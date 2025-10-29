Cultura

Wagner Moura: ‘El agente secreto’ sirve para que los brasileños “se miren a sí mismos”

Tras años de éxitos internacionales, el actor vuelve a sus raíces en una historia que mezcla humor, historia y guiños pop, lista para conquistar a los espectadores brasileños desde noviembre

Wagner Moura afirmó que espera que la película O agente secreto (El agente secreto) colabore a que los brasileños “se miren a sí mismos”, al mismo tiempo que contribuya con exportar el cine del país a audiencias internacionales.

El actor brasileño participó de una conferencia de prensa junto con parte del elenco en San Pablo para presentar la película, que fue elegida por la Academia de Cine brasileño para representar al país en los Oscar.

El cine brasileño viene atravesando una “gran cosecha”, expresó Moura, de gran prestigio y “reconocimiento” internacional en diversos festivales y premiaciones de clase A.

Sin embargo, además de captar la mirada de audiencias extranjeras, el actor de otros filmes que dieron la vuelta al mundo, como Guerra civil (2024), espera que esta película permita que los brasileños se vean “internamente”, con todas sus contradicciones, su crisol de acentos y su extensa geografía.

“(Brasil) es un país que necesita verse a sí mismo, verse en su cultura. Ningún país se desarrolla sin mirarse internamente”, expresó.

Tras su trabajo en la serie Narcos producida por Netflix o en la producción hollywoodense Elysium (2013), Wagner Moura recordó que hace “unos doce años” que no actuaba en portugués, y confesó que este proyecto le cayó “perfecto”, en un momento profesional en el que se siente “confiado de lo que es, de lo que quiere ser y de lo que pretende seguir siendo”.

El director de O agente secreto, Kleber Mendonça Filho, afirmó que desea que la película sea bien recibida por el público general, pero, sobre todo, espera que sea vista por muchos jóvenes y que, a través de ella, “descubran algún aspecto nuevo sobre el país”.

“Brasil tiene algunos problemas de memoria. Es un país que tiende a olvidar muchas cosas. Para eso, el cine es un muy buen instrumento. Capta tu atención, te divierte, te mantiene entretenido y, al mismo tiempo, puede contener una carga de información verdadera” que queda en la mente del espectador, expresó el director.

Mendonça, nacido en el noreste brasileño, al igual que Moura, lamentó haber crecido con la “lobotomía” de la “fonoaudiología cuasiobligatoria” para los actores de esta región del país, que los obligaba a “borrar sus acentos” para que sus obras sean comercializadas a nivel nacional.

O agente secreto tiene muchos acentos del país” y del exterior. La producción contó con actores de San Pablo y Río de Janeiro, así como de otras ciudades de la región norte y sur de Brasil, e incluso con una participación del reconocido intérprete Udo Kier, que habla portugués mezclado con alemán.

“Esa es la belleza de una buena película brasileña (...) Cuanto más cine puro brasileño produzcamos, filmemos y veamos, vamos a sentirnos menos extraños con los acentos”, comentó el director.

Durante más de dos horas y media, la película expone muchas referencias cinematográficas de la cultura brasileña, como mitos urbanos regionales o algunos gestos a la propia obra de Mendonça, como Retratos fantasmas (2023).

Sin dejar de lado guiños a la cultura popular general, como los repetidos cameos a Tiburón (Jaws, 1975), de Steven Spielberg, o La profecía (The Omen, 1976), de Richard Donner.

La película, que este martes recibió dos nominaciones a los premios Gotham, relata cómo la dictadura militar de 1977, encabezada por el general Ernesto Geisel, atraviesa la vida de Marcelo, un especialista en tecnología, que huye bajo una nueva identidad a la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco, por un poco de paz.

El largometraje, multipremiado en Cannes, pinta un retrato de un contexto histórico, mientras cuenta en profundidad, con una pizca de humor e ironía, las historias y los miedos de las personas y las familias brasileñas.

Luego de haber sido ovacionada en los principales festivales del séptimo arte en todo el mundo, la película debutará en Brasil el próximo 6 de noviembre.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Manon Cruz;

