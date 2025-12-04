Entretenimiento

Gwyneth Paltrow recuerda el acoso de Harvey Weinstein: “Me hacía sentir enferma”

La estrella de Hollywood revive cómo cambió su relación con el productor y explica cómo entendió la magnitud del caso que impulsó el #MeToo

Guardar
“Estoy orgullosa del trabajo que
“Estoy orgullosa del trabajo que hicimos, pero fue complicado”, dijo Paltrow sobre su relación profesional con Weinstein. (AFP)

En una nueva entrevista con The Hollywood Reporter, Gwyneth Paltrow volvió a reflexionar sobre el episodio de acoso sexual que vivió a los 22 años y sobre la compleja relación profesional que mantuvo con Harvey Weinstein, el famoso productor que actualmente cumple condena en prisión.

La actriz, que en 2017 fue una de las primeras celebridades en dar testimonio contra Weinstein en The New York Times, sostiene que el proceso de denunciarlo públicamente fue “aterrador”, pero asegura que lo hizo porque entendió la gravedad del patrón de abuso que se extendía mucho más allá de su propia experiencia.

Su caso data de 1996, cuando ella acababa de ser elegida para el protagónico de Emma y fue citada a una reunión privada en un hotel. Allí Weinstein hizo “avances sexuales no deseados”.

“Fue extraño. Estaba sola en una habitación con él. Fue algo inesperado. Me pilló por sorpresa. Me quedé en shock”, dijo en su denuncia pública.

El exproductor enfrenta un nuevo
El exproductor enfrenta un nuevo juicio en Nueva York luego de que se anulara su condena anterior por irregularidades procesales (Steven Hirsch/Pool via REUTERS)

Tras el incidente, Paltrow se lo contó a su entonces pareja, Brad Pitt, quien —según reportes de la época— confrontó al productor. La actriz asegura que, a partir de esa intervención, “nunca volvió a ocurrir” una situación similar.

Sin embargo, la dinámica entre ambos se convirtió en un equilibrio tenso entre una herida abierta y una colaboración profesional que, paradójicamente, fue muy fructífera.

“Es difícil para mí porque mi relación con Harvey, después de ese incidente, fue muy complicada, pero también fue una gran relación laboral. Hicimos películas increíbles juntos. De alguna manera superamos esa situación extraña”, dijo a The Hollywood Reporter.

Con Miramax trabajó en 11 películas, incluida Shakespeare in Love, cinta por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz.

La periodista de THR le recordó que en la oficina de Weinstein, este exhibía una fotografía de Paltrow junto a su estatuilla dorada como si fuese un trofeo. “Eso me hacía sentir enferma”, comentó.

La actriz ganó el Oscar
La actriz ganó el Oscar en 1999, en plena etapa de colaboración con Weinstein y su productora Miramax (Mandatory Credit: Photo by Bei/Shutterstock)

“Fue complicado porque me siento orgullosa del trabajo que hicimos, y es extraño porque él era muy talentoso al encontrar talento, entendiéndolo y nutriéndolo”, confesó sobre sus sentimientos encontrados.

Asimismo, Paltrow explicó que inicialmente dudó en hablar con las periodistas del New York Times, Jodi Kantor y Megan Twohey, quienes investigaban a Weinstein en el 2017. Temía las consecuencias profesionales y personales, marcada por el recuerdo de Anita Hill y otras mujeres que fueron “destruidas” tras denunciar a hombres poderosos.

“Era muy reacia a hablar con un periodista y, durante toda la investigación, no sabía si iba a declarar on the record”, recordó. “En el curso de las conversaciones comencé a entender la profundidad, la amplitud y la oscuridad de lo que realmente había sucedido, algo que yo desconocía”.

“Pensé: ‘No tengo otra opción, tengo que decir algo’, porque sabía que mi apoyo sería muy importante. Y me alegro mucho de haberlo hecho... Pero me daba mucho miedo”, explicó.

La actriz añadió que, a pesar del temor inicial, no cree haber sufrido represalias. “No lo creo, no. Estaba tan enfadada cuando me enteré de todo. Y soy un Enneagrama 1... cuando percibo una injusticia, voy con todo y estoy dispuesta a morir en mi ley”, dijo.

