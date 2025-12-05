La contundente reacción de Sean ‘Diddy’ Combs a su documental de Netflix: “Es injusto e ilegal”

Un portavoz del artista afirmó que The Reckoning incluye grabaciones personales y conversaciones sensibles que nunca estuvieron destinadas a ser públicas. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Sean “Diddy” Combs criticó duramente la próxima docuserie de Netflix “Sean Combs: The Reckoning”, producida por Curtis “50 Cent” Jackson, al calificarla como una obra “vergonzosa” basada en “material robado que nunca fue autorizado para su lanzamiento”. El proyecto, que se estrenó globalmente en la plataforma este 2 de diciembre, generó controversia incluso antes de su debut. Un portavoz del músico y empresario aseguró que el documental constituye una “pieza de éxito” destinada a perjudicarlo.

La docuserie aborda distintos momentos de la vida de Combs, incluidos los episodios que derivaron en su arresto en 2024 y la condena posterior por tráfico de personas para ejercer la prostitución, aunque fue absuelto de cargos mayores como crimen organizado y tráfico sexual.

Netflix defiende el origen del material utilizado

Tras la acusación pública de Combs sobre el supuesto uso de contenido obtenido de manera ilícita, un representante de Netflix remitió a Variety una declaración de la directora de la serie, Alexandria Stapleton. La cineasta afirmó que el equipo “obtuvo el material legalmente y tuvo los derechos necesarios”. Sostuvo además que se hizo todo lo posible para proteger la identidad del autor original del metraje.

Stapleton señaló que Combs fue contactado en reiteradas ocasiones para conceder una entrevista, pero que no hubo respuesta de su equipo legal pese a los intentos de incluir su versión. La directora también subrayó que Combs ha sido conocido por grabarse a sí mismo durante décadas, lo que explicaría la abundante cantidad de videos y registros que aparecen en la producción.

El equipo de Sean Combs acusó a Netflix de usar material privado en la docuserie producida por 50 Cent sin autorización legal. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo/File Photo

El comunicado del entorno del artista fue emitido el lunes, un día antes del estreno de la docuserie, luego de que Netflix difundiera un nuevo avance. En este, se ve una conversación telefónica de Combs grabada seis días antes de su arresto. En el clip, el productor afirma: “Necesitamos encontrar a alguien que trabaje con nosotros y que haya trabajado en los negocios más sucios. Estamos perdiendo”.

El equipo de Combs denuncia manipulación y falta de contexto

El representante del artista sostuvo que Combs lleva acumulando material personal desde los 19 años con el objetivo de contar su propia historia “a su manera”. Según su versión, Netflix estaría utilizando esos registros de manera descontextualizada para construir una narrativa sensacionalista. El comunicado también menciona repetidamente al director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, asegurando que Combs lo ha respetado por años y que esperaba que el servicio de streaming actuara con imparcialidad. Además, el portavoz acusó a 50 Cent de ser “un adversario de larga data” con una supuesta “venganza personal”, cuestionando que Netflix le haya concedido control creativo sobre un proyecto relacionado con la vida del rapero.

En su declaración, el portavoz afirmó que algunas de las grabaciones incluidas en el documental serían conversaciones privadas con abogados de Combs, lo que, a su juicio, agrava la supuesta violación de su privacidad. Añadió que ningún derecho sobre ese material habría sido transferido a Netflix ni a terceros, insistiendo en que su difusión sería “fundamentalmente injusta e ilegal”.

La participación de Curtis “50 Cent” Jackson en el control creativo fue señalada por el entorno de Combs como un factor que agrava el conflicto con Netflix. (Reuters/Reuters)

Una disputa que profundiza la tensión entre Combs y 50 Cent

La rivalidad entre Combs y Curtis “50 Cent” Jackson no es nueva. El rapero y productor ha hecho referencias públicas en varias ocasiones a los problemas legales de Combs, especialmente desde que este enfrentó múltiples denuncias civiles por agresión sexual y abuso, varias de las cuales derivaron en acuerdos extrajudiciales.La participación de 50 Cent como productor en “The Reckoning” ha sido interpretada por el equipo de Combs como una señal de que la docuserie buscaría reforzar una imagen negativa del empresario, especialmente en un momento en el que enfrenta escrutinio mediático por sus casos legales.

En el comunicado más reciente, el abogado del artista calificó el documental como “una afrenta innecesaria y profundamente personal” y sostuvo que la decisión de Netflix de ceder espacio creativo a un rival histórico representaba un “abuso de confianza”.