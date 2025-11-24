Ethan Hawke relató cómo el divorcio con Uma Thurman lo marcó: “Quería estar soltero el resto de mi vida”

La película Blue Moon es un retrato de una noche decisiva en la vida de Lorenz Hart, marcada por el ocaso creativo, la autodestrucción y el contraste entre su crisis personal y el éxito de su antiguo compañero Richard Rodgers (YouTube)

Ethan Hawke recorre las calles de Brooklyn en una mañana de otoño, dispuesto a conversar sin reservas sobre su vida, su carrera y su nueva película, Blue Moon que tuvo su estreno el 24 de octubre. La escena recuerda la trilogía Antes del Amanecer, donde caminar y dialogar se convirtió en sello distintivo de su filmografía.

“Mis hijos nunca necesitan preguntarme qué pienso porque nunca me callo nada”, afirmó Hawke con humor a The Times. Su disposición a compartir anécdotas y pensamientos revela a un actor para el que la reflexión y la honestidad son constantes, tanto en su trabajo como en su vida personal.

Una trilogía icónica sobre vivir el momento

La conversación gira rápidamente hacia la emblemática trilogía “Antes del Amanecer”, “Antes del Atardecer” y “Antes de la Medianoche”, donde Julie Delpy y Hawke interpretaron a Jesse y Céline, una pareja que recorre Viena, París y Grecia entre diálogos.

La trilogía Antes del Amanecer marcó la filmografía de Hawke con su enfoque en vivir el momento (Crédito: prensa Warner Bros)

Al rememorar cómo su hija Maya y sus amigas vieron recientemente las películas, reflexionó: “Es imposible imaginar que Jesse y Céline no se dieran su número de teléfono. Y me di cuenta de que, en realidad, esas películas se tratan de vivir el momento. El teléfono lo habría arruinado todo”.

Familia y vínculos personales

La familia ocupa un papel central en la vida de Hawke. Casado desde 2008 con Ryan Shawhughes y padre de dos hijas adolescentes, también tiene a Maya y Levon, fruto de su matrimonio anterior con Uma Thurman.

Hawke explicó que el divorcio y la exposición pública actúan como gasolina en un proceso ya de por sí complejo: los desafíos familiares, el acompañamiento de los hijos, y cómo ayudarlos a superar ese proceso.

También afirmó que “envidio muchísimo a la gente que se separa de forma amistosa. No puedo hablar de esto porque les prometí a mis hijos no hablar del divorcio en público. Pero sí diré algo: si tienes el privilegio de viajar por el mundo, te das cuenta de que en todas partes, hombres y mujeres tienen muchísimas dificultades para seguir casados”.

El actor destaca la importancia de la familia y los desafíos de la paternidad tras el divorcio con Uma Thurman (REUTERS)

El actor admitió que, tras la separación con Thurman, no pensaba en volver a formar una familia. “Cuando me separé, estaba empecinado en no tener más hijos y quería estar soltero el resto de mi vida”, confesó a The Times.

Vocación artística y lecciones personales

A lo largo de casi cuatro décadas de carrera, Hawke alternó éxitos de taquilla con proyectos teatrales y cinematográficos de autor, sin seguir planes premeditados. “Nunca hubo ningún plan. No habría escrito mi vida como se lee. O sea, mi vida va bien, pero no por iniciativa propia. Simplemente pienso: qué suerte tuve de haber conocido a ciertas personas”, reconoció.

El vínculo con Richard Linklater, a quien conoció en 1994, resultó determinante en su carrera. Hawke recordó que, tras una noche de charla en un bar, el director le envió el guion de Antes del amanecer.

Él respondió con entusiasmo y creyó que el papel ya era suyo por el éxito de Reality Bites, pero Linklater le aclaró que debía audicionar. Hawke asumió el reto con confianza y se presentó convencido de que conseguiría el rol.

La colaboración entre ambos se mantuvo y Blue Moon marca la novena película conjunta. Hawke relata con humor: “Queríamos hacerla hace 12 años, pero Rick no dejaba de decir: ‘Ethan no está listo’. Y finalmente, después de 12 años, dijo: ‘Bueno, ahora eres creíble como un perdedor’”.

La colaboración entre Ethan Hawke y Richard Linklater suma nueve películas, incluida la reciente Blue Moon (REUTERS)

En Blue Moon, Hawke interpreta a Lorenz Hart, un letrista marcado por el talento y el autodesprecio. Para construir el personaje, se inspiró en figuras como River Phoenix, a quien conoció en su primera película, “Exploradores”, en 1985.

“River fue la primera persona de mi grupo en interpretar a un personaje gay. La gente no lo podía creer cuando apareció en My Own Private Idaho, porque era Mr. Teen Beat. Pero a River no le importó. Era un verdadero líder en ese sentido, y sería difícil exagerar el grado en que me inspiró”, recordó el actor en diálogo con The Times.

La muerte de Phoenix por sobredosis dejó una huella profunda. Un año después, Linklater le transmitió una lección valiosa: “Rick me dijo: ‘Si observas la historia del arte… el 90% de las veces el fracaso se debe a los propios demonios. Si puedes evitar los problemas con las drogas y el alcohol, tus posibilidades de alcanzar tus sueños aumentan exponencialmente’. Y de repente, eso me pareció una decisión sencilla”.

Perspectivas sobre el cine y los cambios sociales

Hawke también abordó los cambios culturales en la industria y rememoró una cena con Juliette Binoche y Catherine Deneuve durante el rodaje de La verdad: contó que ambas conversaron en inglés para incluirlo mientras debatían sobre los aspectos positivos y negativos del movimiento MeToo.

Hawke defendió la profesionalidad de Margaret Qualley y criticó los prejuicios que rodean a las actrices jóvenes en la industria (Sony Pictures Classics)

Sobre la postura de Deneuve, explicó que ella defendía una visión de empoderamiento en la que rechazaba verse como víctima, mientras que Binoche le planteaba si no debería facilitarles el camino a mujeres con menos fortaleza. Deneuve respondía que no era excepcional y que todas eran igual de fuertes. Para Hawke, ambas posiciones eran válidas.

En Blue Moon, comparte pantalla con Margaret Qualley, amiga de su hija Maya, y reflexionó sobre la brecha generacional y los prejuicios: “Creo que la gente le tiene mucho miedo a la sexualidad femenina… esta idea de que Margaret no puede trabajar conmigo es irrespetuosa".

Su aparición en el videoclip “Fortnight” de Taylor Swift también surgió en la charla. Hawke comenta: “¿Lo hice por mis hijas adolescentes? No. Lo hice porque Taylor me lo pidió y me halagó que supiera qué es La Sociedad de los Poetas Muertos”.