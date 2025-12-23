Enrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convirtieron en padres por tercera ocasión. (foto: AP/J. Pat Carter)

La familia de Enrique Iglesias y Anna Kournikova crece una vez más. El cantante de 50 años y la extenista de 44 años anunciaron este lunes, 22 de diciembre, la llegada de su cuarto hijo, quien nació el miércoles 17 de diciembre.

La noticia fue compartida a través de un emotivo post conjunto en Instagram, que muestra al recién nacido envuelto en una manta y con un gorrito de hospital, acurrucado junto a un peluche de perezoso.

En el mensaje, la pareja escribió: “My Sunshine 12.17.2025”, sin ofrecer más detalles sobre el sexo o el nombre del bebé. El recién nacido se une a los gemelos Lucy y Nicholas, de 8 años, y a su hija Mary, de 5 años.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova compartieron el nacimiento de su cuarto hijo. (Créditos: Instagram)

Cabe recordar que el embarazo había sido adelantado por una fuente a PEOPLE en agosto de este año, confirmando que la pareja esperaba su cuarto hijo.

“Anna y Enrique están muy felices de convertirse en padres nuevamente. Han demostrado ser excelentes padres con sus tres hijos y disfrutan plenamente del proceso. Les encantan las actividades y todo lo que implica criar a sus niños”, comentó la fuente.

Para poder dedicar más tiempo a su familia, Enrique Iglesias decidió reducir su agenda de giras. Según la fuente, aunque ama estar de tour, el cantante ha encontrado cada vez más difícil separarse de su familia. “Ser papá es muy importante para él”, afirmó.

Enrique Iglesias ha reducido su ritmo de trabajo para pasar más tiempo con su familia. (Instagram)

Este enfoque familiar ha permitido que la pareja disfrute de la vida doméstica junto a sus hijos, combinando la crianza con sus carreras profesionales.

La relación entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova comenzó en 2001, cuando se conocieron durante el rodaje del video musical “Escape”. Apenas meses después, la pareja confirmó su vínculo al aparecer junta en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards.

Desde entonces, han mantenido una relación estable y relativamente alejada del ojo público, priorizando su vida familiar sobre la exposición mediática.

La maternidad ha sido siempre un deseo para Anna Kournikova. En 2011, seis años antes de recibir a los gemelos Nicholas y Lucy, la extenista declaró a Women’s Health que “absolutamente” quería ser madre, destacando su amor por cuidar a los demás.

Anna Kournikova aseguró que siempre ha querido convertirse en madre. (Instagram)

La llegada de sus hijos ha reforzado esta vocación, y tanto ella como Enrique han construido un hogar en el que el tiempo en familia ocupa un lugar central.

Los primeros tres hijos de la pareja llegaron en rápida sucesión: los gemelos Nicholas y Lucy nacieron el 16 de diciembre de 2017, y su hija Mary llegó poco más de dos años después, el 30 de enero de 2020.

Desde entonces, la pareja ha compartido momentos especiales de la vida familiar, aunque siempre manteniendo la privacidad que caracteriza su relación.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova constantemente comparten momentos de su vida familiar. (Instagram)

Un ejemplo reciente fue la celebración de Halloween de este año, en la que Kournikova publicó una foto poco habitual con los tres niños vestidos con disfraces temáticos y llenos de color, mostrando la cercanía y la diversión de su vida cotidiana.