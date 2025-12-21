Flea reveló el proceso creativo de las canciones de Red Hot Chili Peppers: “Muchos temas nacieron de ensayos improvisados”

Californication, uno de los temas más emblemáticos de Red Hot Chili Peppers, superó las mil millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como una de las canciones más escuchadas de la banda (YouTube)

El bajista de los Red Hot Chili Peppers, Michael Peter Balzary, conocido popularmente como Flea, compartió su historia personal y musical en una extensa conversación con el Rick Beato podcast.

Allí abordó su infancia marcada por el jazz, su visión sobre la creatividad, la autenticidad y el compromiso social a través de la educación. El encuentro tuvo lugar en el Silverlake Conservatory of Music de Los Ángeles, una institución fundada por el propio músico.

“Para mí, todo es música y estoy agradecido por todo ello”, afirmó al inicio de la charla con el Rick Beato podcast, recordando cómo el arte se convirtió en refugio y motor vital desde su niñez.

Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, revela cómo el jazz y la infancia influyeron en su carrera musical (Captura de video: YouTube)

Después de la separación de sus padres, su madre inició una relación con un músico de jazz de la escena neoyorquina en los años 70, lo que le permitió presenciar en su propio hogar intensas sesiones de bebop.

“El primer contacto real que tuve con la música fue ver a músicos tocando en mi sala, interpretando temas de Charlie Parker, Fats Navarro, Dizzy Gillespie y Thelonious Monk. Era una experiencia tan intensa y hermosa que me hacía rodar por el suelo de la emoción”, recordó.

Aprendizajes y raíces en el jazz

El bajista de 63 años explicó que nunca sintió la necesidad de categorizar la música por géneros ni culturas, sino que la percibe como una expresión universal. “La gente suele encerrarse en la música que escuchaba en su adolescencia, pero para mí, la música es un vehículo para mantener vivo el espíritu de la esperanza y la aventura”, sostuvo.

Sobre su formación, contó cómo la influencia de su padrastro y la admiración por los grandes del jazz lo llevaron a elegir la trompeta como primer instrumento. “Crecí en un hogar caótico y violento, pero cuando tocaba la trompeta sentía tranquilidad y una buena sensación conmigo mismo”, confesó.

Flea recordó que la trompeta fue su primer instrumento y el punto de partida de su formación musical, bajo la influencia del jazz que marcó su infancia (REUTERS)

Aunque su juventud estuvo marcada por la rebeldía y la falta de disciplina, la música le otorgó notoriedad en la escuela y acceso a becas para clases privadas.

La amistad con Anthony Kiedis, cantante y vocalista de los Red Hot Chili Peppers, y Hillel Slovak, con quienes formó un trío durante la adolescencia, fue el punto de partida del proyecto que más tarde daría origen a la banda estadounidense. “Hillel me propuso aprender a tocar el bajo y, dos semanas después, ya estaba en el escenario del Sunset Strip”, recordó.

Red Hot Chili Peppers: comienzo, lucha y transformación

Según Flea, la historia de los Red Hot Chili Peppers estuvo marcada desde el inicio por la falta de recursos y la necesidad de improvisar. “No teníamos dinero ni guía, pero siempre buscábamos cómo hacer las cosas. Esa experiencia de sobrevivir en la calle nos dio una especie de coraje y nos enseñó a transformar el dolor en arte”, relató.

La banda ensayaba en espacios prestados y conseguía conciertos a base de insistencia y creatividad. “Desde el primer show, la gente enloqueció. Sentimos que algo mágico nos atravesaba”, describió sobre los inicios del grupo.

Los Red Hot Chili Peppers son una banda estadounidense de rock formada en 1983 y está integrada por Anthony Kiedis (voz), Flea (bajo), John Frusciante (guitarra) y Chad Smith (batería) (REUTERS)

Respecto al proceso creativo, destacó la importancia de la improvisación y el trabajo colectivo. “Muchas canciones nacieron de ensayos improvisados en las que simplemente dejamos que el momento exista. A veces, después de una hora y media, de repente algo encaja y todos lo sentimos”, explicó.

Reconoció la influencia del guitarrista John Frusciante en la estructura de las canciones y la evolución del sonido de la banda. “Antes, casi todo partía de una línea de bajo, pero John aportó acordes y melodías que nos permitieron canalizar nuestra esencia en estructuras más sólidas”, señaló.

Según el bajista, la vulnerabilidad y la autenticidad son elementos centrales en la vida de una banda. “Presentar una idea ante el grupo siempre es un acto vulnerable. Puedes protegerte con arrogancia o inseguridad, pero el objetivo es llegar a un punto en el que solo presentas lo que tienes”, reflexionó.

La vulnerabilidad y la autenticidad son valores centrales en la filosofía artística de Flea y los Red Hot Chili Peppers (REUTERS)

Añadió que la música es un camino para aprender a amarse a uno mismo y que el aprendizaje nunca termina: “Siempre trato de ser un estudiante, de conocerme mejor y de crecer”.

Educación musical y compromiso social

El jazz mantiene un lugar fundamental en la vida de Flea, tanto como influencia musical como disciplina personal. “Practico la trompeta todos los días. Me siento humilde ante los músicos de jazz y, a veces inseguro, pero aprendí que todos estamos escalando la montaña de la música”, compartió en el Rick Beato podcast.

Detalló rutinas de práctica y su admiración por figuras como Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Miles Davis, Clifford Brown y Lee Morgan. “El jazz me enseñó a buscar la belleza incluso en medio del caos”, afirmó.

El compromiso social de Flea se materializa en el Silverlake Conservatory of Music, una escuela sin fines de lucro que fundó para ofrecer educación musical a la comunidad. “La idea surgió al ver que las escuelas públicas ya no tenían instrumentos ni orquestas. Quise crear un espacio donde los niños pudieran aprender música y encontrar algo a lo que aferrarse”, explicó.

El Silverlake Conservatory of Music, fundado por Flea, ofrece educación musical gratuita a cientos de niños en Los Ángeles (Captura de video: YouTube)

El conservatorio atiende a unos 800 estudiantes por semana y ofrece clases individuales y grupales, sin enfocarse en ningún género específico ni en la fama. “No se trata de ser una estrella de rock, sino de enseñar técnica, fundamentos y cómo tocar con otros”, subrayó.

En el cierre de la conversación con el conductor, Rick Beato, Flea afirmó que su labor educativa le otorgó un sentido renovado a su vida. Cada vez que cruza las puertas del conservatorio, experimenta una plenitud que trasciende cualquier logro profesional, convencido de que la música y la enseñanza son fuentes inagotables de significado y esperanza.