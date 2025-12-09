Malditos Nerds

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces

Se empieza a formar el clímax de la serie que cuenta los orígenes de Pennywise, el famoso villano de It

Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces

El arco de conclusión de It: Bienvenidos a Derry ha iniciado, en tres episodios que cerrarán esta primera temporada cubriendo gran parte de lo que nos cuenta Stephen King en los interludios de su novela. El resto se contará en las otras dos temporadas por venir, que son precuelas y que tendrán conexiones pero no serán continuidades directas, haciendo que cada una de las temporadas sea autoconclusiva.

Siguiendo con el punto de encuentro que significó el capítulo anterior para la serie donde gran parte de las narrativas confluyeron en un evento relacionado a Pennywise, la serie empieza a contar su historia en un único andén que nos llevará al cierre de esta temporada. Si bien creo que ha logrado el efecto que buscaba, ha sido trastabillando y con complicaciones en la trama.

Así como vemos las consecuencias del enfrentamiento que tuvo lugar contra Pennywise en episodios anteriores, este episodio empieza a hilar fino en qué es lo que estuvimos viendo hasta el momento que no podíamos comprender: las imágenes de los años ‘30, el refugio que están armando Halloran y los soldados y el conflicto racial que se cierne sobre Derry desde la llegada de los protagonistas.

Quienes hayan leído la novela seguramente festejarán, puesto que todo lo que sucede en este episodio es claramente el preludio de la adaptación directa del libro, que seguramente tendrá lugar en el episodio siete. Hasta ahora, todo lo que ha formado It: Bienvenidos a Derry es darle mucha más profundidad y entidad a un suceso que en el libro es contado muy por encima y sin tanto detalle.

Sí, debo admitir que es tentadora la forma en la que este episodio pisa el acelerador respecto a la historia de Bob Gray, personaje cuya identidad roba It para convertirse en Pennywise, el payaso bailarín. Su conexión con el libro, con las películas y, posiblemente, con las próximas dos temporadas son un hilo interesante del cual tirar y este episodio es el puntapié inicial para permitir ahondar en eso.

Tengo un gran problema con este episodio y es la falta de peso que tiene el clímax del final. Sin entrar en detalles; el capítulo nos deja con un gran interrogante respecto a lo que pasará en el siguiente, pero todo lo que desencadena este suceso parecería no estar tan desarrollado e incluso impulsado por personajes que no hemos visto tanto en pantalla.

Se entienden las conexiones, se entienden las motivaciones y sabemos a dónde va, pero en una serie que peca de tener muchas narrativas abiertas y una enorme cantidad de tiempo en pantalla, sentir que una narrativa no está lo suficientemente desarrollada realmente es una pena. Quizás es algo que puedan expandir y modificar de cara a los últimos episodios de la serie, pero en este momento se siente un poco arbitrario y sin sentido. Hasta incluso exagerado.

Este nuevo episodio representa una incógnita a resolver en las próximas dos entregas semanales. Mucho de lo que pasó cobrará relevancia o perderá peso dependiendo de cómo se maneje, ya que el momento más crucial no se pudo sostener fuertemente en base a lo previo y dependerá del post.

Más allá de esto, It: Bienvenidos a Derry sigue entregando buenos momentos, esta vez más desde el lore que desde la espectacularidad, para ampliar el mito de It en la cultura pop. Creo que ya estamos en condiciones de decir que esta primera temporada es un buen agregado a la franquicia, pero sería ideal que fuera el piso por el cual pudieran crecer de ahora en adelante y no el techo del cual iniciar. Tocará esperar y ver el final de temporada.

7
Formando el climaxIt: Bienvenidos a Derry cumple y sigue prometiendo, pero su entramado complejo y con muchas vias empieza a difuminarse. Algunas narrativas principales no llevan el peso que deberían tener.
