Wagner Moura conquista a la crítica internacional con “El agente secreto” y se perfila como candidato al Oscar

El fenómeno de “El agente secreto” impulsa a Wagner Moura como favorito al Oscar y bate récords de taquilla en Brasil (Panavision)

Reconocido internacionalmente por su papel de Pablo Escobar en Narcos, Wagner Moura, se convirtió en el protagonista del thriller político más aclamado del año: “El agente secreto”.

La película, que batió récords de taquilla en Brasil y recibió premios internacionales, posiciona al actor como uno de los favoritos en la carrera hacia el Oscar, según destacó The Washington Post.

Wagner Moura destacó la importancia de la representación y la diversidad lingüística en el cine latinoamericano y mundial (REUTERS)

Fenómeno de “El agente secreto”

“O Agente Secreto” (“El agente secreto”), dirigida por Kleber Mendonça Filho, se consolidó como la película brasileña más exitosa de 2025. Su impacto trasciende el ámbito nacional: la cinta fue reconocida en festivales de prestigio, como Cannes, donde obtuvo los galardones a mejor actor y mejor director, y ha generado expectativas en la temporada de premios de Nueva York y Los Ángeles.

La historia, ambientada en la dictadura militar de 1977, comienza en una gasolinera a las afueras de Recife durante el carnaval, y sumerge al espectador en una atmósfera de corrupción y peligro. Moura interpreta a Marcelo, un científico que intenta huir del país junto a su hijo, en un contexto marcado por la represión y la impunidad.

Esta relevancia internacional de la película se refleja en la atención que recibió de la crítica y el público, así como en la posibilidad real de que Moura logre una nominación histórica al Oscar, un hecho que, según The Washington Post, podría alterar una de las competencias más reñidas por el premio a mejor actor en años recientes.

Wagner Moura interpreta a Marcelo, un científico que huye de la dictadura militar de 1977, en un thriller político de alto impacto (Panavision)

El ascenso de “Narcos” al Oscar

La trayectoria de Moura está marcada por logros inéditos para un actor latinoamericano. Fue el primer brasileño nominado como actor principal en los Globos de Oro, el primer sudamericano en ganar el premio a mejor actor en Cannes y el primer latino en obtener ese reconocimiento en los 90 años del New York Film Critics Circle.

“Por supuesto que me siento muy orgulloso”, expresó Moura en conversación con The Washington Post. Y además agregó: “Es como, ‘Vaya, ¡soy el primer latino!’ Pero también pienso, ‘¿En serio?’... Ha habido muchas grandes actuaciones de esa parte del mundo en estos 90 años”.

El reconocimiento internacional del intérprete se consolidó con su papel en Narcos, pero su versatilidad y magnetismo han quedado aún más patentes en “El agente secreto”.

Kirsten Dunst, quien compartió pantalla con él en Civil War, lo describió como “un hombre interesante, atractivo... Si yo fuera brasileña, sería mi héroe. Creo que lleva esa atención con mucho orgullo y responsabilidad, de una manera hermosa”.

El reconocimiento internacional de Wagner Moura se consolida tras su papel en Narcos y su versatilidad en “El agente secreto”

La construcción del personaje

La colaboración con Mendonça Filho tiene raíces profundas. Ambos, originarios del noreste de Brasil, se conocieron en Cannes en 2005 y mantuvieron una relación profesional y personal que desembocó en este proyecto.

El director escribió el papel de Marcelo pensando en Moura, convencido de que su carisma sostendría la película. “Quería intentar algo que él no hubiera hecho antes. Estaba seguro de que podría llevar la película con su carisma”, explicó Filho.

En “El agente secreto”, Moura interpreta a tres versiones de un mismo hombre: Marcelo, el fugitivo; Armando, su identidad pasada; y un tercer personaje marcado por el trauma de la dictadura.

La actuación de Moura explora la dualidad de un hombre atrapado entre la supervivencia y la integridad, en un entorno donde la injusticia y la violencia son moneda corriente. El director se inspiró en figuras como Cary Grant en “North by Northwest” para construir un protagonista que, lejos de la ingenuidad, actúa con sensatez en situaciones extremas.

La colaboración entre Moura y Mendonça Filho nace de una relación profesional y personal forjada en Cannes desde 2005 (REUTERS)

Vida personal y ascenso en la actuación

La biografía del actor está marcada por sus orígenes humildes y su identidad nordestina. Tras estudiar periodismo en Salvador, ciudad mayoritariamente afrodescendiente, formó la banda de post-punk Sua Mãe y conoció a su pareja, la fotógrafa Sandra Delgado. Juntos crían a sus tres hijos en Los Ángeles, donde mantienen el portugués como idioma familiar.

Moura nunca imaginó una carrera en la televisión brasileña, debido a la discriminación hacia los actores del noreste y sus acentos. “Nunca pensé que trabajaría en televisión en Brasil porque esos personajes estaban reservados para personas que no tenían mi acento”, explicó.

Su salto a la fama llegó con “Tropa de Elite” en 2007, y más tarde con Narcos, para la que aprendió español y ganó 18 kilos para interpretar a Escobar.

El regreso de Moura al cine en portugués refleja su activismo político y su compromiso con la democracia y la justicia social (REUTERS)

Representación y diversidad en el cine

La experiencia con los acentos y la representación ha sido central en su carrera. Reconoció las críticas a su español en Narcos, pero defiende la importancia de que los actores mantengan su identidad lingüística.

“Mi acento también es quien soy, y quien soy representa a muchas otras personas que viven en este país”, señaló. Moura celebró cuando Diego Luna mantuvo su acento mexicano en “Star Wars”, considerándolo un avance político significativo.

“El agente secreto” marca su regreso a la actuación en portugués tras 12 años, una decisión influida por su activismo y las represalias sufridas en Brasil. Cada visita a su país natal lo encuentra participando en manifestaciones, como la reciente protesta contra una ley de amnistía para implicados en el intento de golpe de Estado.

La convicción de Wagner Moura sobre la democracia y la representación resuena tanto en su trabajo como en su vida pública. Para él, la libertad y la justicia requieren vigilancia y acción constante, un mensaje que define tanto su carrera como su activismo.