Rob Reiner nunca llegó a dirigirla, pero fue responsable de esta gran película de Ben Affleck y Matt Damon: “Tenéis una gran historia de amor, centraros en eso”

El director de cine sirvió de asesor a los actores con una de sus películas más icónicas

Matt Damon y Ben Affleck
Matt Damon y Ben Affleck recibieron un gran consejo de Rob Reiner

El mundo del cine despide a Rob Reiner, quien falleció a los 78 años y deja atrás una extensa trayectoria en la industria. Su nombre figura en títulos de referencia del cine estadounidense, pero una de las historias menos conocidas es la de su influencia decisiva en una de las películas más recordadas de la década de 1990: El indomable Will Hunting. Según contarían sus propios protagonistas años después, Reiner orientó a los jóvenes guionistas Matt Damon y Ben Affleck durante la gestación del proyecto que los catapultó a la fama.

A mediados de los años noventa, Matt Damon y Ben Affleck buscaban posicionar su primer guion conjunto en los principales estudios de Hollywood. El texto original de El indomable Will Hunting planteaba una trama mucho más extensa, con elementos de suspenso y acción que alejaban a la película de la historia emocional que finalmente llegó a los cines en 1997. De acuerdo con The Guardian, tras leer un primer borrador, Rob Reiner les recomendó de forma explícita que se enfocaran en “la relación central entre Will y su terapeuta”, desplazando los elementos ajenos al núcleo de la narrativa.

Rob Reiner leyó el guion y nos dijo: ‘Tenéis una gran historia de amor emocional entre estos dos personajes, deberían enfocarse completamente en eso’”, recordó Matt Damon en el pódcast Awards Chatter, según recogió The Hollywood Reporter. Aquella sugerencia, de acuerdo con las propias declaraciones de los guionistas, marcó el punto de inflexión en la reescritura del guion. Los productores de la película, entre los que figuró Harvey Weinstein, también reconocieron en declaraciones a Variety la importancia de esa etapa de desarrollo para la concreción del proyecto.

El guion que finalmente se llevó a la pantalla narra la historia de Will Hunting, un joven con talento extraordinario para las matemáticas que, tras un altercado con la ley, se ve obligado a asistir a sesiones de terapia con el personaje interpretado por Robin Williams. Según consigna The Guardian, Rob Reiner “insistió en que el foco debía estar en el vínculo entre Will y Sean Maguire, y que todo lo demás debía despejarse”.

Imagen de 'El indomable Will
Imagen de 'El indomable Will Hunting'

Una consulta que lo cambió todo

En los circuitos de Hollywood, este tipo de asesoramiento entre cineastas experimentados y nuevos talentos suele mantenerse en la confidencialidad. No obstante, Damon y Affleck reivindicaron públicamente “la generosidad y perspicacia de Rob Reiner” durante la gira de prensa posterior al estreno del filme. “Si Rob no hubiese señalado el verdadero corazón de la historia, probablemente nadie hubiese visto la película que finalmente hicimos”, reconoció Affleck en diálogo con The Guardian.

El indomable Will Hunting alcanzó un éxito inmediato tras su estreno, consolidó la carrera de sus guionistas y obtuvo dos premios Oscar: mejor guion original y mejor actor de reparto, para Robin Williams. Según recopiló The Guardian, ambas estatuillas fueron dedicadas a todos aquellos que intervinieron tras bambalinas en el proceso de creación, incluido Rob Reiner, cuyo nombre aparece en los agradecimientos del filme.

En declaraciones posteriores a la prensa especializada, diversos miembros del equipo recordaron que Reiner los puso además en contacto con los ejecutivos clave del estudio Miramax, facilitando el respaldo necesario para la producción del largometraje. La participación de Rob Reiner no quedó reflejada en los créditos oficiales, pero su influencia se reconoce ahora como uno de los factores silenciosos y determinantes dentro de una carrera que abarca tanto la dirección de películas emblemáticas como el acompañamiento a nuevas generaciones.

Con la muerte de Rob Reiner, el cine estadounidense despide a un director y productor que supo dejar su huella no solo delante de cámara, sino a través de decisiones y sugerencias que colaboraron en la consolidación de otras voces. El caso de El indomable Will Hunting ilustra su legado como mentor y consejero de creadores emergentes en una industria donde las grandes historias, a menudo, también se escriben fuera de los focos.

