Entretenimiento

El director de cine Rob Reiner fue encontrado muerto junto a su esposa en su casa en Los Ángeles

Autoridades confirmaron que la residencia del cineasta fue escenario del hallazgo de dos personas muertas, mientras se esclarecen las circunstancias del incidente

Rob Reiner fue encontrado muerto en su domicilio. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Dos personas fueron encontradas muertas este domingo en una residencia del oeste de Los Ángeles que pertenece al director de cine Rob Reiner y a su esposa, Michele, confirmó TMZ.

Según los reportes iniciales, las autoridades llegaron al domicilio alrededor de las 15:30 hora del Pacífico tras recibir un llamado de auxilio por motivos médicos, y descubrieron los cuerpos de un hombre de aproximadamente 78 años y una mujer de unos 68 años.

La vivienda, ubicada en un exclusivo barrio de West L.A., pertenece efectivamente a Reiner, conocido por dirigir la película This Is Spinal Tap y por su amplia trayectoria en Hollywood como actor y productor.

Diez minutos después de la llegada del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) arribaron al lugar y comenzaron una investigación formal sobre las circunstancias de las muertes.

Las autoridades no han dado detalles sobre la causa de los fallecimientos, y la investigación permanece en curso. Sin embargo, TMZ reportó que ambos sufrieron heridas compatibles con un ataque con arma blanca.

¿Quién era Rob Reiner?

Según los reportes iniciales, las autoridades llegaron al domicilio alrededor de las 15:30 hora del Pacífico tras recibir un llamado de auxilio por motivos médicos, y descubrieron los cuerpos de un hombre de aproximadamente 78 años y una mujer de unos 68 años (REUTERS)

Rob Reiner es un cineasta de renombre, proveniente de una histórica familia de Hollywood, pues era hijo del comediante y director Carl Reiner, ha construido una carrera que combina la actuación, la dirección y la producción, dejando una marca indeleble en la industria del entretenimiento.

Entre sus películas más destacadas se incluyen clásicos como This Is Spinal Tap, La princesa prometida, Cuenta conmigo, Misery, Cuando Harry conoció a Sally… y El presidente estadounidense, filmes que han consolidado su reputación como un creador versátil y comprometido con historias memorables.

Antes de trasladarse detrás de la cámara, Reiner alcanzó gran popularidad como actor al interpretar a Michael “Meathead” Stivic en All in the Family. Durante nueve temporadas, dio vida al yerno hippie de Archie Bunker, el intolerante y fanfarrón obrero interpretado por Carroll O’Connor, un papel que lo convirtió en un rostro familiar en millones de hogares estadounidenses.

Además de su faceta actoral, Reiner es cofundador de Castle Rock, la productora responsable de éxitos como In the Line of Fire, City Slickers, el aclamado drama The Shawshank Redemption y la emblemática serie Seinfeld.

Su influencia en Hollywood no se limita a la pantalla; también fue una voz destacada en la política, participando activamente en iniciativas electorales en California y siendo un importante recaudador de fondos para el Partido Demócrata. Reiner se mostró como un crítico consistente del expresidente Donald Trump y utiliza su plataforma para promover causas progresistas en la industria y en la sociedad.

Reiner se casó con Michele Singer en 1989 y juntos tienen tres hijos: Jake, Nick y Romy. Además, es padre adoptivo de la actriz Tracy Reiner, hija de su primera esposa, la fallecida actriz y directora Penny Marshall.

Rob Reiner se casó con Michele Singer en 1989. (Captura de video)

Singer, además de su rol como esposa, trabajó como fotógrafa y fue responsable de la icónica portada de El Arte de la Negociación, protagonizada por Donald Trump.

Temas Relacionados

Rob Reinerestrellas de Hollywoodentretenimiento

