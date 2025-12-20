Entretenimiento

“Misery”: la turbia película de Rob Reiner que nadie quería protagonizar y llevó a un nuevo nivel el terror de Stephen King

El film impulsó la carrera de Kathy Bates y puso a prueba a James Caan con uno de los papeles más exigentes de su vida

"Misery" representa la segunda adaptación dirigida por Rob Reiner de una obra de Stephen King, aunque el tono resultó más psicológico que terrorífico (REUTERS/Castle Rock Entertainment)

Si bien Rob Reiner fue ampliamente reconocido por la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally (1989), su desempeño cinematográfico también abarcó otros géneros en el cine como el suspenso psicológico. Tal es el caso de Misery (1990), un film que adaptó el famoso libro de Stephen King.

Se trata de la segunda vez que Reiner trabajó en base a una historia del escritor (antes dirigió Stand by Me, que se lanzó en 1986), pero fue la primera ocasión en la que estuvo detrás de una producción tan perturbadora y compleja en tantos niveles.

En primer lugar, el proyecto atravesó un largo trayecto para encontrar a sus actores principales. William Hurt, Al Pacino, Robert De Niro, Harrison Ford, Dustin Hoffman, Kevin Kline, Michael Douglas, Robert Redford y Gene Hackman fueron contemplados para el papel de Paul Sheldon.

Sin duda, no era un rol fácil, pues el personaje pasaba la mayor parte del largometraje tendido en una cama y en una silla de ruedas. La falta de movilidad convertía este trabajo en uno ciertamente desafiante, por lo que, James Caan fue el único en aceptar el arduo reto con la esperanza de relanzar su carrera.

El actor, que murió en julio de 2022, reveló cómo fue la experiencia de estar en cama las 15 semanas de rodaje. Durante una entrevista con Entertainment Weekly en 2015, había recordado lo doloroso que fue grabar el aclamado thriller debido a su personalidad enérgica.

“Creo que Rob fue muy inteligente. Me dio el trabajo a pesar de que, ya sabes, yo estaba pasando por un mal momento... y le dije a Rob: ‘Tienes al tipo más neurótico de Hollywood y lo vas a tener en cama durante 15 semanas’. Cada mañana, no sé si lo recuerdas, me decía: ‘Hoy, Jimmy, puedes meterte en la cama’”, detalló Caan.

James Caan enfrentó uno de los papeles más desafiantes de su carrera interpretando a Paul Sheldon, encerrado y casi inmóvil durante semanas de rodaje (Castle Rock Entertainment)

En cuanto al papel de Annie Wilkes, la selección fue un poco más fácil: Anjelica Huston y Bette Midler declinaron participar, siendo Midler la que más se arrepintió de su decisión años después. Sin embargo, William Goldman, el guionista que se encargó de adaptar la novela, siempre tuvo a alguien en mente.

La había visto dos o tres veces en el escenario y era una actriz increíble”, rememoró Reiner en conversación con Yahoo Entertainment en 2018. “Me la recomendó Bill Goldman. Cuando me habló de ella, pensé: ‘Oh, es una gran actriz. ¡Perfecto!’. Por supuesto, en aquel momento era una desconocida. Vino a hacer una prueba para mí. Sabía que era una gran actriz”.

La estrella en cuestión era Kathy Bates, quien audicionó sin mucha experiencia previa para el rol. La fan obsesionada que co-protagoniza el turbio relato fue el personaje que la llevó a la fama y por el que ganó un Oscar al año siguiente.

El director no necesitó escuchar demasiado para saber que ella era la indicada. “Leyó una línea”, dijo Reiner al citado medio. “Tenía preparada toda una escena, y después de la primera línea, le dije: ‘No hace falta que leas, sé que eres genial. El papel es tuyo’”.

El director eligió a Kathy Bates tras escuchar solo una línea en la audición, convencido de que era la actriz ideal para Annie (REUTERS/Lucas Jackson)

“Misery”: el libro vs. la película

La adaptación de Misery requirió cambios en su paso a la pantalla grande, ya que Rob Reiner optó por bajar el excesivo tono de terror y hacer del film una historia carcelaria, pues básicamente esa fue la vivencia traumática de Paul Sheldon: estar en una prisión.

Es una película sobre la cárcel. Este hombre está en la cárcel y tiene que ser tan inteligente como tú para descubrir cómo salir de allí”, explicó en una declaración recogida por The Hollywood Reporter en el evento TCM Classic Film Festival.

