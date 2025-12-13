“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

Una Serie de terror sobrenatural que sirve como precuela de las películas "It" (2017) y "It: Capítulo dos" (2019). Ambientada en 1962, sigue a una familia que se muda a la ciudad de Derry, Maine, justo cuando una niña desaparece, desencadenando una serie de eventos oscuros y terroristas relacionados con Pennywise, el icónico payaso asesino. (HBO Max)

La primera temporada de IT: Bienvenidos a Derry se despide este fin de semana con el estreno de su octavo y último episodio, la conclusión del ambicioso regreso al universo creado por Stephen King y expandido en cine por Andy Muschietti.

La serie es protagonizada por Bill Skarsgård como el escalofriante Pennywise y se ambienta en 1962, 27 años antes de los sucesos narrados en la película IT (1989).

Asimismo, se presenta como una precuela que explora los ciclos de violencia y terror que azotan al pueblo de Derry. Con los detalles de la historia, amplía la visión establecida por los filmes de 2017 y 2019.

Además de Skarsgård, el elenco incluye a Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso, en una historia coral que combina horror sobrenatural con conflictos raciales, políticos y sociales propios de la época.

La serie se sitúa en 1962 y expande el universo creado por Stephen King desde una mirada social y política del terror (HBO)

¿Qué pasó en el episodio 7?

(Spoilers del séptimo capítulo de Bienvenidos a Derry)

Andy Muschietti dirigió este capítulo clave, que llevó por primera vez a la pantalla la masacre del Black Spot, uno de los pasajes más perturbadores de la novela de King.

La recreación de este ataque racista estremeció a la audiencia con su crudeza. Rich Santos, uno de los personajes principales en la historia, también se sacrifica en este episodio para salvar a Marge Truman.

El episodio también ofreció una de las mayores revelaciones para los fanáticos del universo IT: el origen de Pennywise. Por primera vez, la serie mostró el momento en que la entidad decide adoptar la forma de Bob Gray, un payaso de circo real, convirtiendo en canon una teoría largamente debatida por los lectores de Stephen King.

Andy Muschietti dirigió el episodio 7, considerado por la crítica como el más impactante de la temporada hasta ahora (HBO)

Además, el capítulo develó que el ciclo de 1962 parecía haber terminado y que Pennywise se preparaba para su habitual letargo de 27 años. Sin embargo, la intromisión del ejercito de Estados Unidos rompe el letargo de la criatura con el fin de “usarlo como un arma”.

El adelanto del capítulo 8

La primera temporada de la serie de terror sobrenatural inspirada en la novela de Stephen King llega a su fin. (Créditos: HBO)

El avance del episodio 8 deja ver un enfrentamiento final de gran escala. Pennywise canta de forma macabra mientras la amenaza se extiende por todo el pueblo, con decenas de niños desaparecidos y la sensación de que Derry ha caído completamente bajo su control.

Los adultos se ven arrastrados de lleno a la batalla sobrenatural, mientras los jóvenes protagonistas se preparan para dar pelea en la extraña neblina que lo ha invadido todo.

¿Cuándo se estrena el episodio 8 de Welcome To Derry?

El episodio final de la temporada 1 lleva por título Winter Fire y se estrenará este domingo 14 de diciembre a las 9.00 p. m. (ET). El capítulo estará disponible en HBO (cable) y en streaming a través de HBO Max desde el mismo horario.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 8:00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 9:00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 10:00 p. m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 11:00 p. m.

España: 3:00 a. m. – lunes 15 de diciembre

Aunque todavía no ha sido renovada formalmente, los creadores tienne planes para próximos episodios en distintos ciclos temporales (HBO)

En términos de recepción, IT: Bienvenidos a Derry ha mantenido números sólidos. Según Forbes, la serie cuenta actualmente con un 80% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, basado en 145 reseñas, y un 76% en el Popcornmeter, con más de mil valoraciones verificadas del público.

Por ahora, HBO no ha anunciado oficialmente una segunda temporada, aunque los planes creativos contemplan una estructura antológica: una eventual temporada 2 saltaría 27 años hacia adelante, y una tercera retrocedería otros 27 años más en el pasado.