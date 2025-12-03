Aubrey O’Day aborda las acusaciones de que Sean ‘Diddy’ Combs abusó sexualmente de ella mientras estaba “muy ebria”

Aubrey O’Day se sinceró sobre ser abusada sexualmente por Sean “Diddy” Combs (Créditos: Instagram/Aubrey O'Day. The Grosby Group)

Aubrey O’Day aseguró que no tiene ningún recuerdo del presunto abuso sexual que una mujer habría presenciado y que involucra al productor Sean “Diddy” Combs, según se expone en el nuevo documental de Netflix Sean Combs: The Reckoning, producido por 50 Cent.

La artista, de 41 años, aparece en la serie leyendo una declaración jurada de una testigo que afirma haberla visto extremadamente intoxicada y en una situación de vulnerabilidad, mientras el rapero presuntamente cometía un acto sexual sin consentimiento.

La declaración relata que la testigo vio a la cantante desorientada y en un estado que la imposibilitaba de reaccionar. Sin embargo, la artista subrayó que en aquella época “no bebía en absoluto” y que nunca fue una persona propensa al consumo de alcohol.

Aubrey O’Day aseveró que no recuerda que Sean “Diddy” Combs la violara. (Instagram/ Aubrey O’Day)

Esa contradicción hizo que Aubrey O’Day cuestionara inmediatamente el testimonio, pues asegura no recordar absolutamente nada de lo descrito.

“Le pregunté a esa mujer de todas las formas posibles si podía estar equivocada. Pero ella insistía en que no”, explicó.

Ante ello, la cantante admitió sentirse confundida y aterrada por lo que implicaría aceptar como cierto un hecho del que no tiene memoria. “¿Significa esto que fui violada? No lo sé. Y no quiero saberlo”, añadió.

La celebridad también explicó el dilema personal y ético que enfrenta. Si la testigo mintió, tendría motivos para emprender acciones legales.

Sin embargo, teme que cualquier intento por desacreditar a una demandante pueda ser utilizado por el equipo legal de Sean “Diddy” Combs para desestimar el testimonio de otras presuntas víctimas que actualmente enfrentan al productor en tribunales.

Aubrey O’Day teme tomar acciones legales que perjudiquen la sentencia de Sean Combs . (Mark Von Holden/Invision/AP)

“La carga que eso pone sobre mí es enorme. Si tumbo a una víctima, él podría usarlo para derribar al resto. El peso de ese hombre y su historia… no sé si algún día podré salir de debajo de ello”, afirmó.

A lo largo del documental, O’Day también habla sobre la dinámica que vivió dentro de Danity Kane tras ser descubierta en 2004 en el programa Making the Band.

La famosa alegó que fue “seleccionada” por Combs como la integrante que debía cumplir con ciertas expectativas estéticas y conductuales, lo que describe como un proceso de manipulación y grooming.

Aubrey O’Day reveló que Sean Diddy Combs la despidió por no aceptar sus insinuaciones sexuales. (Instagram/Aubrey O’Day)

Por si fuera poco, aseguró que el productor le envió correos electrónicos con contenido sexual explícito y que su salida del grupo ocurrió después de negarse a participar en conductas íntimas con él.

La cantante afirma que posteriormente descubrió que Combs ya trabajaba en un proyecto separado con Dawn Richard, otra integrante del grupo, lo cual, según relató, pudo influir en su despido.

“Yo era la estrella del programa, y él necesitaba trasladar a toda la audiencia a un proyecto nuevo”, sostuvo.

Actualmente, Sean “Diddy” Combs enfrenta múltiples acusaciones civiles por agresión sexual y conducta coercitiva.

Sean “Diddy” Combs actualmente está cumpliendo su sentencia en una prisión de Nueva York. (Jordan Strauss/Invision/AP)

El rapero cumple una sentencia de 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos relacionados con tráfico para prostitución.

Sean Combs: The Reckoning, que consta de cuatro episodios, ya está disponible en Netflix y reúne testimonios de presuntas víctimas, antiguos colaboradores, expertos legales y figuras de la industria musical.