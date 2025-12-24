Entretenimiento

La nieta de Charlie Chaplin y el peso del legado familiar: “Hago todo lo posible por honrar mi herencia”

En diálogo con The Hollywood Reporter, la actriz reflexionó sobre su recorrido artístico mientras se prepara para asumir el papel de Varang, la antagonista de Avatar: Fuego y Ceniza, un desafío que marca un punto de inflexión en su carrera

Guardar
La ruptura de Varang con Eywa y el foco en el poder conforman el núcleo del personaje antagonista encarnado por Chaplin en la película (YouTube/20th Century Studios)

Oona Chaplin atraviesa un momento crucial en su trayectoria al asumir el papel de Varang, la antagonista de ‘Avatar: Fuego y Ceniza’. Nieta de Charlie Chaplin, la actriz reconoció ante The Hollywood Reporter la magnitud de este reto dentro de una franquicia de alcance internacional: “No hay nada más grande que esto”, afirmó al describir el impacto personal y profesional de su participación.

Chaplin recordó el estreno en Los Ángeles como un hito, subrayando la dimensión de integrarse a un universo cinematográfico de tan gran escala. “Mi suegra vino al estreno en Los Ángeles y nunca había hecho algo así. Estaba sentada en la parte trasera del coche y pensaba: ‘¿Soy solo yo o esto se siente muy importante?’”.

Aunque ya había formado parte de grandes producciones como Game of Thrones y Black Mirror, la actriz considera que es la primera vez que enfrenta “un escenario como Pandora”.

Preparación física y transformación para Varang

El proceso para interpretar a Varang supuso una transformación física intensa. Chaplin comenzó con una semana de inmersión en Hawái, seguida de semanas de entrenamiento en parkour, tiro con arco y artes marciales.

La actriz subraya el estreno
La actriz subraya el estreno en Los Ángeles como un hito vital, marcando su incursión en un universo cinematográfico de gran escala global (AP)

Describió la experiencia con la captura de movimiento como “muy natural, íntima, agradable y segura”, destacando la atmósfera de apoyo entre el elenco y el equipo. “Es como si no hubiera una cámara entre los actores, porque en tres minutos te olvidas de la cámara del casco”, señaló la actriz de 39 años.

El paso de papeles clásicos o de época a un personaje tan instintivo resultó liberador para Chaplin: “Nunca pensé en mi vida que participaría en tantos dramas de época en Inglaterra. Pero así fue la mayor parte de mi carrera. Fue realmente agradable simplemente ponerme a cuatro patas, arrastrarme por ahí y conseguir este papel donde puedo hacer ese tipo de cosas”.

La dimensión de Varang y el trabajo con Stephen Lang

Chaplin explicó que la esencia de Varang surge de su ruptura con Eywa: “Para mí, todo surge de su ruptura con Eywa. Ya no se trata de unión. Se trata de poder. Ese fue el cambio que hice”.

La preparación incluyó ejercicios corporales específicos, centrados en “donde está la lava del cuerpo. Ese es el calor, la energía volcánica”, vinculado al poder y al deseo de destruirlo todo. La actriz también resaltó su conexión con Stephen Lang, quien interpreta a Miles Quaritch en la saga. “Me sentí muy segura con él. Es la persona que más me recuerda a mi madre, lo cual es muy raro”, expresó.

La actriz resalta su conexión
La actriz resalta su conexión y confianza con Stephen Lang y James Cameron, lo que permitió una dinámica de trabajo intensa y cercana (REUTERS)

La confianza con Lang y con el director James Cameron consolidó una dinámica de trabajo intensa y cercana: “Nos llevamos muy bien y confío plenamente en él. También fue muy fácil conectar con ellos porque con él y James, me sentí muy segura”.

Legado familiar y conexión con la naturaleza

El peso de la tradición artística familiar acompaña a Chaplin en cada proyecto. “Mi madre es actriz. Mi abuelo era actor. Mi bisabuelo era dramaturgo. Su padre era actor. Así que soy como de quinta generación, tal vez más”, reflexionó entre risas.

