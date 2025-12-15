Entretenimiento

La Policía investiga la muerte de Rob Reiner y su esposa como un asesinato con cuchillo e interroga a familiares

Los servicios de emergencia acudieron al domicilio tras una llamada médica y encontraron a la pareja fallecida. Las reacciones de líderes y personalidades destacan el legado del cineasta

Rob Reiner (segundo desde la izquierda), su esposa Michele (izquierda), y sus hijos Nick (en el centro), Romy y Jake (derecha) durante una gala en 2014 (REUTERS/Lucas Jackson/Archivo)

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) investiga la muerte del actor y cineasta Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, como un aparente homicidio, tras ser hallados sin vida en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, con aparentes heridas de arma blanca, según informaron diversos medios estadounidenses y declaraciones oficiales. El suceso ocurrió el domingo, cuando una llamada por emergencia médica, recibida a las 15:30 hora local (23:30 GMT), alertó a los servicios de emergencia, quienes al llegar encontraron los cuerpos de Reiner, de 78 años, y de su esposa, de 68, según datos brindados por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles a la cadena NBC.

La identidad de las víctimas no ha sido oficialmente confirmada por la policía, pero el subjefe del LAPD, Alan Hamilton, indicó a la prensa que detectives de homicidios se encuentran a cargo de la investigación y que “nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso”. Hamilton explicó que buscarán dialogar con todos los miembros de la familia que sean posibles para avanzar en las pesquisas.

Medios como la CNN señalaron que un portavoz de la familia confirmó el fallecimiento de la pareja. Por su parte, la revista People citó a fuentes familiares que apuntan al hijo mediano del matrimonio, Nick Reiner, de 32 años, como presunto responsable del homicidio, mientras que otros medios como el Los Angeles Times reportaron que la policía interroga a un familiar cercano en relación con el caso, y que no se detectaron señales de entrada forzada en la propiedad.

La Policía investiga la muerte de Rob Reiner y su esposa como un asesinato con cuchillo e interrogan a familiares (REUTERS/Jill Connelly)

Las muertes de Reiner y su esposa han generado reacciones de pesar en ámbitos políticos, sociales y culturales. El gobernador de California, Gavin Newsom; el ex presidente estadounidense Barack Obama y la exvicepresidenta Kamala Harris emitieron mensajes de condolencia y reconocieron la trayectoria y legado del director. Newsom expresó en la red social X que tenía “el corazón roto por la trágica pérdida” y destacó la “notable filmografía” y “extraordinaria contribución” de Reiner. Obama, en la misma plataforma, subrayó la creencia de Reiner en “la bondad de las personas y un compromiso de por vida con llevar esa creencia a la acción”. Harris aseguró que el trabajo del cineasta “impactó en generaciones de estadounidenses” y que amaba profundamente a su país y la democracia.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también ofreció declaraciones lamentando la muerte y recordando su relación personal con Reiner. En redes sociales, señaló que hay una investigación en curso y resaltó su respeto por el director, a quien describió como “actor, director, productor, escritor y activista político” que “siempre usó sus dones en el servicio a los demás”.

Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron hallados sin vida con heridas de arma blanca (EFE/ARCHIVO)

Rob Reiner era conocido tanto por su faceta de actor —conoció la fama al interpretar a Michael “Meathead” Stivic en la serie cómica “All in the Family”— como por su prestigio internacional como director, responsable de películas emblemáticas como “This Is Spinal Tap” (1984), “Cuando Harry conoció a Sally” (1989) o “Cuestión de honor”. Reiner también fue activo en causas sociales, defendiendo el matrimonio igualitario y promoviendo el programa First 5 California, destinado al desarrollo infantil con fondos públicos.

La pareja, que contrajo matrimonio en 1989 y tuvo tres hijos, aparece vinculada por la revista People a Nick Reiner en la investigación del crimen, destacando su participación como guionista en la película “Being Charlie” (2015), inspirada en sus experiencias personales con adicciones.

Las fuerzas del orden informaron que próximamente habrá nuevas comparecencias oficiales sobre el caso.