De hecho, estos cambios hicieron que Warren Beatty se desinteresara del rol de Paul en una etapa previa: “Después de desarrollar un guion ‘hermético’, Beatty cambió de opinión. Beatty dijo: ‘No sé si quiero hacerlo’”, declaró el cineasta.

Algunos aspectos de la historia original que no llegaron la versión cinematográfica son la dependencia a los fármacos para el dolor por parte de Paul, el castigo de hambre ejercido por Annie, la ausencia de los hilos alrededor de la casa para seguir el paso de Paul, la mutilación de los pies de Paul con un hacha, entre otros.

La transformación del guion modificó escenas clave del libro original, como el uso del hacha y detalles de la relación entre los protagonistas (Castle Rock Entertainment)

Kathy Bates, quien también participó junto al director en el panel de TCM Classic Film Festival, lamentó que la escena del hacha no fuera incluida en el metraje. “Me sentí destrozada cuando sacaste eso”, admitió la actriz. “No estuve de acuerdo”.

Y recordó durante la misma conversación: “Dijiste: ‘Puedes hacer campaña, pero no lo vas a conseguir’. Dijiste que era porque era una película de terror y no era probable”. Pese a la decepción inicial, el resultado fue exitoso. Bates quedó “horrorizada” al ver el corte final de Misery.

Otro de los cambios involucró la forma en que murió el sheriff, quien en el libro es asesinado por Annie con un cortacésped. La actriz lamentó que esta escena tampoco llegara a ser incluida en el largometraje por decisión de Rob Reiner.

“Sí. Yo quería atropellarlo con el cortacésped, pero Rob dijo que eso sería demasiado gracioso y no lo hizo”, sostuvo para EW. “Quería que fuera algo serio, psicológico...”, agregó en referencia a la visión que mantuvo Reiner a lo largo de toda la producción y que determinó el tipo de adaptación que sería.

El contraste de estilos entre James Caan y Kathy Bates generó una dinámica única durante la filmación, según compartió Rob Reiner en entrevistas (Castle Rock Entertainment)

En ese sentido, Bates recapituló la famosa escena en la misma declaración: “Me gustó cómo empezó, al principio, porque creo que la primera palabra que se oía que estaba un poco fuera de lugar era ‘oogy’. Ella sale por la puerta y dice: ‘Oh, no quiero hacerte sentir raro’, y la puerta se cierra, y él dice: ‘Oh, mierda. ¿Qué es eso?’”.

A pesar de que el cineasta no buscaba que Misery suscitara risas, Stephen King elogió la película por sus notas de comedia que no se percibieron en el material original. “La combinación de James Caan y Kathy Bates fue mágica, y tenía un toque de humor que le faltaba a mi libro”, opinó para The New York Times en 2025. Incluso, consideró que es mejor como película que como libro.

En cuanto a su trabajo junto a los actores principales, Reiner admitió que la dinámica de preparación distinguió los estilos de cada uno —ambos venían de entornos diferentes—y eso también significó un desafío durante la filmación.

“Jimmy Caan es muy instintivo y no le gustan los ensayos”, explicó a Yahoo Entertainment. “Simplemente le gusta hacer lo que le apetece en cada momento. Y [Kathy Bates] es una actriz con formación teatral a la que le gustan mucho los ensayos. Así que intentamos encontrar un equilibrio... La mayoría de las veces no había mucha sintonía”.

Tras la muerte de Rob Reiner, Kathy Bates destacó su legado artístico y recordó cómo él fue clave al comienzo de su carrera (REUTERS/David Swanson)

Tras la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer en un presunto asesinato cometido por su hijo Nick, Kathy Bates emitió un sentido mensaje, que fue recogido por la prensa estadounidense y donde destacó el legado de la pareja en el cine.

“Estoy horrorizada al escuchar esta terrible noticia. Absolutamente devastada”, comenzó en su pronunciamiento. “Quería mucho a Rob. Era brillante y amable, un hombre que hacía películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista. También luchó valientemente por sus creencias políticas”.

Y concluyó con un agradecimiento por creer en ella desde el inicio: “Él cambió el rumbo de mi vida. Michele era una fotógrafa con mucho talento. Ella tomó mis hermosas fotos para la campaña Misery. Mi corazón está destrozado por ambos. Mis pensamientos están con su familia”.

