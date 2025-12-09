Las reflexiones de Gwyneth Paltrow al volver a actuar tras 7 años de retiro voluntario: “Necesitaba crecer”

Por años, la actriz no había tomado un rol protagónico en algún proyecto antes de "Marty Supreme". (REUTERS/Mario Anzuoni)

Después de siete años lejos de los sets de rodaje, Gwyneth Paltrow ha vuelto a la pantalla grande con Marty Supreme, el nuevo largometraje de Josh Safdie. La flamante colaboración en pantalla con Timothée Chalamet fue la oportunidad que tomó la actriz para reencontrarse con un oficio que, según admitió públicamente en otras épocas, había dejado de amar.

En su conversación para la serie Actors on Actors de Variety & CNN, Jacob Elordi (Frankenstein) le recordó que había tomado un descanso bastante largo cuando ella estaba en su mejor momento.

“¿Fue una sensación de ‘tengo que alejarme de esto’?”, le preguntó él.

“Sentía mucha soledad cuando actuaba en mis 20. Todavía no me conocía bien, y estaba viajando todo el tiempo. Necesitaba crecer y entender quién era realmente, y encontré muchas de esas respuestas a través de mi familia. Luego empecé un negocio”, dijo.

La actriz dijo que actuó en la película para mantenerse cerca de sus hijos durante su transición a la universidad, ya que esta se grababa en Nueva York (Instagram/Gwyneth Paltrow)

Ese emprendimiento fue Goop, la marca de bienestar y estilo de vida que lanzó en 2008 desde su cocina, primero como un newsletter y luego como un imperio comercial que la llevó a un rol más empresarial que artístico.

En paralelo, su conexión con los sets pasó a segundo plano al concentrarse en su vida familiar: sus hijos Apple y Moses, de su matrimonio con Chris Martin.

En los últimos años, solo se le vió en las películas de Marvel con su personaje de Pepper Potts y en la serie The Politician (2019)

Ahora, luego de que sus pequeños crecieron, Gwyneth se enfrentó a muchas preguntas existenciales.

“Cuando supe que los chicos se iban a la universidad, empecé a sentir un verdadero pánico respecto a mi propósito y hacia dónde debía orientarme: ¿Dónde quiero vivir? ¿Quién soy? Fue bastante profundo”, confesó.

La actriz reconoció que la prueba de maquillaje en el set fue cuando volvió a sentir “emoción” por actuar.(Captura de video)

“Luego conocí a Josh Safdie y sabía que esto valdría la pena. Se sintió como las películas que solíamos hacer en los noventas”, explicó.

Paltrow ya había hablado antes sobre su compleja relación con la fama y la interpretación. En 2020, en declaraciones a un programa de radio en Sirus XM, admitió que se había “desencantado de la actuación” y que “no le gustaba tanto actuar” como muchos pensaban.

La actriz de Marvel reconoció que el éxito temprano —incluyendo su Oscar por Shakespeare in Love— terminó jugándole en contra. “Cuando das en el blanco a los 26 años y eres una persona guiada por métricas que, francamente, no ama tanto actuar… te preguntas quién se supone que debes ser ahora”, dijo entonces.

“Parte del brillo de actuar desapareció por la intensa atención pública, por ser una chica que vivía cada ruptura en cada titular, siendo criticada por todo lo que hacía, decía o usaba”, añadió.

La actriz admitió haber dudado de sí misma: “¿Me acuerdo cómo se hace esto?”, dijo sobre volver al set (Foto: Variety)

Su regreso a los sets

Las palabras de Gwyneth en Actors on Actors coinciden con lo que contó también a The Hollywood Reporter.

“Si soy completamente honesta, no es que el bichito de la actuación me hubiera picado”, admitió. Pero justo entonces apareció Safdie con una propuesta: un papel en Marty Supreme.

Paltrow dudó al principio, pero su hermano Jake —cineasta— la convenció. “Él me dijo: ‘Vas a hacer esto’. Fue absolutamente enfático”, recordó.

“Dije que sí, y luego pensé: ‘Oh, mierda, ¿me acuerdo cómo se hace esto?’ Habían pasado siete años”, contó entre risas.

Pero esa duda se disipó en el primer día de pruebas cuando volvió a sentir un extraño entusiasmo.

Con guion de Safdie y Ronald Bronstein, Marty Supreme sigue el turbulento viaje de un vendedor de zapatos que se convierte en leyenda del tenis de mesa (Captura de video)

“No recuperé el bichito hasta que estaba en el set haciendo la prueba de pelo y maquillaje. Ahí dije: ‘¿Qué es esta sensación tan rara? Dios mío, esto es emoción. Estoy realmente emocionada de estar aquí’”.

Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie y producida por A24, es un drama-comedia deportiva inspirado en la vida del jugador de ping-pong Marty Reisman.

La película está protagonizada por Timothée Chalamet y sigue el ascenso caótico de un vendedor de zapatos que se convierte en un campeón mundial en la Nueva York de los años 50.

Paltrow interpreta a Kay Stone, una estrella de cine casada y el interés amoroso del protagonista. En entrevistas previas adelantó que comparte “muchas” escenas íntimas con Chalamet.

El filme —estrenado en el Festival de Nueva York y que llegará a salas el 25 de diciembre en EE.UU. y en enero de 2026 en Latinoamérica— ya acumula elogios de la crítica y múltiples nominaciones a los Globos de Oro.