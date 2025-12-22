Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, vuelve a ser encontrado viviendo en la calle

Tylor Chase, quien interpretara a Martin Querly en el Manual de Ned, fue visto en las calles de Los Ángeles en situación de calle. Crédito: (X/Clown World)

El hallazgo de Tylor Chase, conocido por su papel como Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon “Ned’s Declassified School Survival Guide”, ha generado conmoción entre seguidores y excompañeros tras la difusión de un video en TikTok que lo muestra viviendo en situación de calle en Riverside, Los Ángeles. La noticia, reportada por Hello! Magazine, ha puesto en el centro del debate la vulnerabilidad de las exestrellas infantiles y los desafíos que enfrentan tras la fama.El video, compartido por un fan en la red social, se viralizó rápidamente y provocó una oleada de preocupación.

Anteriormente, la situación de Chase fue tema de conversación en el pódcast “Ned’s Declassified Survival Guide”, donde sus excompañeros Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw expresaron su consternación y tristeza ante la noticia.

Lee relató la dificultad de asimilar la información: “Fue una noticia difícil de procesar... me sentí impotente porque no hay mucho que pueda hacer”, declaró en el pódcast. El actor también manifestó su deseo de ayudar a Chase, aunque reconoció las limitaciones para intervenir en su situación.

Excompañeros de Tylor en "El Manual de Ned" ya habían expresado su preocupación (Captura de video/Nickelodeon/TikTok)

Por su parte, Shaw compartió su deseo de reencontrarse con Chase: “Me encantaría ir a hablar con él y mirarlo a los ojos. Extraño a Tylor, lo quiero mucho”, afirmó. Werkheiser, visiblemente afectado, describió el impacto de ver a un amigo en esa condición: “Es doloroso y sorprendente ver dónde está ahora... es difícil ver a alguien que conoces y quieres en esta situación”, expresó durante la conversación.

Tylor Chase, actor de El diario de Ned, es visto viviendo en la calle a los 36 años

La familia de Chase también reaccionó tras la viralización de un primer video. Su madre intervino para frenar una campaña de recaudación de fondos que se había iniciado en línea, argumentando que su hijo necesita atención médica y no dinero. “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza”, explicó la madre, quien además detalló que los intentos previos de ayudarlo con recursos materiales no han resultado efectivos, ya que Chase no logra gestionar adecuadamente ni siquiera objetos personales como teléfonos móviles.

El caso ha generado una ola de mensajes de apoyo y tristeza entre los seguidores de la serie, quienes han expresado su preocupación en redes sociales. Comentarios como “Esto realmente me rompe el corazón” y “Esto me puso muy triste” se han multiplicado en plataformas como Twitter, reflejando el impacto que la noticia ha tenido en la comunidad de fans.

La madre de Tylor Chase pidió que dejaran de recaudar dinero para él (Tik Tok / @lethallalli)

La trayectoria de Tylor Chase, marcada por su participación en una de las series juveniles más recordadas de Nickelodeon en la década de 2000, contrasta con la difícil realidad que enfrenta actualmente. El episodio ha reavivado el debate sobre la salud mental y el acompañamiento a figuras públicas tras el fin de su popularidad, un tema que, según Hello! Magazine, sigue generando inquietud tanto en el entorno cercano de Chase como entre el público.

En este contexto, la madre de Chase ha insistido en que la prioridad es la atención médica especializada, subrayando que la gestión de recursos económicos no representa una solución para su hijo en este momento.