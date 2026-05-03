Las nuevas parejas de hijos de celebridades que sorprenden con bodas discretas y familias en crecimiento

La tendencia de bodas discretas entre hijos de celebridades marca la nueva agenda del espectáculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de hijos de celebridades formando parejas con otros descendientes de famosos sigue generando interés, sobre todo en lo relacionado con bodas discretas y nacimientos recientes en familias con trayectorias reconocidas.

Figuras como Lily Collins, Brooklyn Beckham, Frances Bean Cobain, Grace Gummer y Jasmin Lawrence destacan por sus vínculos con parejas provenientes del mundo del espectáculo y los negocios, de acuerdo con Hello! Magazine.

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Los hijos de celebridades ya no solo heredan apellidos conocidos: también construyen sus propias historias bajo la mirada pública. En los últimos tiempos, varias de estas figuras han consolidado relaciones con otros jóvenes de familias influyentes, protagonizando bodas, anuncios de pareja y la llegada de nuevos integrantes.

Desde ceremonias en destinos como Colorado y Florida hasta nacimientos por gestación subrogada o decisiones de mantener la vida privada en reserva, estos movimientos no pasan desapercibidos y terminan marcando la agenda mediática del universo celebrity.

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Lily Collins y Charlie McDowell: una familia de estrellas

Lily Collins y Charlie McDowell celebraron la llegada de su hija Tove Jane por gestación subrogada (REUTERS)

El cruce entre grandes apellidos del espectáculo quedó sellado con la relación entre Lily Collins, hija de Phil Collins, y Charlie McDowell, hijo de Mary Steenburgen y Malcolm McDowell. La pareja hizo pública su historia en 2019 y la consolidó con una boda el 4 de septiembre de 2021 en Dunton, Colorado.

En enero de 2025, Collins y McDowell anunciaron el nacimiento de su primera hija, Tove Jane, por gestación subrogada. Este evento fue señalado por el medio citado como uno de los nacimientos famosos más recientes.

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Grace Gummer y Mark Ronson: talento y discreción heredados

Grace Gummer y Mark Ronson mantienen su vida familiar alejada de los focos mediáticos (AP)

La trayectoria artística y la música confluyen en la historia de Grace Gummer, hija de Meryl Streep, y Mark Ronson, hijo de Laurence Ronson y Ann Dexter-Jones.

Ambos se conocieron en una gala en abril de 2019, confirmando su relación después del anuncio de su compromiso en junio de 2021. La pareja contrajo matrimonio de manera reservada en septiembre de 2021, coincidiendo con el cumpleaños número 46 de Ronson.

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Gummer y Ronson tienen actualmente dos hijos y han mantenido su vida familiar privada con bajo perfil, según recalcó el medio.

Frances Bean Cobain y Riley Hawk: un legado compartido

Frances Bean Cobain y Riley Hawk unieron el legado del rock y el deporte en su matrimonio

El rock y el deporte se entrelazan en la pareja formada por Frances Bean Cobain, hija de Kurt Cobain, y Riley Hawk, hijo de Tony Hawk. Su romance se hizo público en enero de 2022 y culminó en matrimonio en octubre de 2023.

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El nacimiento de su primer hijo, Ronin, el 17 de septiembre de 2024, aportó un nuevo capítulo a la genealogía de familias influyentes y reforzó la conexión de dos mundos reconocidos internacionalmente.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: entre la moda y los negocios

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz representan la fusión entre la moda, los negocios y la fama internacional (REUTERS)

La combinación de ámbitos culturales y empresariales se refleja en la unión de Brooklyn Beckham, hijo mayor de Victoria y David Beckham, y Nicola Peltz, hija de Nelson Peltz y Claudia Heffner.

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Ambos se vincularon por primera vez en 2019 y oficializaron su relación en enero de 2020. Tras anunciar su compromiso en julio de ese año, celebraron su boda en Palm Springs, Florida, en abril de 2022, un hecho destacado entre las diversas bodas de famosos.

Jasmin Lawrence y Eric Murphy: unión en clave de comedia

Jasmin Lawrence y Eric Murphy optaron por una ceremonia íntima para consolidar su unión familiar

En mayo de 2025, Jasmin Lawrence, hija de Martin Lawrence, y Eric Murphy, hijo de Eddie Murphy, optaron por una celebración privada para su matrimonio. Se habían comprometido en noviembre de 2024, tras más de tres años juntos.

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La ceremonia fue íntima, solo con el oficiante, según relató Eddie Murphy a Hello! Magazine. La pareja tuvo a su hija, Ari Skye, confirmada el 18 de abril de 2026, ampliando el legado de dos de las familias más reconocidas de la comedia.

Al margen de diversos grandes eventos y reflectores, algunas de estas parejas han priorizado la intimidad y la sencillez, privilegiando la celebración privada y el valor de lo personal sobre la exposición pública.

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