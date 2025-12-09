“Aprendí más de las películas que salieron mal”: Ethan Hawke reveló su mayor lección de vida en el cine

Ethan Hawke destaca la importancia de la resiliencia y el aprendizaje tras el fracaso en la industria cinematográfica (YouTube: CBS Sunday Morning)

Ethan Hawke, reconocido por su versatilidad y profundidad interpretativa, repasó su trayectoria y su pasión por la actuación en una entrevista en profundidad con el podcast CBS Sunday Morning en YouTube.

En la conversación, el actor evocó sus primeros pasos en Broadway, analizó el impacto de sus papeles emblemáticos y compartió su admiración por figuras como Jack Nicholson, revelando la obsesión que guio su carrera.

“Me encanta la historia de Broadway”, confesó Hawke al rememorar su primer contacto con el teatro neoyorquino. “Recuerdo que era un niño y la primera vez que vine aquí fue en una excursión escolar. Nos trajeron en autobús a ver el musical 42nd Street, y creo que me gustó más que a nadie”.

El actor recuerda su primer contacto con Broadway y cómo la magia del teatro marcó su vocación artística (REUTERS/Daniel Cole)

Para Hawke, la magia de Broadway y lugares míticos como Sardi’s representaban el romance de la vida teatral: “Cuando te enamoras de la profesión siendo niño, Sardi’s es como una leyenda”.

El salto al cine y la percepción del éxito

El salto al cine llegó pronto, aunque estuvo acompañado de desafíos. “En 1984 hice una película llamada Explorers, que costó USD 30 millones. Era del director de Gremlins y se suponía que iba a ser un gran éxito. Yo pensaba que iba a ser una estrella, pero la película fracasó y sentí que era mi culpa”, relató Hawke.

Esa experiencia influyó en su percepción sobre el éxito y la incertidumbre de la industria: “Cuando llegó La sociedad de los poetas muertos, la gente decía que era un éxito, pero yo no lo creía. Solo pensaba: ‘Ya veremos’. No confiaba en que las oportunidades fueran a estar ahí”.

La llegada de 'La sociedad de los poetas muertos' marcó un antes y un después en la trayectoria de Ethan Hawke

El impacto de La sociedad de los poetas muertos fue profundo, tanto en su carrera como en su perspectiva del arte. “Es increíble caminar treinta años después y que la gente te hable de algo que hiciste a los 18. Es conmovedor ver cómo el arte puede transformar a las personas y vivir más allá de uno”, reflexionó.

Hawke destacó la influencia de Robin Williams y Peter Weir en su formación: “No era un trabajo para ellos, era una vocación. Peter Weir no solo era un gran artista, también era un buen maestro y mentor. Me enseñó que el éxito no consiste en mirarse al espejo, sino en hacer algo por los demás”.

El peso de los personajes y la búsqueda de autenticidad

La identificación con sus personajes acompañó a Hawke a lo largo de su carrera. “Después de La dura realidad, la gente pensaba que yo era Troy, ese tipo pretencioso. Incluso se enojaban conmigo porque creían que Winona Ryder debía quedarse con Ben Stiller. Pero yo solo interpretaba el papel”, explicó.

Ethan reveló cómo la interpretación de Jack Nicholson en 'Atrapado sin salida' marcó su visión artística

Hawke asumió esas reacciones como un elogio: “Si haces bien un papel, la gente cree que eres tú. Por eso bromeo diciendo que cada vez que te dan un premio por actuar, significa que fallaste, porque se nota que estás actuando. Pero igual me gustan los premios”.

Su admiración por Jack Nicholson fue un motor para su búsqueda de autenticidad. “Solía ver Atrapado sin salida una y otra vez. Él estaba tan suelto, tan vivo, tan presente, que parecía magia. Me obsesionaba saber si esas líneas estaban en el guion”, afirmó Hawke.

Esa obsesión por lo auténtico también la reconoció en colegas como Denzel Washington: “Trabajar con Denzel fue como ver a un gran atleta practicar. No se trata solo de talento, sino de trabajo duro y de crear tu propio entorno para tener éxito”.

