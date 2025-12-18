Con mensaje a sus hijos y a sus fans, Shakira cerró su gira Latinoamericana: “Gracias por darme cada día una fuerza extraordinaria”

La colombiana agradeció a sus hijos así como a sus fans por el apoyo que le brindaron en estos meses - crédito Prensa Shakira

Shakira concluyó la primera etapa de su gira por Latinoamérica con un mensaje lleno de emoción y gratitud, dirigido tanto a sus fans como a sus hijos Milan y Sasha.

Luego del éxito de los conciertos, especialmente el cierre en Argentina, la artista colombiana se dispone a disfrutar de las festividades de fin de año junto a sus hijos, quienes la acompañaron durante gran parte del recorrido por países latinoamericanos y ciudades de Estados Unidos.

“Acaba la primera etapa de esta gira histórica en la que juntos nos hemos inventado un camino propio”, expresó la intérprete de temas como Acróstico, TQG y Soltera, al referirse al trayecto compartido con su público en estos meses que recorrió desde la Argentina pasando por Colombia hasta México y Estados Unidos.

La cantante agradeció el apoyo recibido: “Gracias por ayudarme a materializar este sueño que se soñó hace treinta años”.

Al recordar los momentos vividos en el escenario, la artista destacó el esfuerzo invertido en cada presentación. “Los conciertos de Argentina fueron el broche de oro de una gira que no existía en ningún papel y que fue construida con tesón y esfuerzo, paso a paso”, afirmó, resaltando el carácter único y espontáneo de este proyecto musical.

En su mensaje, Shakira dedicó palabras especiales a sus hijos. “A mi más grande apoyo, mis maestros Milan y Sasha, gracias por enseñarme a luchar con una nueva valentía, como nunca antes”, manifestó, reconociendo el papel fundamental que desempeñaron en su vida y en este proceso.

La artista también dirigió un agradecimiento profundo a sus fans, a quienes considera parte esencial de su trayectoria.

“Y a ustedes, mis fans, que ya son mucho más que eso, gracias por darme cada día una fuerza extraordinaria que desconocía, por acompañarme en todas las batallas que exigía esta hazaña y por caminar a mi lado con los pies descalzos, sin importar el terreno que nos haya tocado”, declaró, enfatizando la conexión y el compromiso mutuo que la une a su audiencia.

De cara al futuro, Shakira anticipó la posibilidad de anunciar nuevas fechas en Europa y mencionó la residencia que planea realizar en El Salvador como parte de su recorrido por Centroamérica, aunque aún no hay confirmación oficial sobre estos próximos pasos.

La cantante cerró su mensaje con una reflexión sobre la confianza y la transformación, reafirmando el vínculo especial que mantiene con quienes la han acompañado en este camino y expresó su cariño por cada uno de los que la acompañaron, desde el público hasta en el backstage.

Shakira aclaró si se arrepiente de su frase viral contra Clara Chía

El diálogo, publicado por la revista Vanity Fair, aborda tanto las dimensiones íntimas de su vida reciente como el peso que tiene su rol en la industria musical.

Una de las preguntas más comentadas desde el lanzamiento de la Bizarrap Music Sessions vol. 53 es si se arrepiente del verso “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”. Su respuesta fue inmediata: “No, no, no, no. Es uno de los versos más logrados de mi vida”.

El tema de la curación es recurrente en sus respuestas, especialmente por el dolor que plasmó en varias de sus canciones. Shakira admitió que el proceso no ha concluido y que avanza con altibajos. “El proceso de curación no es lineal… requiere mucho amor a tu alrededor, muchos amigos”.

Reconoció que podría no alcanzar una recuperación total: “A lo mejor nunca me curaré del todo.” Sin embargo, explicó que encontró una forma de vivir con ese dolor sin permitir que la detenga, comparándolo con seguir bailando pese a una pequeña lesión en el pie.