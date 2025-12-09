Pamela Anderson revela nuevos detalles de su relación con Liam Neeson: “Tenemos sentimientos reales”

La actriz describió su tiempo juntos en Nueva York como una etapa “romántica” y llena de recuerdos inesperados (AFP)

Pamela Anderson ha decidido romper el silencio y aclarar, por primera vez de manera detallada, cómo fue realmente su relación con Liam Neeson.

Tras meses de rumores y una intensa atención sobre su cercanía durante la promoción de The Naked Gun, la actriz abrió su corazón en una entrevista de portada para PEOPLE, publicada el 9 de diciembre de 2025. Allí confirmó la existencia del romance, describió sus recuerdos más íntimos y explicó en qué punto se encuentra hoy con el actor irlandés.

“Debes saberlo, Liam y yo estuvimos involucrados románticamente por un corto tiempo, pero solo después de que terminamos de filmar”, declaró la actriz de 58 años sobre la química que progresó tras conocer a su coestrella en la irreverente película de acción.

Anderson reveló que pasaron juntos una “semana íntima” en la casa del actor en upstate New York. Fue la oportunidad perfecta para conocerse mejor. “Yo tenía mi propio cuarto”, precisó. “Nuesstros dos asistentes vinieron, incluso la familia también se acercó”.

Pamela Anderson relató a PEOPLE que su romance con Neeson surgió de forma natural tras finalizar el rodaje de The Naked Gun (Archivo IMBD)

Durante esos días compartieron cenas y momentos de cotidianidad, como una salida a un pequeño restaurante francés donde Neeson la presentó ante otros comensales como “la futura señora Neeson”.

La exestrella de Baywatch guarda recuerdos tiernos de esa época. “Cuidé un rosal cubierto de menta… Estaba feliz de ayudar, y él lo apreciaba”, narró.

Tras esa semana, cada uno retomó sus compromisos profesionales y se separaron temporalmente. Sin embargo, se reencontraron meses después durante la promoción veraniega de The Naked Gun, donde se mostraron muy afectuosos en público: tomados de la mano, abrazados.

“Nos estábamos divirtiendo”, dijo Anderson sobre esa etapa y la comparó con el ambiente encantador y ligero de una película de Nancy Meyers.

“Siempre me reía cuando la gente pensaba: ‘Oh, eso es un truco publicitario’. Yo decía: ‘¿Un truco publicitario? Esto es real. Tenemos sentimientos reales’”, sentenció.

La actriz reafirmó que, pese a las especulaciones, su relación con Neeson fue “auténtica y sin juegos mediáticos” (Redes sociales)

No obstante, la actriz aclaró que, en este momento, ella y Neeson se encuentran en otra fase. “Adoro a Liam, pero somos mejores amigos, con total honestidad”, afirmó a PEOPLE.

La protagonista de The Last Showgirl contó que la última vez que se vieron fue en agosto, cuando Neeson la sorprendió asistiendo a una función de Camino Real en el Williamstown Theater Festival, donde ella se encontraba actuando.

“Es un gran apoyo en esta nueva etapa de mi carrera y amablemente me dice que está muy orgulloso de mí. Estoy segura de que siempre estaremos en la vida del otro”, explicó.

Como se recuerda, Liam Neeson y Pamela Anderson comenzaron a mostrarse afectuosos en público en el marco del estreno de The Naked Gun, a fines de julio pasado.

La exfigura de "Baywatch" explicó que por ahora ella y el actor se consideran mejores amigos (REUTERS/Isabel Infantes)

Mientras el público aplaudió la posibilidad de un romance entre ambas estrellas de Hollywood, hubo otras versiones que insinuaban que el tema del romance había sido creado como parte de una estrategia de marketing.

Fuentes cercanas a los actores refutaron esas acusaciones. EL pasado 29 de agosto, un insider le dijo a PEOPLE que “todo entre ellos ha sido genuino”.

“Ninguno participaría jamás en un truco publicitario. Se divierten mucho. Ninguno de los dos necesita publicidad”. Otra fuente recalcó que “su relación no es solo para mostrar. Tienen una conexión real”.

La propia Pamela Anderson aludió al tema durante su discurso al recibir el Deauville Talent Award. “No participo ni participaré nunca en trucos publicitarios. Eso sería una sentencia de muerte. Me guío por la autenticidad. Soy muy supersticiosa sobre el amor y no estoy cómoda compartiendo ningún hilo de mi vida romántica”, había dicho en septiembre.