Arte, éxito comercial y el equilibrio personal

Ethan Hawke prioriza los desafíos artísticos sobre el éxito comercial en su carrera actoral y creativa (REUTERS/Liesa Johannssen)

A lo largo de su carrera, Hawke priorizó los desafíos artísticos por encima del éxito comercial, aunque reconoce el mérito de quienes logran ambos.

“Quería el éxito, pero de la manera correcta. Training Day fue el ejemplo perfecto: una película comercial y artísticamente sustantiva. Es difícil lograr ambas cosas. Si tienes que alimentar a 10.000 personas, harás perritos calientes, pero si cocinas para 10, puedes hacer algo especial. Algunos logran crear arte para las masas sin perder calidad, y eso es admirable”, explicó.

El actor también analizó las oportunidades perdidas y la fugacidad de la fama en Hollywood. “Pensé en lo que habría pasado si hubiera conseguido el papel en Titanic. Admiro mucho cómo Leonardo DiCaprio manejó su carrera“, admitió.

“Tomó el éxito y lo convirtió en una serie de películas serias e interesantes. Pero yo priorizaba el desafío artístico. Pensaba que las ofertas seguirían llegando, pero si las rechazas, dejan de llegar”, agregó.

Hawke reflexiona sobre oportunidades perdidas en Hollywood y la fugacidad de la fama en la industria cinematográfica (Warner Bros. Entertainment)

La diversificación resultó clave para su equilibrio. “Escribir novelas, dirigir, hacer documentales… todo eso me dio continuidad. Cuando terminas un rodaje, es como si se acabara el campamento de verano y todo desaparece. Tener otros proyectos me permite volver a mí mismo y mantenerme en movimiento”, relató Hawke.

Trabajar junto a su esposa también fue un apoyo fundamental: “Alguien más estuvo en el campamento contigo y puedes compartir lo que aprendiste”.

Resiliencia: lecciones del fracaso y transmisión de valores

Respecto a la incertidumbre, Hawke destaca que el único aspecto verdaderamente controlable en la vida de un actor es la actitud.

“Lo único que controlamos es nuestro punto de vista. Puedes tener una experiencia miserable, pero si tu actitud es la correcta, hasta lo malo se vuelve aprendizaje. Aprendí más de las películas que salieron mal que de las exitosas. La vida te da una situación de ganar-ganar: o te va bien, o aprendes mucho”, afirmó en la entrevista.

El apoyo de su esposa y la colaboración familiar resultaron fundamentales en la trayectoria de Hawke (REUTERS/Carlos Osorio)

Estos valores los transmite a sus hijos, especialmente a Maya Hawke, también actriz. “No puedes proteger a nadie del desamor que es inevitable en esta profesión. Eso es lo que hace que el corazón se abra y crezca. Mi hijo también se está enamorando de la actuación y debe descubrir quién es y qué tiene para ofrecer. Que te rompan el corazón no significa que algo malo ocurra, es parte del proceso”, compartió.

Premios, reconocimiento y el verdadero triunfo

Sobre los premios y el reconocimiento, Hawke mantiene una perspectiva equilibrada. “Estar nominado al Oscar junto a Denzel fue como una vuelta de victoria. Denzel me dijo: ‘No quieres que un premio eleve tu estatus, quieres elevar el estatus del premio’. Eso te mantiene trabajando y con hambre de mejorar”, recordó Hawke.

El actor recuerda su nominación al Oscar junto a Denzel Washington como un momento clave en su trayectoria (Warner Bros. Entertainment)

Para él, el verdadero valor está en el proceso y en la colaboración con amigos y colegas como Richard Linklater: “El hecho de que sigan existiendo esas conversaciones sobre mi trabajo ya es una victoria”.

Al final de la entrevista, Ethan Hawke expresó que todas las oportunidades, por pequeñas que sean, representan un motivo de agradecimiento y una razón para continuar en el oficio elegido. La gratitud y el aprendizaje constante se convirtieron en la brújula que orienta su vida y su carrera artística.