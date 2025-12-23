Devon Werkheiser, protagonista de ‘El Manual de Ned’, se pronuncia ante el caso de Tylor Chase: “es desgarrador verlo así”

Devon Werkheiser manifestó su tristeza ante la situación actual de Tylor Chase, quien fue visto en situación de calle en California (Redes sociales/Instagram/@devonwerkharder)

La difusión de un video viral que muestra a Tylor Chase, conocido por su papel de Martin Qwerly en Manual de supervivencia escolar de Ned, viviendo en situación de calle provocó una reacción inmediata en el entorno del elenco original de la serie.

Devon Werkheiser, protagonista de la producción de Nickelodeon, expresó a TMZ su pesar por la situación actual de su antiguo compañero y reconoció la complejidad de intervenir en casos de adicciones y problemas de salud mental.

El actor sostuvo que Tylor “era un chico sensible, dulce y amable”. Además, declaró que “es desgarrador verlo así” y que su deseo sería ayudarlo, aunque destacó las dificultades que suelen enfrentar quienes atraviesan situaciones similares.

Cabe destacar que Werkheiser no ha mantenido contacto con Chase desde el final de la serie hace casi dos décadas.

“Cualquiera que haya tratado con una adicción severa y problemas profundos de salud mental sabe que es una situación increíblemente desafiante si la persona no quiere recibir ayuda”, señaló.

El actor, recordado por su papel en "Manual de supervivencia escolar de Ned", rechaza asistencia ofrecida por autoridades y organizaciones en Riverside (X/Clown World)

En esa misma línea, enfatizó que entregar dinero directamente no representa una solución eficaz. Para él, el proceso requiere “mucho apoyo, paciencia y tiempo”.

De acuerdo con la información que conoce, la familia de Tylor Chase reside en las cercanías y mantiene intentos constantes por asistirlo y supervisar su estado.

Devon Werkheiser también manifestó su preocupación por la exposición mediática del caso: pidió que dejen de grabar y difundir videos de Chase en redes sociales con fines de viralización y advirtió sobre el impacto de estas prácticas.

No obstante, reconoció que la atención generada puede facilitar que “alguien con verdadera comprensión y recursos” intervenga para ofrecerle tratamiento.

El caso trascendió en septiembre, cuando usuarios en redes sociales viralizaron imágenes suyas en situación de calle.

Werkheiser destacó que ayudar a personas con adicciones y problemas de salud mental requiere tiempo, apoyo y recursos especializados (Captura de video. Tik Tok/ @lethallalli)

Sus ex compañeros de reparto de la serie, Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee, abordaron la situación en su podcast conjunto, donde conversan sobre sus trayectorias personales y profesionales tras el final de Manual de supervivencia escolar de Ned.

En un episodio publicado el pasado 24 de septiembre, Lee expresó su malestar ante la exposición de Chase.

“Cuando lo vi, me enojé porque pensé, ¿por qué poner una cámara en la cara de alguien en un momento difícil?”, declaró el actor, quien admitió no haber tenido contacto reciente con Chase pero lo describió como un “querido amigo”.

Y añadió: “Me siento impotente, siento que no hay mucho que pueda hacer”.

Lindsey Shaw, también exintegrante del elenco, compartió experiencias personales vinculadas a la adicción y manifestó su intención de acercarse a Chase junto a Lee. “He sido alguien así”, sostuvo.

Excompañeros de reparto de "Manual de supervivencia escolar de Ned" expresaron su apoyo a Tylor Chase y debatieron posibles formas de ayudarlo (Nickelodeon)

Durante el podcast, los integrantes del reparto también analizaron iniciativas impulsadas por seguidores.

Una usuaria, identificada como LetHallAlli, organizó una campaña de recaudación de fondos para Chase. Sin embargo, la madre del actor solicitó suspender la colecta al advertir sobre las complicaciones que el manejo de dinero podría acarrear en su situación.

Daniel Curtis Lee comentó al respecto que “el dinero rara vez es lo que se necesita”, mientras que Devon Werkheiser reconoció el esfuerzo de quienes buscaron ayudar a Chase de forma directa.

Las estrellas de Manual de supervivencia escolar de Ned reiteraron su deseo de contribuir a la reinserción de su excompañero, aunque descartaron su participación en el podcast en un futuro próximo.

“Eso no es en absoluto lo que debe suceder aquí. Hay mucho más que debe pasar antes que eso”, concluyó Werkheiser.

Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee insisten en la necesidad de soluciones de fondo para Chase, más allá de la exposición mediática (YouTube/Ned's Declassified Podcast Survival Guide)

TMZ reportó que la policía de Riverside, California, mantiene contacto regular con Tylor Chase, a quien ofrecen servicios de salud mental, tratamiento por abuso de sustancias y alojamiento temporal, aunque él no ha aceptado estas alternativas.

Además, Shaun Weiss, recordado por su papel en Mighty Ducks, ofreció un espacio a Chase en un centro de rehabilitación que administra en San Clemente.