Entretenimiento

Enrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto hijo

La pareja anunció la llegada de su cuarto hijo, que se une a los gemelos Lucy y Nicholas y a su hija Mary

Guardar
Enrique Iglesias y Anna Kournikova
Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convirtieron en padres por tercera ocasión. (foto: AP/J. Pat Carter)

La familia de Enrique Iglesias y Anna Kournikova crece una vez más. El cantante de 50 años y la extenista de 44 años anunciaron este lunes, 22 de diciembre, la llegada de su cuarto hijo, quien nació el miércoles 17 de diciembre.

La noticia fue compartida a través de un emotivo post conjunto en Instagram, que muestra al recién nacido envuelto en una manta y con un gorrito de hospital, acurrucado junto a un peluche de perezoso.

En el mensaje, la pareja escribió: “My Sunshine 12.17.2025”, sin ofrecer más detalles sobre el sexo o el nombre del bebé. El recién nacido se une a los gemelos Lucy y Nicholas, de 8 años, y a su hija Mary, de 5 años.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova
Enrique Iglesias y Anna Kournikova compartieron el nacimiento de su cuarto hijo. (Créditos: Instagram)

Cabe recordar que el embarazo había sido adelantado por una fuente a PEOPLE en agosto de este año, confirmando que la pareja esperaba su cuarto hijo.

“Anna y Enrique están muy felices de convertirse en padres nuevamente. Han demostrado ser excelentes padres con sus tres hijos y disfrutan plenamente del proceso. Les encantan las actividades y todo lo que implica criar a sus niños”, comentó la fuente.

Para poder dedicar más tiempo a su familia, Enrique Iglesias decidió reducir su agenda de giras. Según la fuente, aunque ama estar de tour, el cantante ha encontrado cada vez más difícil separarse de su familia. “Ser papá es muy importante para él”, afirmó.

Enrique Iglesias ha reducido
Enrique Iglesias ha reducido su ritmo de trabajo para pasar más tiempo con su familia. (Instagram)

Este enfoque familiar ha permitido que la pareja disfrute de la vida doméstica junto a sus hijos, combinando la crianza con sus carreras profesionales.

La relación entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova comenzó en 2001, cuando se conocieron durante el rodaje del video musical “Escape”. Apenas meses después, la pareja confirmó su vínculo al aparecer junta en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards.

Desde entonces, han mantenido una relación estable y relativamente alejada del ojo público, priorizando su vida familiar sobre la exposición mediática.

La maternidad ha sido siempre un deseo para Anna Kournikova. En 2011, seis años antes de recibir a los gemelos Nicholas y Lucy, la extenista declaró a Women’s Health que “absolutamente” quería ser madre, destacando su amor por cuidar a los demás.

Anna Kournikova aseguró que siempre
Anna Kournikova aseguró que siempre ha querido convertirse en madre. (Instagram)

La llegada de sus hijos ha reforzado esta vocación, y tanto ella como Enrique han construido un hogar en el que el tiempo en familia ocupa un lugar central.

Los primeros tres hijos de la pareja llegaron en rápida sucesión: los gemelos Nicholas y Lucy nacieron el 16 de diciembre de 2017, y su hija Mary llegó poco más de dos años después, el 30 de enero de 2020.

Desde entonces, la pareja ha compartido momentos especiales de la vida familiar, aunque siempre manteniendo la privacidad que caracteriza su relación.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova
Enrique Iglesias y Anna Kournikova constantemente comparten momentos de su vida familiar. (Instagram)

Un ejemplo reciente fue la celebración de Halloween de este año, en la que Kournikova publicó una foto poco habitual con los tres niños vestidos con disfraces temáticos y llenos de color, mostrando la cercanía y la diversión de su vida cotidiana.

Temas Relacionados

Enrique IglesiasAnna Kournikovaentretenimientohijos

Últimas Noticias

La verdadera razón por la que el hijo de David y Victoria Beckham los bloqueó de redes sociales

Brooklyn decidió cortar la comunicación en redes sociales tras sentirse invadido por un gesto de su madre

La verdadera razón por la

Así fue la increíble vida de Marty Reisman, el “estafador del ping pong” que fascinó a Nueva York

Apuestas clandestinas, amistades con celebridades y hazañas insólitas convirtieron al talentoso showman en un símbolo de audacia y extravagancia dentro y fuera del tenis de mesa. Su historia, marcada por hazañas y excesos , volverá a brillar con una película inspirada en su leyenda

Así fue la increíble vida

“Stranger Things”: Esta es la duración de los capítulos finales de la temporada 5

Netflix estrenará los últimos capítulos en Navidad y Año Nuevo, cerrando la historia con un impactante final

“Stranger Things”: Esta es la

Así fue como el director de “Miss Simpatía” cambió el guion original poco antes del rodaje

A 25 años de su estreno, Donald Petrie confirmó que deseaba que la historia fuera más allá de parodiar concursos de belleza

Así fue como el director

Fama, dudas y segundas oportunidades: la historia real detrás de la reconciliación en pantalla de Matt Damon y Ben Affleck

Tras años de caminos separados, los actores vuelven a compartir proyecto en Miami y exploran una relación cargada de altibajos, en una entrevista con Empire. Cómo la química que los consagró los vuelve a unir en un nuevo desafío artístico: The Rip

Fama, dudas y segundas oportunidades:
DEPORTES
Se definieron los 47 clasificados

Se definieron los 47 clasificados a la Copa Libertadores: los bombos y el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Boca Juniors

Sergio Costantino fue elegido presidente transitorio de San Lorenzo: cuándo serán las elecciones

Fue multicampeón en Barcelona con Messi y sorprendió al anunciar su retiro a los 32 años: “Fue duro aceptarlo”

El posteo de Santiago Ascacibar mientras define su futuro: con su llegada a River Plate descartada, ¿se acerca a Boca Juniors?

Lucas Bernardi, referente de Newell’s, reveló el gesto que tuvo Di María tras la muerte de su madre: “Interesa la otra parte”

TELESHOW
La hermana de Lionel Messi

La hermana de Lionel Messi se descompensó mientras manejaba en Miami y sufrió un accidente

Moria Casán se sorprendió en vivo por la situación de los dólares “cara chica”: “No me arruinen las fiestas”

Matías Alé sufrió un incendio en su casa y tuvo que ser internado: el video del peligroso accidente doméstico

Evangelina Anderson lució su talento para el patinaje sobre hielo, ¿con una indirecta para Ian Lucas y Martín Demichelis?

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Buques petroleros evitan puertos de

Buques petroleros evitan puertos de Venezuela ante las acciones de Estados Unidos contra el comercio ilegal de crudo

Panamá aseguró que los petroleros abordados por Estados Unidos en el Caribe “no respetaron” sus reglas de navegación

Netanyahu llevará el programa nuclear iraní y la próxima fase del plan para Gaza a la agenda de su reunión con Trump

“Las personas en el centro”: la estrategia que está transformando el futuro del trabajo en Latinoamérica

Con la visión de Elaine Wynn y el sello de Francis Kéré, Las Vegas se prepara para su primer museo de arte en 2029