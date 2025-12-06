Entretenimiento

El hit que pudo no ser de Britney: la increíble travesía de “Toxic” antes de llegar a sus manos

La canción que hoy es un clásico del pop fue, antes, un proyecto errante que pasó por las manos —y los descartes— de Janet Jackson y Kylie Minogue

La travesía de 'Toxic' ilustra la importancia de la química entre composición y artista en la industria musical

La llegada de “Toxic” al universo pop en 2003 redefinió la carrera de Britney Spears y dejó una huella profunda en la música de los años 2000. El tema, lleno de energía y sintetizadores, irrumpió en las radios y pistas de baile de todo el mundo, convirtiéndose en un himno generacional. Aunque hoy parece difícil imaginar la canción en otra voz, detrás de su éxito se esconde una historia de decisiones y encuentros casuales que determinaron que Spears, y no otra estrella, fuera quien la hiciera brillar.

El single nació desde la creatividad del dúo de productores Christian Karlsson y Pontus Winnberg (Bloodshy & Avant), junto con los aportes de los autores Cathy Dennis y Henrik Jonback. El objetivo del equipo era diseñar un hit adaptado a la voz de una superestrella de la música pop. El desarrollo del tema implicó días de trabajo y revisiones constantes, hasta lograr la estructura final que después inmortalizó Spears.

Según declaraciones de Cathy Dennis, recogidos por American Song Writer, los autores pensaron en Janet Jackson como primera opción. La compositora asistió a reuniones con Jackson en Europa y Estados Unidos y comenzó a escribir la canción enfocándose en su estilo. Sin embargo, el proceso creativo enfrentó obstáculos: “No logré terminar la canción de inmediato. Avanzamos en otras piezas, mientras dedicaba mis tiempos libres a modificar las letras hasta el último día antes de regresar a Inglaterra”, explicó Dennis.

“Toxic”, de las manos de Jackson y Minogue a Britney Spears

Luego de descartar a Janet Jackson, el equipo consideró a otra estrella de la música global: Kylie Minogue. De acuerdo con la compositora, presentaron el tema a Minogue para su álbum “Body Language” en 2003. Ella ya había logrado un éxito internacional con “Can’t Get You Out Of My Head”, que llevaba la firma de Dennis, pero esta vez la respuesta fue diferente.

“Kylie optó por no grabar ‘Toxic’. Más adelante, señaló que no sintió frustración por la decisión, asimilando la elección como una oportunidad que simplemente no se dio,” sostuvo Dennis. Como señaló Minogue: “Es como el pez que se escapa. Hay que aceptarlo”.

La canción, entonces, permaneció sin dueña hasta que el equipo decidió ofrecérsela a Britney Spears. La artista, conocida por explorar sonidos nuevos, recibió el tema y lo incorporó de inmediato a sus proyectos. Spears confesó en 2003 que sintió una conexión única con la obra: “Me gusta mucho ‘Toxic’. Es una canción enérgica y muy diferente a lo que había hecho hasta entonces. Esa diferencia me atrajo,” afirmó la cantante a MTV.

El lanzamiento de “Toxic” marcó un cambio en la producción pop a nivel global. De acuerdo con American Song Writer, la mezcla entre la voz característica de Spears y las bases electrónicas del dúo Bloodshy & Avant resultó en un sonido distintivo e innovador. De acuerdo con registros musicales de la época, el tema se mantuvo en lo más alto de los rankings internacionales durante meses.

Varios críticos musicales destacaron el giro que Spears imprimió a la canción. La presencia vocal de la artista y su estética visual armaron un conjunto que sigue refrendando su impacto dos décadas después. Dennis subrayó que, aunque la pieza surgió con otros intérpretes en mente, encontró su lugar ideal en la voz de Spears.

Los expertos en música coinciden en que la historia de “Toxic” ilustra la imprevisibilidad dentro del mundo creativo, donde una canción puede navegar entre artistas hasta hallar su versión definitiva. En entrevistas posteriores, tanto la autora como los productores reconocieron la importancia de mantener flexibilidad en el proceso, ya que un tema puede alcanzar plenitud solo cuando llega al artista que lo encarna con autenticidad.

“Toxic” se consolidó como una referencia ineludible del pop moderno. El tema sumó galardones, influyó en numerosos artistas y elevó la figura de Spears en la cultura popular. Hoy, su origen disperso y las decisiones que antecedieron al lanzamiento ofrecen otra perspectiva sobre las dinámicas que definen el éxito musical.

Según especialistas, el caso de “Toxic” representa un ejemplo valioso de cómo, en la industria, la química entre composición y voz puede redefinir el destino de una producción. Spears transformó el sencillo en un clásico, reafirmando su lugar en la historia del pop internacional.

