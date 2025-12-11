Entretenimiento

Sharon Osbourne reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de Ozzy

Su esposa compartió un recuerdo íntimo sobre las horas previas al fallecimiento del músico, marcado por gestos de cariño y una profunda conexión en medio de su delicado estado de salud

Sharon Osbourne relató los últimos minutos de vida de Ozzy Osbourne, marcados por gestos de cariño y una profunda conexión familiar (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ozzy Osbourne murió el 22 de julio de 2025 en su residencia del Reino Unido, luego de luchar durante varios años con problemas de salud. Su esposa, Sharon Osbourne, estuvo presente en todo momento y acompañó al cantante en los minutos previos a su fallecimiento. Los detalles sobre sus últimas acciones y palabras surgieron durante una entrevista en televisión, donde Sharon brindó testimonio sobre el final de la vida del músico.

De acuerdo con las declaraciones de Sharon Osbourne en el programa Piers Morgan Uncensored, el exlíder de Black Sabbath atravesó una noche difícil antes de su muerte. Sharon relató que Ozzy se levantó varias veces para ir al baño y ella permaneció atenta al estado de su esposo. La situación se tornó más significativa cuando Ozzy le pidió un beso y un abrazo fuerte, gestos que marcaron el último intercambio afectivo entre ambos.

Según el relato de Sharon, luego de ese momento íntimo, Ozzy bajó al piso inferior de la vivienda y realizó ejercicios durante 20 minutos. Más tarde, el cantante sufrió un infarto y falleció. Sharon rememoró ese instante y explicó sus dudas sobre cómo haber brindado mayor acompañamiento en los últimos minutos de vida de su marido.

Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio de 2025 en su residencia del Reino Unido tras años de lucha contra problemas de salud REUTERS/Fredrik Sandberg/Scanpix Sweden (SWEDEN) SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL SALES/File Photo

Reflexiones de Sharon Osbourne y recuerdos del escenario

La viuda de Ozzy Osbourne compartió además detalles sobre el estado de salud del músico en sus últimos días. De acuerdo con sus palabras, el impacto del párkinson condicionó el cuerpo del cantante y lo dejó en una situación de fuerte deterioro. Sharon también reveló que el músico experimentó sueños recurrentes con personas desconocidas, síntoma que acompañó sus jornadas finales.

En la entrevista televisiva, Sharon explicó una conversación que mantuvo con Ozzy sobre estos sueños. “Le pregunté: ‘¿Qué tipo de gente?’ Él respondió: ‘Toda gente diferente. Sigo caminando y caminando, y veo a toda esta gente diferente cada noche. Vuelvo allí y veo a esta gente, y ellos me miran a mí, y nadie dice nada’”, expresó Sharon de acuerdo al fragmento compartido en el medio mencionado. Añadió que Ozzy demostró conciencia de la cercanía de la muerte y enfrentó el momento con serenidad.

El impacto del párkinson deterioró gravemente la salud de Ozzy Osbourne en sus últimos días, según el testimonio de Sharon Osbourne (Photo by Robyn Beck / AFP)

En su autobiografía titulada Last Rites, publicada el 7 de octubre, Ozzy Osbourne describió su último recital y contó sus sensaciones sobre esa despedida. El músico narró las dificultades para presentarse en el escenario debido al deterioro físico, pero sostuvo que persiguió ese objetivo como un cierre necesario para su carrera. Según sus palabras, la presencia de sus seguidores fue un motor clave para cumplir con su compromiso artístico.

La obra autobiográfica detalla cómo Ozzy consideró esa última actuación como una especie de comunión con el público. “Alguien dijo que era como asistir a mi propio velorio, lo cual sería algo muy metal”, escribió. “Pero no se sintió así. Había tanto amor en ese estadio… Me caían las lágrimas, pero me sentía elevado. He tenido tanta suerte de tener fans tan maravillosos. Dios los bendiga a todos”, remarcó el músico en el libro.

Sharon Osbourne compartió que Ozzy experimentó sueños recurrentes con personas desconocidas antes de su muerte, reflejando su estado emocional REUTERS/Peter Macdiarmid PKM/MD/File Photo

El legado de Ozzy Osbourne y el recuerdo familiar

El final de Ozzy Osbourne movilizó a seguidores, músicos y familiares, quienes reconocen su influencia en la música y en el desarrollo del heavy metal. El artista fundó Black Sabbath y marcó varias generaciones a través de su trabajo y su estilo inconfundible. Según analistas musicales, Osbourne dejó una huella ineludible en la cultura popular y se consolidó como figura central de la escena internacional.

Sharon Osbourne, protagonista fundamental en el entorno cercano de Ozzy, reiteró la importancia del lazo familiar para sostener el ánimo y el legado del cantante. La viuda expresó su pesar por la pérdida, pero destacó el valor de haber acompañado a Ozzy en sus pasiones y en sus momentos más complejos. Según sus propias reflexiones, la relación entre ambos se caracterizó por el apoyo, el afecto y la presencia mutua.

El legado de Ozzy Osbourne como fundador de Black Sabbath y figura clave del heavy metal sigue vigente en la cultura popular (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

El interés por la obra de Ozzy Osbourne creció tras su muerte, con homenajes y recopilaciones de su trayectoria. De acuerdo con medios especializados, se organizaron distintos actos en memoria del músico alrededor de Europa y América. Los seguidores continúan escuchando sus discos, mientras artistas reconocidos mencionan la influencia del británico en sus propias carreras.

En los meses siguientes al fallecimiento de Ozzy, los recuerdos familiares, las declaraciones de Sharon Osbourne y fragmentos autobiográficos permitieron reconstruir los últimos días de la estrella del rock. El relato público de estos momentos refuerza el vínculo afectivo entre artista y público, así como la trascendencia cultural y musical de su figura.

