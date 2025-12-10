La dura advertencia de James Cameron sobre la actualidad del cine: “Hoy, estrenar ‘Titanic’ o ‘Avatar’ sería imposible”

La industria cinematográfica, según James Cameron, enfrenta una encrucijada entre la innovación y la búsqueda de éxitos asegurados (REUTERS/Carlos Barria)

James Cameron, uno de los cineastas más influyentes de la industria, expuso en una entrevista con Paris Match su visión sobre el difícil momento que atraviesa el séptimo arte.

Desde Los Ángeles, el director de éxitos como “Terminator”, “Titanic” y la saga “Avatar” describió un escenario en el que la creatividad y la innovación enfrentan obstáculos debido a la preferencia de los grandes estudios por fórmulas probadas y secuelas.

Según Cameron, el modelo imperante en los estudios limita la aparición de propuestas originales: “El cine vive una crisis grave, los estudios reducen las inversiones y apuestan por productos seguros. Hoy, ‘Titanic’ o ‘Avatar’ serían imposibles de lanzar”.

El realizador denunció que la disminución de entradas y la apuesta por producciones de fórmula cambiaron las reglas. “Las entradas están en fuerte baja en Francia, Hollywood se contenta con películas de fórmula”, afirmó Cameron. Para él, las productoras priorizan el bajo riesgo y la rentabilidad asegurada, relegando proyectos innovadores y ambiciosos.

El histórico drama protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet marcó una época en la que los grandes riesgos aún encontraban cabida en las salas (IMDb 20th Century Fox)

Predominio de secuelas y dificultad para lanzar grandes apuestas

El director fue contundente al analizar la viabilidad de propuestas de gran presupuesto: “Son películas extremadamente costosas de hacer y, por ahora, también son enormes éxitos en taquilla. Pero si eso cambiara con esta, también podrían decirnos basta”.

De acuerdo con su mirada, la tendencia dominante es favorecer continuaciones de franquicias ya reconocidas, lo que debilita el surgimiento de nuevas historias y voces dentro de la industria. Resaltó que, en el contexto actual, la industria se conforma con producir secuelas, situación que restringe la diversidad creativa y el riesgo artístico.

“Sé que el público irá a ver ‘Fuego y cenizas’ convencido de que ya sabe lo que va a ver. Pero corre el riesgo de sorprenderse”, sostuvo el cineasta.

Cameron advierte que la oferta predecible y la expectativa del público refuerzan este círculo vicioso, dificultando la irrupción de títulos que apuesten por la novedad y un enfoque diferente del cine comercial.

La próxima entrega de la saga promete desafiar las expectativas y renovar el universo de Pandora (20th Century Studios)

El papel del director, la tecnología y el valor de la creatividad

Para Cameron, es fundamental asumir riesgos creativos: “Estoy convencido de que el éxito solo llega cuando se asumen riesgos creativos. Un cineasta nunca debe repetir lo que ya ha hecho”, expresó.

Comparó el rol del director con el de un director de orquesta, capaz de guiar al conjunto artístico sin imponer su voluntad total sobre la obra: “Debe estar a la altura de los artistas con los que trabaja. Puedes influir en el crescendo, pero nunca en la música misma”.

Aunque la evolución tecnológica transformó la industria, ratificó que los actores siguen siendo el centro de sus películas: “Los actores siguen siendo el centro de mis películas. Ellos les aportan tanto. No tengo ninguna presunción como guionista. Escribo mis películas con ellos, les dejo alimentar a sus personajes. Cada escena de ‘Avatar’ se rodó en un verdadero plató de cine con actores reales. El digital es solo un maquillaje”, explicó Cameron.

Además, aseguró que en sus producciones no utiliza recursos de inteligencia artificial: “No hay ni un solo recurso a la inteligencia artificial”.

El rodaje de “Avatar” se distingue por fusionar escenarios reales y efectos digitales de vanguardia, con los actores como pieza fundamental (Disney)

El director dedicó un homenaje a su productor y amigo Jon Landau, fallecido un año atrás, subrayando la importancia del trabajo en equipo y la perseverancia: “Fue un gran productor, muy humano y cercano a los equipos. Gracias a él entendí que nada es imposible. Incluso cuando perdía la fe en lo que hacía, en esos rodajes dantescos donde las dificultades se volvían insuperables, él siempre creyó en la película cuando yo ya no creía”.

Cameron concluyó que solo desafiando los límites y apostando por la creatividad el cine podrá evolucionar y conservar su relevancia. Su filosofía, centrada en la innovación y el riesgo, sigue siendo esencial para el futuro del séptimo arte.