Reportan que Gisele Bündchen se casó en secreto con Joaquim Valente, su instructor de jiu-jitsu

La pareja obtuvo su licencia matrimonial el 1 de diciembre y celebró una boda íntima en su residencia (REUTERS/ValenteBrothers)

La supermodelo brasileña Gisele Bündchen se casó con Joaquim Valente, su instructor de jiu-jitsu y actual pareja. La boda se realizó en estricto privado a inicios de diciembre en Florida, reportaron Page Six y People.

Según los registros matrimoniales revisados por la prensa, Bündchen, de 45 años, y Valente, de 38, contrajeron matrimonio el pasado 3 de diciembre de 2025 en Surfside. TMZ agregó que la ceremonia se llevó a cabo en la propia casa de la pareja, con un reducido grupo de amigos y familiares. Hasta el momento, los representantes de la modelo no ha respondido a las solicitudes de comentarios de la prensa.

La discreción ha sido característica en cada etapa de esta relación. Una fuente cercana a Valente describió que el enlace se celebró con el círculo más íntimo de la brasileña y el especialista en artes marciales. “Él está encantado de que finalmente se hayan casado después de tener un hijo juntos” dijo el allegado.

De la amistad al romance

La historia entre Bündchen y Valente surgió en un contexto profesional: la modelo entrenaba jiu-jitsu con el instructor brasileño desde 2021. Sin embargo, no fue sino hasta después de su divorcio de Tom Brady que la relación tomó un giro sentimental.

La relación entre Gisele Bündchen y Joaquim Valente comenzó como una amistad antes de transformarse en un romance (© 2023 Backgrid/The Grosby Group)

La pareja fue vista por primera vez junta en noviembre de 2022, durante unas vacaciones en la provincia de Puntarenas, en Costa Rica, junto a los hijos de Bündchen. A pesar de las especulaciones, ella negó inicialmente cualquier vínculo romántico.

Según PEOPLE, la relación comenzó formalmente en junio de 2023, cuando la amistad se transformó en algo más.

“Ella es muy reservada con esto y quería mantenerlo en privado mientras se conocían”, dijo un insider cercano a la estrella de pasarelas. “Joaquim fue un gran apoyo para Gisele mientras atravesaba su divorcio”, dijo otro allegado.

En 2024, Gisele habló públicamente sobre su relación en una entrevista con The New York Times. “Es la primera vez que salgo con alguien que primero fue mi amigo”, dijo. “Es muy diferente. Es muy honesto y muy transparente”.

Gisele Bündchen es madre de tres hijos, dos de ellos fruto de su matrimonio con Brady y uno con Valente.(Instagram)

Antes de llegar al altar, la pareja ya había establecido una nueva familia. Bündchen y Valente dieron la bienvenida a un bebé varón en febrero de 2025, aunque hasta ahora no han revelado su nombre.

Tras el nacimiento de su hijo, Bündchen compartió algunas reflexiones sobre la maternidad en una entrevista con Vogue France en mayo.

“Ahora que mi pequeño duerme toda la noche, he recuperado el control de mi rutina”, explicó. “Como cualquier mamá primeriza sabe, es increíble cómo el sueño —o la falta de él— puede cambiarlo todo”.

El pequeño se suma a los dos hijos (Benjamin y Vivian) que Bündchen tuvo durante su matrimonio con Tom Brady, con quien estuvo casada durante 13 años.

La boda con Valente llega tres años después del divorcio con el jugador de la NFL. La pareja anunció su separación en octubre de 2022, decisión que generó una enorme atención mediática a nivel mundial.

Tras su ruptura con Tom Brady, Gisele Bündchen reconstruyó su vida personal lejos del foco deportivo y mediático que rodeó su primer matrimonio (composición: Reuters/AFP)

Desde el inicio de su relación con Valente, la modelo fue enfática en desmentir versiones que sugerían una infidelidad. “Eso es una mentira. Esto es algo que les pasa a muchas mujeres que son culpadas cuando tienen el coraje de dejar una relación poco saludable”, dijo Bündchen al NYT cuando le mencionaron los rumores. “Tienen que lidiar con su familia, sus comunidades. Claro que en mi caso eso se amplificó un poco más”.