Paltrow fue una de las
Paltrow fue una de las primeras estrellas en declarar contra Weinstein en 2017, impulsando las investigaciones del #MeToo. (Composición fotográfica)

La respuesta de Weinstein desde prisión

En mayo de 2025, Weinstein volvió a negar todas las acusaciones en una entrevista con Candace Owens, aunque admitió haber “hecho un avance” hacia Paltrow.

No obstante, refutó haber conmetido algún delito. “No puse mis manos sobre ella, no la toqué”, dijo a la periodista.

Actualmente enfrenta un nuevo juicio en Nueva York, luego de que un tribunal de apelaciones anulara su condena anterior al considerar que hubo testigos perjudiciales. Weinstein mantiene su inocencia y asegura que quiere someterse a pruebas de polígrafo para “limpiar su nombre”.

Temas Relacionados

Gwyneth PaltrowHarvey WeinsteinEntretenimientoEstrellas de Hollywood

Últimas Noticias

La causa de muerte de la “Barbie humana” ha sido revelada

La divulgación del informe forense generó nuevas dudas entre allegados de la joven creadora digital, quienes exigen que las autoridades profundicen en cada detalle del expediente

La causa de muerte de

La confesión de Gwyneth Paltrow sobre el agotamiento que casi la aleja del cine para siempre: “Lo dejo. No vuelvo a hacer esto”

En diálogo con The Hollywood Reporter, la actriz detalló el proceso personal que la llevó a reconsiderar su vínculo con la actuación, las transformaciones que encontró al retomar un set tras el movimiento #MeToo y las reflexiones respecto a su trayectoria y familia

La confesión de Gwyneth Paltrow

Jennifer López cubrió el tatuaje dedicado a su matrimonio con Ben Affleck

Un año después de terminar con el actor, J.Lo transforma el tatuaje que los unía

Jennifer López cubrió el tatuaje

Kris Jenner dice que su nariz es “probablemente lo único” real en su rostro después de su lifting facial

La empresaria reveló detalles de su más reciente intervención estética durante una conversación en París

Kris Jenner dice que su

Un inesperado giro sacude a “Emily In Paris 5″: imágenes que insinúan un romance entre Mindy y Alfie sorprenden a los fans

Las fotos detrás de cámaras reveladas por Netflix encendieron el debate en redes

Un inesperado giro sacude a
DEPORTES
Los nueve pilotos novatos que

Los nueve pilotos novatos que disputarán la FP1 del GP de Abu Dhabi en la F1: del cambio en Alpine a la llamativa decisión de Aston Martin

La increíble doble atajada de un arquero en el mismo lanzamiento durante una definición por penales de la Copa de Alemania

Los cinco partidos de fútbol más buscados por los argentinos en Google durante 2025

Los clubes que más millones recaudaron tras la Copa Libertadores y la Sudamericana

Fuerte respaldo de Colapinto a Antonelli tras la crítica desde Red Bull que desató un ataque en redes: “Hay personas que dicen cosas que generan odio”

TELESHOW
La emoción de Nicolás Cabré

La emoción de Nicolás Cabré luego de casarse por civil con Rocío Pardo: “No sabía que se podía amar de esta manera”

El emotivo saludo de cumpleaños de Wanda Nara al padre de Mauro Icardi: “Un ser muy especial”

Alex Pelao abrió su corazón y habló de su trastorno alimenticio en Masterchef: “Me cuesta mucho”

Rosalía vuelve a Buenos Aires con el LUX Tour 2026: cuándo serán los shows y cómo conseguir las entradas

Cómo fue el momento íntimo en que Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor en el Registro Civil

INFOBAE AMÉRICA

Melania Trump logró repatriar a

Melania Trump logró repatriar a siete niños ucranianos retenidos en Rusia tras un acuerdo con Putin

Una biblioteca giratoria deslumbra en la playa de Miami

Federica Mogherini renunció al Colegio de Europa tras ser imputada por presunto fraude con fondos de la UE

AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los planes sociales de ANSES: de cuánto son en diciembre 2025 tras los aumentos

Documentos secretos revelan la maquinaria de muerte del régimen de Bashar al Assad en Siria: más de 10.000 presos asesinados