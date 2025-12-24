La nieta de Charlie Chaplin y el peso del legado familiar: “Hago todo lo posible por honrar mi herencia”

La ruptura de Varang con Eywa y el foco en el poder conforman el núcleo del personaje antagonista encarnado por Chaplin en la película (YouTube/20th Century Studios)

Oona Chaplin atraviesa un momento crucial en su trayectoria al asumir el papel de Varang, la antagonista de ‘Avatar: Fuego y Ceniza’. Nieta de Charlie Chaplin, la actriz reconoció ante The Hollywood Reporter la magnitud de este reto dentro de una franquicia de alcance internacional: “No hay nada más grande que esto”, afirmó al describir el impacto personal y profesional de su participación.

Chaplin recordó el estreno en Los Ángeles como un hito, subrayando la dimensión de integrarse a un universo cinematográfico de tan gran escala. “Mi suegra vino al estreno en Los Ángeles y nunca había hecho algo así. Estaba sentada en la parte trasera del coche y pensaba: ‘¿Soy solo yo o esto se siente muy importante?’”.

Aunque ya había formado parte de grandes producciones como Game of Thrones y Black Mirror, la actriz considera que es la primera vez que enfrenta “un escenario como Pandora”.

Preparación física y transformación para Varang

El proceso para interpretar a Varang supuso una transformación física intensa. Chaplin comenzó con una semana de inmersión en Hawái, seguida de semanas de entrenamiento en parkour, tiro con arco y artes marciales.

La actriz subraya el estreno en Los Ángeles como un hito vital, marcando su incursión en un universo cinematográfico de gran escala global (AP)

Describió la experiencia con la captura de movimiento como “muy natural, íntima, agradable y segura”, destacando la atmósfera de apoyo entre el elenco y el equipo. “Es como si no hubiera una cámara entre los actores, porque en tres minutos te olvidas de la cámara del casco”, señaló la actriz de 39 años.

El paso de papeles clásicos o de época a un personaje tan instintivo resultó liberador para Chaplin: “Nunca pensé en mi vida que participaría en tantos dramas de época en Inglaterra. Pero así fue la mayor parte de mi carrera. Fue realmente agradable simplemente ponerme a cuatro patas, arrastrarme por ahí y conseguir este papel donde puedo hacer ese tipo de cosas”.

La dimensión de Varang y el trabajo con Stephen Lang

Chaplin explicó que la esencia de Varang surge de su ruptura con Eywa: “Para mí, todo surge de su ruptura con Eywa. Ya no se trata de unión. Se trata de poder. Ese fue el cambio que hice”.

La preparación incluyó ejercicios corporales específicos, centrados en “donde está la lava del cuerpo. Ese es el calor, la energía volcánica”, vinculado al poder y al deseo de destruirlo todo. La actriz también resaltó su conexión con Stephen Lang, quien interpreta a Miles Quaritch en la saga. “Me sentí muy segura con él. Es la persona que más me recuerda a mi madre, lo cual es muy raro”, expresó.

La actriz resalta su conexión y confianza con Stephen Lang y James Cameron, lo que permitió una dinámica de trabajo intensa y cercana (REUTERS)

La confianza con Lang y con el director James Cameron consolidó una dinámica de trabajo intensa y cercana: “Nos llevamos muy bien y confío plenamente en él. También fue muy fácil conectar con ellos porque con él y James, me sentí muy segura”.

Legado familiar y conexión con la naturaleza

El peso de la tradición artística familiar acompaña a Chaplin en cada proyecto. “Mi madre es actriz. Mi abuelo era actor. Mi bisabuelo era dramaturgo. Su padre era actor. Así que soy como de quinta generación, tal vez más”, reflexionó entre risas.

Subrayó el sentido de responsabilidad y compromiso con su linaje: “Contar historias es una parte muy importante de mi vida, y hago todo lo posible por honrar mi herencia, por ambas partes de mi familia”.

Oona Chaplin enfatiza la importancia de su legado artístico familiar y el sentido de responsabilidad de honrar su herencia actoral en cada proyecto (REUTERS)

La vida personal de Chaplin y su afinidad con la naturaleza también formaron parte de su proceso en ‘Avatar: Fuego y Ceniza’. “Vivo en la naturaleza: estoy convirtiendo un jardín en un bosque de alimentos, y tenemos 8 hectáreas, y varias familias viven juntas, así que la naturaleza forma parte de mi vida”, compartió. La actriz señaló cómo la narrativa y el arte visual de la saga se vincularon con sus propios intereses y valores.

El enfoque meticuloso de Cameron evocó en Chaplin el espíritu innovador de su abuelo: “Cameron es la persona más parecida a Charlie Chaplin que se me ocurre, aunque tengan gustos muy diferentes. Siento que tiene algo de él dentro. Son como pájaros del mismo plumaje”.

El trabajo en la película le permitió explorar nuevas formas de expresar su fisicalidad y creatividad, llevando su interpretación más allá de los límites tradicionales y manteniendo vivo el legado familiar a través de la entrega en cada papel.