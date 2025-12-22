Fama, dudas y segundas oportunidades: la historia real detrás de la reconciliación en pantalla de Matt Damon y Ben Affleck

Matt Damon y Ben Affleck reavivan su histórica amistad en The Rip, el nuevo thriller policial de Netflix dirigido por Joe Carnahan y ambientado en Miami (YouTube/Netflix)

Matt Damon y Ben Affleck, dos figuras inseparables en la memoria de Hollywood, construyeron una de las alianzas más reconocidas del cine estadounidense.

Tras décadas de amistad y colaboraciones que marcaron a una generación, ambos actores y productores se reencuentran en The Rip, la nueva película de Joe Carnahan ambientada en Miami, donde interpretan a dos policías envueltos en una trama de lealtad y traición.

En una entrevista exclusiva con Empire, ambos actores repasaron los orígenes de su vínculo, los motivos de su distanciamiento profesional y el significado de volver a trabajar juntos en esta etapa de sus vidas.

El origen de una amistad icónica

Damon recordó cómo un mensaje al final del documental de Peter Jackson sobre los Beatles lo marcó de manera especial: “Esta es la última vez que los Beatles tocaron juntos en vivo”. Tras ver esa escena, sintió la necesidad de llamar a Affleck y conversar sobre lo mucho que habían vivido juntos.

El proceso creativo de Damon y Affleck se consolidó con Good Will Hunting, una experiencia que marcó sus carreras en Hollywood (REUTERS)

“Nos pasó algo increíble, como si hubiéramos ganado la lotería juntos. Creo que, en un intento de individualizar nuestras carreras, dejamos de trabajar juntos. Era como: ‘¿Qué estamos haciendo? No intentamos construir ninguna imagen. Si encontramos algo bueno para hacer juntos, hagámoslo y no le demos tantas vueltas’”, relató.

Por su parte, Affleck coincidió en que la presión de la juventud influyó en su decisión de tomar caminos separados. Explicó que las preocupaciones y deseos de diferenciarse a los 29 o 30 años resultan ahora distantes: para ellos, con el paso del tiempo, esos antiguos miedos hoy parecen pequeños y carentes de importancia.

El proceso creativo y la marca de Good Will Hunting

Ambos admitieron que su proceso de escritura conjunta los llevó a la fama con Good Will Hunting, aunque la experiencia fue larga y desafiante.

Damon confesó: “No escribimos nada juntos durante 20 años. En parte porque nos costó tanto sacar adelante Good Will Hunting que asumí que siempre sería igual de difícil. Pero cuando volvimos a hacerlo en The Last Duel, quizá porque era una adaptación y teníamos una estructura, todo fluyó sin fricciones“.

Ambos actores reflexionan sobre el impacto de la fama tras el Oscar por Good Will Hunting y la importancia de su vínculo personal (Créditos: Netflix/Miramax)

Affleck reveló que durante mucho tiempo sintió que debía demostrar su valía en solitario y que la gente los asociaba a papeles extremos. Cuando comenzó a dirigir, aseguró que finalmente pudo tomar las decisiones que siempre había imaginado.

El origen de Good Will Hunting también está lleno de anécdotas compartidas. Damon relató cómo tuvo que escribir una obra corta para una clase y terminó con el primer acto de una película.

Tras consultar con su profesor, obtuvo la mejor calificación y el estímulo para seguir. “Ben leyó lo que tenía y dijo: ‘No sé qué hacer con esto, pero hagámoslo juntos’. Eso fue enorme. Ben fue quien desbloqueó la historia. La escena del monólogo en el banco la escribimos juntos esa misma noche“, afirmó Damon.

El salto a la fama y su impacto

Ambos recordaron que la fama repentina tras el Oscar por Good Will Hunting transformó sus vidas de manera contundente y, según Damon, fue fundamental tenerse el uno al otro para procesar el cambio: “Todo sigue igual, salvo la forma en que el mundo interactúa contigo. Es como si alguien reescribiera tu código en Matrix y tienes que reconciliarte con esa nueva realidad”.

Ben Affleck destaca cómo la presión de la juventud influyó en su distanciamiento profesional de Matt Damon durante años (REUTERS)

Affleck rememoró: “Es como el salto al hiperespacio en Star Wars, donde las estrellas se alargan. Todo cambia. Al principio me sentía un fraude. Estaba en el sofá de Matt cuando vendimos el guion. No tenía ni baño propio. De repente, se supone que eres especial. Es absurdo. No sé dónde estaría sin la amistad de Matt como ancla“.

Durante los años siguientes, se convirtieron en críticos y consejeros mutuos. Affleck confió varios borradores del guion de The Town a Damon, buscando su opinión en momentos clave de su carrera.

Damon señaló que hoy el trabajo conjunto se ha profesionalizado, ya que comparten un estudio y enfoques claros, y ya no sienten la incertidumbre ni la falta de rumbo de los comienzos.

El reencuentro en The Rip y la mirada al futuro

Respecto a The Rip, Damon subrayó el valor de trabajar con Joe Carnahan: “Nos encantó trabajar con Joe. Como guionista y director, conoce el guion a fondo y fue flexible. Basamos mucho en lo que aprendimos en un ride-along (viaje con los agentes mientras realizan su tarea) con la policía. Joe quería que todo se sintiera real y auténtico”.

La colaboración entre Damon y Affleck en The Rip explora la lealtad y la traición entre dos policías en un thriller policial (Captura: YouTube/Netflix)

El aspecto físico de los personajes también fue fruto de la investigación. Damon relató que Carnahan le pidió explícitamente que no se afeitara. “Viví cinco años en Miami y tenía otra idea de cómo sería este tipo, pero al llegar y ver a los policías encubiertos, todos tenían ese aspecto”, explicó.

La relación que muestran los personajes de The Rip se nutre de su amistad real. Affleck considera que lo más fascinante es explorar cómo se fractura un vínculo tan sólido, ya que dos amigos de décadas pueden enfrentarse a la duda sobre la confianza mutua, y esa tensión aumenta en el ámbito policial.

Damon detalló al medio especializado en entretenimiento que “la película es un thriller, pero también un misterio. El espectador intenta descifrar en quién puede confiar cada personaje y qué está realmente en juego”.

En la conversación con Empire, el paso del tiempo y la vigencia de su lazo fue un tema constante. Affleck bromeó sobre la edad al confesar que, cuando escribieron la famosa frase de los 50 años en Good Will Hunting, esa cifra les parecía muy lejana, casi el final de la vida y coincidieron en que la satisfacción de poder seguir creando juntos sigue siendo uno de los mayores motivos de orgullo para ambos.