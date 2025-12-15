La última entrevista de Rob Reiner antes de morir: “Amamos a todos nuestros hijos, incluso a los malos”

Rob Reiner declaró que no tenía un hijo favorito. (Instagram/@michelereiner)

Rob Reiner, una de las figuras más influyentes de Hollywood en las últimas cinco décadas, dejó una reflexión inquietante sobre la paternidad apenas meses antes de morir.

“La gente tiene sus favoritos. Es el cliché: amamos a todos nuestros hijos, incluso a los malos”, dijo el director de When Harry Met Sally en una entrevista con Piers Morgan.

Aquellas palabras, pronunciadas con tono distendido, hoy adquieren una dimensión trágica tras el hallazgo del cineasta y su esposa, Michele Singer Reiner, muertos en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles.

Rob Reiner afirmó que amaba a todos sus hijos por igual en su última entrevista. (AP)

Rob, de 78 años, y Michele, de 68 años, fueron encontrados sin vida la tarde del domingo, alrededor de las 3:30 p. m. (hora local), dentro de su mansión valuada en 13.5 millones de dólares.

Diez minutos después de la llegada del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) arribaron al lugar y comenzaron una investigación formal sobre las circunstancias de las muertes.

Las autoridades confirmaron que no hubo señales de entrada forzada. De acuerdo con información preliminar citada por medios estadounidenses, ambos habrían sido atacados con arma blanca. La investigación continúa abierta.

El caso dio un giro aún más impactante con el arresto de Nick Reiner, el hijo menor del matrimonio, de 32 años, quien enfrenta cargos de homicidio y permanece detenido con una fianza fijada en cuatro millones de dólares.

Nick Reiner se encuentra detenido por dos cargos de homicidio. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Según una fuente citada por The U.S. Sun, la familia habría protagonizado una fuerte discusión pública la noche del sábado durante una celebración de Janucá, conflicto que presuntamente se prolongó hasta la madrugada en la casa familiar.

Asistentes al evento aseguraron sentirse “conmocionados” al conocer la noticia de los asesinatos, aunque —según la misma fuente— la implicación de Nick sorprendió menos a quienes conocían las tensiones previas.

Nick Reiner ha mantenido un perfil bajo en los últimos años. En 2016 habló públicamente sobre su lucha contra la adicción a las drogas, revelando que ingresó por primera vez a rehabilitación a los 25 años y que, en el punto más crítico de su dependencia, llegó a vivir en situación de calle.

Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el móvil del crimen ni sobre la cronología exacta de los hechos. La muerte del matrimonio fue confirmada por un portavoz de la familia, quien pidió privacidad “en este momento increíblemente difícil”.

Aún se investiga el móvil del asesinato. (Instagram/@michelereiner)

La hija de la pareja, Romy Reiner, habría encontrado los cuerpos. Días antes, Romy había compartido en redes sociales imágenes recientes de su padre durante unas vacaciones familiares, acompañadas de un mensaje de agradecimiento.

¿Quién era Rob Reiner?

Rob Reiner es un cineasta de renombre, proveniente de una histórica familia de Hollywood, pues era hijo del comediante y director Carl Reiner, ha construido una carrera que combina la actuación, la dirección y la producción, dejando una marca indeleble en la industria del entretenimiento.

Entre sus películas más destacadas se incluyen clásicos como This Is Spinal Tap, La princesa prometida, Cuenta conmigo, Misery, Cuando Harry conoció a Sally… y El presidente estadounidense, filmes que han consolidado su reputación como un creador versátil y comprometido con historias memorables.

Antes de trasladarse detrás de la cámara, Reiner alcanzó gran popularidad como actor al interpretar a Michael “Meathead” Stivic en All in the Family. Durante nueve temporadas, dio vida al yerno hippie de Archie Bunker, el intolerante y fanfarrón obrero interpretado por Carroll O’Connor, un papel que lo convirtió en un rostro familiar en millones de hogares estadounidenses.

Según los reportes iniciales, las autoridades llegaron al domicilio alrededor de las 15:30 hora del Pacífico tras recibir un llamado de auxilio por motivos médicos, y descubrieron los cuerpos de un hombre de aproximadamente 78 años y una mujer de unos 68 años (REUTERS)

Además de su faceta actoral, Reiner es cofundador de Castle Rock, la productora responsable de éxitos como In the Line of Fire, City Slickers, el aclamado drama The Shawshank Redemption y la emblemática serie Seinfeld.

Su influencia en Hollywood no se limita a la pantalla; también fue una voz destacada en la política, participando activamente en iniciativas electorales en California y siendo un importante recaudador de fondos para el Partido Demócrata. Reiner se mostró como un crítico consistente del expresidente Donald Trump y utiliza su plataforma para promover causas progresistas en la industria y en la sociedad.

Reiner se casó con Michele Singer en 1989 y juntos tienen tres hijos: Jake, Nick y Romy. Además, es padre adoptivo de la actriz Tracy Reiner, hija de su primera esposa, la fallecida actriz y directora Penny Marshall.

Rob Reiner se casó con Michele Singer en 1989. (Captura de video)

Singer, además de su rol como esposa, trabajó como fotógrafa y fue responsable de la icónica portada de El Arte de la Negociación, protagonizada por Donald Trump.