Subrayó el sentido de responsabilidad y compromiso con su linaje: “Contar historias es una parte muy importante de mi vida, y hago todo lo posible por honrar mi herencia, por ambas partes de mi familia”.

Oona Chaplin enfatiza la importancia
Oona Chaplin enfatiza la importancia de su legado artístico familiar y el sentido de responsabilidad de honrar su herencia actoral en cada proyecto (REUTERS)

La vida personal de Chaplin y su afinidad con la naturaleza también formaron parte de su proceso en ‘Avatar: Fuego y Ceniza’. “Vivo en la naturaleza: estoy convirtiendo un jardín en un bosque de alimentos, y tenemos 8 hectáreas, y varias familias viven juntas, así que la naturaleza forma parte de mi vida”, compartió. La actriz señaló cómo la narrativa y el arte visual de la saga se vincularon con sus propios intereses y valores.

El enfoque meticuloso de Cameron evocó en Chaplin el espíritu innovador de su abuelo: “Cameron es la persona más parecida a Charlie Chaplin que se me ocurre, aunque tengan gustos muy diferentes. Siento que tiene algo de él dentro. Son como pájaros del mismo plumaje”.

El trabajo en la película le permitió explorar nuevas formas de expresar su fisicalidad y creatividad, llevando su interpretación más allá de los límites tradicionales y manteniendo vivo el legado familiar a través de la entrega en cada papel.

Temas Relacionados

Oona ChaplinAvatar: Fuego y CenizaJames CameronCharlie ChaplinStephen LangFamilia ChaplinEntretenimientoMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Kate Hudson revela que rechazó ser Mary Jane en ‘Spider-Man’ antes de Kirsten Dunst: “Hubiera sido divertido”

La actriz presenta ‘Song sung blue’ en la que da vida a una peculiar cantante, aunque ahora recuerda cuando pudo convertirse en la novia de América

Kate Hudson revela que rechazó

El fenómeno “It Must Have Been Love”, un tema casi olvidado que selló el destino de Roxette gracias a Mujer bonita

La increíble travesía de la canción comenzó como un sencillo navideño sin pretensiones, atravesó rechazos y finalmente conquistó al público internacional gracias a la interpretación única de Marie Fredriksson y su inclusión en la icónica película, explicó Per Gessle a The Guardian

El fenómeno “It Must Have

Paul Rudd admite las dudas con ‘Vengadores: Doomsday’: “No estoy muy seguro de qué va”

El actor que presenta esta semana ‘Anaconda’ reconoce que no tiene ni idea del argumento del próximo filme de Marvel

Paul Rudd admite las dudas

“Stranger Things” rompe récord de visualizaciones en Netflix

La serie de Netflix acumuló 8.460 millones de minutos vistos, superando ampliamente a otras producciones

“Stranger Things” rompe récord de

Tylor Chase recibió ayuda de su excompañero de Nickelodeon, Daniel Curtis Lee, tras quedarse sin hogar

Daniel Curtis Lee se reunió con su excompañero en California y lo ayudó a pasar la noche bajo techo ante la llegada de una tormenta en el sur del estado

Tylor Chase recibió ayuda de
DEPORTES
Messi luchará por el premio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

River Plate inició una profunda renovación tras un 2025 decepcionante: refuerzos de jerarquía y salidas de peso

“Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una figura que jugó dos Mundiales con Francia

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

TELESHOW
El accidente que sufrió Cachete

El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

La divertida anécdota de Joaquín Levinton en medio de su recuperación tras superar un infarto: “¡Hola Susana!”

La reflexión de Grego Rossello tras perder su pelea en Párense de Manos III: “Declaré caliente y enojado”

INFOBAE AMÉRICA

Así es la Navidad en

Así es la Navidad en la realeza británica: costumbres, protocolos en Sandringham y el papel clave de los príncipes de Gales

¿Quién vigila los asteroides cercanos a la Tierra? Así es la vida de David Rankin, el guardián del cielo en Arizona que observa el espacio para evitar desastres

Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál el último

A una década del caso Katie Locke: cómo una cita por una app terminó en un asesinato brutal

Volodimir Zelensky reveló cómo es el nuevo plan de Estados Unidos y Ucrania para poner fin a la invasión rusa