, típico de una masculinidad cerrada, y lo reemplazó por el “sí, absolutamente”. “Eso me hizo una persona más accesible. Creo que durante muchos años estaba posando, tenía una coraza. Probablemente porque estaba aterrado y solo quería lograrlo”, admitió.

El actor destacó la importancia
El actor destacó la importancia del equilibrio entre el reconocimiento personal y la humildad para avanzar con autenticidad en el mundo artístico

Lang defiende la importancia de la valentía, pero no como una dureza insensible: “La valentía es hacer lo correcto, aunque sea lo más difícil. Hay un componente moral o ético en el coraje. Haces lo que haces porque es lo correcto, no solo por ser valiente”.

Para él, la clave está en la adaptabilidad y la apertura mental: “No hay una sola manera de definirse como hombre. Somos una especie expansiva y necesitamos estar abiertos y entender que no se trata solo de nosotros”.

Al finalizar la conversación, Lang compartió una reflexión sobre el equilibrio personal: la vida exige reconocer tanto el propio valor como la humildad, y encontrar ese punto medio permite avanzar con autenticidad y coraje.

