La madre de Sean “Diddy” Combs arremetió contra el nuevo documental de Netflix sobre el rapero

Janice Combs, madre de Sean Diddy Combs, expresó su malestar ante la serie documental de Netflix Sean Combs: The Reckoning.

En declaraciones a Deadline, criticó la producción y negó una de las acusaciones más sensibles que se plasman en pantalla sobre la relación con su hijo.

La serie, de cuatro episodios y estrenada en la plataforma el pasado 2 de diciembre, recorre la vida y carrera de Diddy, abordando puntos personales y públicos del productor y rapero, entre ellos, varios episodios controvertidos y recientes condenas judiciales.

En particular, Janice señaló la existencia de “mentiras” e “inexactitudes” sobre la vida y entorno familiar de su hijo.

“Escribo este comunicado para corregir algunas de las mentiras presentadas en Netflix, Sean Combs: The Reckoning”, afirmó. “Estas inexactitudes sobre la crianza y la vida familiar de Sean están intencionalmente creadas para engañar a los espectadores y seguir dañando nuestra reputación”, añadió la madre.

Uno de los puntos más polémicos de la serie surge en el primer episodio, donde se relata la tragedia de 1991 en el City College de Nueva York: nueve personas fallecieron en una estampida durante un partido de baloncesto benéfico organizado por Combs.

En la producción, Kirk Burrowes, un antiguo amigo y colaborador, asegura haber visto al rapero abofetear a su propia madre tras los hechos.

“Las alegaciones de Kirk Burrowes de que mi hijo me abofeteó mientras conversábamos tras la tragedia del City College el 28 de diciembre de 1991 son inexactas y absolutamente falsas”, refutó Janice Combs el testimonio.

En ese sentido, calificó de “equivocado, escandaloso y ofensivo” el uso de la tragedia para, según ella, alimentar narrativas falsas vinculadas a disputas previas y a la propiedad de Bad Boy Records, el histórico sello discográfico de su hijo.

“Solicito que estas distorsiones, falsedades y declaraciones engañosas sean retractadas públicamente”, concluyó su declaración.

El documental dedica un segmento a la acusación original de Burrowes. “Vi a Janice cuestionar a Sean sobre su futuro; él acababa de dejar la escuela y después ocurre esta tragedia”, afirmó en el episodio. “La vi preguntarle si había tomado la decisión correcta. Y vi cómo él le puso las manos encima, la insultó y la abofeteó”.

En relación con esa acusación, la serie muestra un cartel informativo indicando que Sean Diddy Combs, de 56 años, no respondió a las solicitudes de los creadores para comentar el hecho.

Previo al estreno del documental, un portavoz del rapero, Juda Engelmayer, calificó el proyecto como un “ataque vergonzoso” en declaraciones recogidas por People.

Según Engelmayer, “Netflix se apoyó en material robado que nunca fue autorizado para su difusión” y sostuvo que el material había sido filmado para un proyecto personal no terminado de Combs, por lo que nunca se transfirieron derechos a la plataforma.

El portavoz añadió que entregar la historia de vida de Combs a alguien como Curtis 50 Cent Jackson, productor ejecutivo de la serie y rival público del rapero, constituye una afrenta personal.

Consultado por distintas declaraciones específicas difundidas en la serie, Engelmayer respondió que no emitirían comentarios puntuales sobre las denuncias particulares.

“Muchas de las personas que aparecen mantienen viejos resentimientos personales, motivos económicos o problemas de credibilidad comprobados desde hace tiempo. Varias de estas historias ya se han abordado en procesos judiciales, y otras nunca llegaron a ninguna instancia legal porque simplemente no son ciertas”, sostuvo.

Y agregó: “El proyecto se basa en una narrativa unidireccional impulsada por un adversario público declarado, y repite alegaciones sin contexto, evidencia ni verificación”.

Las revelaciones del documental de Sean “Diddy” Combs

Sean Combs: The Reckoning, dirigida por Alexandria Stapleton y producida por 50 Cent, repasa en cuatro partes el ascenso de Diddy en la industria musical y su posterior caída, motivada por denuncias de abuso sexual, procesos judiciales y polémicas mediáticas.

Entre los temas abordados, la serie incorpora testimonios sobre los asesinatos de Tupac Shakur y The Notorious B.I.G. (Christopher Wallace), referidos como catalizadores en la disputa entre las escenas de hip-hop de la Costa Este y Oeste a finales de los años 90.

La directora aseguró a NBC News que la producción aportó información inédita y un tratamiento novedoso sobre ambos crímenes.

El documental expone también declaraciones de Aubrey O’Day, exintegrante de Danity Kane, quien relató posibles episodios de abuso sexual vinculados a Combs y compartió correos electrónicos de contenido sexual que habría recibido de él.

Según O’Day, fue despedida “por no participar sexualmente”, y manifestó dudas sobre si había sido víctima de una agresión sexual.

El portavoz legal de Combs reiteró a la prensa estadounidense la negativa a responder a acusaciones individuales y señaló motivaciones personales y financieras en los testimonios recogidos.

Adicionalmente, la serie incluye imágenes inéditas del productor días antes de ser arrestado en septiembre de 2024, material que, según el equipo del rapero, fue obtenido y difundido sin consentimiento y en un contexto no autorizado por el acusado.

Netflix defendió la legalidad sobre sus derechos de uso y negó que la producción fuera un acto de represalia o tuviera motivaciones personales de su equipo productor.