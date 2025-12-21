La razón por la que Gisele Bündchen y Joaquim Valente optaron por tener una boda discreta

Gisele Bündchen celebró su boda con Joaquim Valente en una ceremonia íntima en Surfside, rodeada solo de familiares y alejados del foco público (EFE/ValenteBrothers)

Gisele Bündchen optó por mantener en absoluta reserva su reciente boda con el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente, celebrada en Surfside, Florida, el 3 de diciembre, según revelaron fuentes cercanas al entorno de la pareja a People.

La modelo brasileña organizó una ceremonia íntima y reducida, con solo sus familiares más cercanos. Una fuente en Miami subrayó al medio que ella no deseaba compartir el evento fuera de su círculo íntimo.

“Gisele está cansada de toda la atención sobre su vida privada, pero ambos están muy felices de estar juntos y, como padres recientes, eso era lo que deseaban”, afirmó el informante en diálogo con la citada revista.

Y agregó: “Son mejores amigos y tienen mucho en común, están entusiasmados con todo esto”.

La boda fue descrita por sus allegados como un evento natural y sencillo (Backgrid/The Grosby Group)

La ceremonia tuvo lugar meses después de la llegada del hijo en común de la pareja. Otro allegado a Bündchen explicó People: “Después del nacimiento del bebé, casarse se sintió como algo natural. No fue por presión externa ni por expectativas ajenas. Fue una decisión orientada a razones personales y familiares. Ella está muy, muy feliz”.

El vínculo amoroso entre la ex ángel de Victoria’s Secret y Valente se fue consolidando con el tiempo, después de una larga amistad.

Gisele Bündchen reside actualmente en Miami con sus hijos Benjamin, de 16 años, y Vivian, de 13, fruto de su relación anterior con el exjugador de fútbol americano Tom Brady.

Según las fuentes consultadas por People, la vida de la modelo en Florida ofrece un entorno más manejable y sereno.

“Su vida está llena de sus hijos, su familia y el trabajo, pero ahora es más llevadera. Se siente satisfecha en su ambiente”, señaló. “Está feliz de volver a estar casada y de dedicarse a la maternidad, rodeada de un clima envidiable”.

El nacimiento del hijo en común marcó una nueva etapa en la vida de Bündchen y Valente (Instagram)

La celebración familiar no incluyó lujos ni exposiciones públicas, como enfatizaron los informantes cercanos a la modelo.

“No quería nada exagerado ni hacer del acontecimiento un hecho público. Así, pudieron disfrutar el día entre ellos y la familia”, describieron para la misma publicación. “Gisele solo desea hacer las cosas a su manera, y un evento pequeño y privado era exactamente lo que perseguía”.

La pareja priorizó la sencillez y la privacidad, manteniéndose fieles a un estilo de vida más discreto. Varios testimonios coinciden en que Bündchen encontró en Valente una figura compatible con su nueva búsqueda de calma.

“Joaquim entró en la vida de Gisele en un momento en que ella ya estaba abierta a una vida menos agitada. La conexión entre ambos surgió primero de una amistad y luego se transformó, de forma natural, en un romance”, detalló uno de los entrevistados por People.

En declaraciones recogidas por el mismo medio, un informante señaló: “La actitud tranquila y reservada de Joaquim encaja con la situación actual de Gisele. Está enfocada en la familia, el equilibrio y el bienestar”.

Tras su separación de Tom Brady, Gisele Bündchen encontró en Joaquim Valente apoyo mutuo y un nuevo comienzo en familia en Miami (Instagram)

Desde junio de 2023, los medios estadounidenses empiezan a vincular públicamente a la modelo con el instructor de jiu-jitsu, aunque en un principio, Gisele Bündchen negó una relación romántica con su entrenador personal.

La relación se confirmó oficialmente tiempo después, en febrero de 2024, a través de una fuente cercana a la brasileña, que declaró a People que la pareja estaba lista para iniciar una nueva etapa juntos.

El embarazo fue conocido en octubre del mismo año, destacando la voluntad compartida de brindar un entorno pacífico y amoroso para toda la familia.

Luego de atravesar el divorcio con Tom Brady en octubre de 2022 —tras 13 años de vínculo—, Bündchen contó con el apoyo de Valente.

“Joaquim fue un gran sostén mientras Gisele transitaba el divorcio. Es una persona sencilla, amable e inspiradora”, manifestó una fuente cercana a People.

La pareja comparte su origen brasileño, el haber emigrado jóvenes a Estados Unidos y el interés por construir una vida familiar estable (REUTERS/ValenteBrothers)

Además, ambos comparten historias semejantes: emigraron de Brasil a temprana edad y se establecieron en los Estados Unidos para desarrollar sus carreras profesionales.