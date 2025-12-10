Entretenimiento

Sharon Osbourne revela las últimas palabras de Ozzy Osbourne antes de su muerte

La reconocida presentadora compartió cómo transcurrieron los instantes previos al fallecimiento del músico, incluyendo detalles íntimos de una madrugada marcada por gestos de profundo afecto

El último concierto de Ozzy
El último concierto de Ozzy Osbourne en Birmingham se realizó pese a advertencias médicas de que su salud no soportaría una presentación final (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sharon Osbourne reveló los detalles más íntimos de las últimas horas de vida de su esposo, Ozzy Osbourne, durante una entrevista emitida en el programa “Piers Morgan Uncensored”. La empresaria y exmánager del músico compartió cómo fueron los momentos previos al fallecimiento del legendario líder de Black Sabbath, ocurrido el 22 de julio a los 76 años. Según narró, Ozzy tuvo una noche inquieta antes de su muerte y la despertó alrededor de las 4:30 a. m. para pronunciar sus últimas palabras: “Bésame” y “Abrázame fuerte”.

Sharon, de 73 años, aseguró que esa conversación quedó grabada en su memoria y que desde entonces se ha preguntado si pudo haber hecho algo más en sus últimos minutos juntos. “Si tan solo le hubiera dicho que lo amaba más. Si tan solo lo hubiera abrazado más fuerte”, recordó visiblemente afectada durante la transmisión.

A la mañana siguiente, Ozzy bajó como de costumbre a ejercitarse durante unos 20 minutos. Al poco tiempo, según explicó Sharon, “falleció” repentinamente. Ella bajó corriendo las escaleras al notar el movimiento del equipo de emergencia que intentaba reanimarlo, pero relató que comprendió de inmediato que él ya no respondía.

Sharon Osbourne detalla que Ozzy
Sharon Osbourne detalla que Ozzy Osbourne enfrentó neumonía y sepsis repetidas veces durante el año, lo que deterioró gravemente su estado. (AFP/Instagram/@sharonosbourne)

Los intentos de reanimación y la certeza de Sharon

Sharon explicó que los paramédicos insistieron en reanimarlo varias veces antes de trasladarlo en helicóptero al hospital, donde los médicos continuaron los esfuerzos. Sin embargo, ella aseguró que “supo al instante” que su esposo “se había ido”. Según contó, los especialistas también concluyeron que no había posibilidad de revivirlo.

En la entrevista, Sharon reveló que semanas antes de su muerte, Ozzy comenzó a tener sueños extraños que ella interpretó como señales de despedida. Él le relataba que veía “gente que no conocía”, figuras que aparecían cada noche sin pronunciar una sola palabra. “Y él lo supo. Estaba listo”, afirmó al recordar cómo el músico hablaba de esos sueños como si anticipara el final.

El fallecimiento de Ozzy Osbourne ocurrió casi cinco años después de que hiciera pública su batalla contra la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que comunicó en 2020. En los últimos años también enfrentó problemas de movilidad tras varias cirugías, además de episodios de neumonía y sepsis, condiciones que Sharon describió como devastadoras para su estado general.

La familia señala que Ozzy
La familia señala que Ozzy Osbourne se mostró agradecido y sorprendido por el apoyo del público tras su actuación de despedida en Inglaterra.

Su último concierto y las advertencias médicas

A pesar del deterioro de su salud, Ozzy realizó un último concierto de despedida en Birmingham, Inglaterra, apenas dos semanas antes de su muerte. El evento, de aproximadamente diez horas y dedicado a su extensa trayectoria musical, incluyó la participación de artistas como Metallica, Guns N’ Roses y Jack Black. Fue un espectáculo que reunió a miles de admiradores que querían despedirse del ícono del heavy metal.

Sharon reveló que los médicos advirtieron al cantante sobre el riesgo extremo que implicaba presentarse en ese concierto. Según relató, el equipo médico británico que evaluó su estado le informó que “si haces este espectáculo, no vas a superarlo”. Pese a ello, Ozzy decidió continuar, plenamente consciente de que su cuerpo “le estaba fallando”.

El último show de Ozzy Osbourne junto a Black Sabbath, semanas antes de su muerte

Durante el último año, el músico enfrentó tres episodios de neumonía y un cuadro severo de sepsis, lo que lo mantuvo internado por largos periodos. Sharon detalló que recibía antibióticos dos veces al día, medicamentos que lograban estabilizarlo momentáneamente pero que comprometían su organismo. “Tantos antibióticos, y simplemente no podía superarlo”, señaló.

Pese a su frágil salud, Ozzy Osbourne se sintió profundamente agradecido por poder despedirse de sus seguidores en Birmingham. Sharon comentó que después del espectáculo estaba “tan feliz” y que no dejaba de mirar la cobertura en los periódicos, sorprendido por el cariño del público. “Nunca pensé que le gustara a tanta gente”, le dijo el músico a su esposa, según su testimonio.

