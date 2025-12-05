Entretenimiento

Las negociaciones entre Warner y Netflix sacuden al mercado del entretenimiento: cómo pueden afectar al streaming

El acuerdo implica la venta de los estudios y de HBO Max a la plataforma de mayor alcance global, en una operación que plantea dudas sobre el futuro del negocio y posibles obstáculos regulatorios

Guardar
El logotipo de Netflix se
El logotipo de Netflix se muestra en uno de sus edificios en el barrio de Hollywood de Los Ángeles, California, Estados Unidos, 2 de diciembre de 2025 (REUTERS/Mike Blake)

La inminente concreción de un acuerdo exclusivo entre Warner Bros. Discovery y Netflix para la venta de los estudios y el negocio de streaming HBO Max podría transformar de manera profunda el panorama de la industria del entretenimiento y los medios, según informaron personas al tanto de las negociaciones a The Wall Street Journal. Este movimiento, que se produce tras una serie de ofertas mejoradas por parte de los principales actores del sector, plantea interrogantes sobre el futuro modelo de negocio de Netflix y el impacto regulatorio que podría acarrear la operación, especialmente por el alcance global de la plataforma.

En el tramo final de las negociaciones, Paramount expresó su descontento con el proceso, señalando en una carta dirigida al director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, que la compañía había “iniciado un proceso miope con un resultado predeterminado que favorece a un solo postor”, en referencia a Netflix. Además, Paramount advirtió en una comunicación previa a los abogados de Warner Bros. Discovery que una venta al gigante del streaming probablemente “nunca se concretaría” debido a los posibles obstáculos regulatorios tanto en Estados Unidos como en el extranjero, dada la posición dominante de Netflix en el mercado global.

La decisión de Warner Bros. Discovery de entablar conversaciones exclusivas con Netflix se produce después de recibir propuestas de compra de varias compañías. Paramount había manifestado su interés en adquirir la totalidad de la empresa, incluyendo las cadenas de cable como CNN, TNT y TBS, mientras que Comcast buscaba hacerse únicamente con los estudios y el negocio de streaming HBO Max. Según las fuentes citadas por The Wall Street Journal, las tres empresas presentaron ofertas mejoradas esta semana, pero fue Netflix quien avanzó con una propuesta mayoritariamente en efectivo.

Un aviso de la serie
Un aviso de la serie de Netflix "Stranger Things" en Hollywood, Los Angeles (REUTERS/Mike Blake)

El acuerdo, que podría anunciarse en breve, representaría la mayor adquisición en la historia de Netflix, que actualmente ostenta el título de mayor servicio de streaming por suscripción. La compañía, reconocida por producciones como “Stranger Things” y “Love Is Blind”, aspira a fortalecer su catálogo con los prolíficos estudios de cine y televisión de Warner Bros. Discovery, así como con sus extensas bibliotecas y la plataforma HBO Max. De acuerdo con Bloomberg, la operación se enmarca en la estrategia de Warner Bros. Discovery de dividirse en dos entidades: una que agruparía los activos de estudios y streaming, y otra que concentraría las operaciones globales de cable, antes de cerrar un eventual acuerdo con Netflix.

La posible integración de los activos de Warner Bros. Discovery en Netflix ha generado inquietudes entre legisladores y autoridades de Estados Unidos, quienes temen que la adquisición de HBO Max otorgue a Netflix un poder excesivo en el mercado del streaming, según reportó The Wall Street Journal. Analistas del sector han señalado que la fusión plantea dudas sobre la evolución del modelo de negocio de Netflix, ya que Warner Bros. Discovery suele estrenar sus películas en salas de cine mucho antes de llevarlas a plataformas digitales, mientras que Netflix produce principalmente para nutrir su propio servicio de suscripción.

Actualmente, el estudio de televisión de Warner Bros. vende sus programas a diversas cadenas y servicios de streaming, incluidos competidores tanto de HBO Max como de Netflix. Por su parte, Netflix ha mantenido históricamente sus producciones dentro de su propia plataforma, lo que podría cambiar si se concreta la adquisición.La exclusividad de las negociaciones representa un revés para las aspiraciones del director ejecutivo de Paramount, David Ellison, quien asumió el control de la compañía a principios de este año y buscaba fusionar dos marcas emblemáticas del entretenimiento.

Temas Relacionados

Warner Bros. DiscoveryNetflixStreaming

Últimas Noticias

Gillian Anderson y Lena Headey lideran la batalla en el salvaje oeste de “Los Abandonados”, la nueva apuesta de Netflix

La miniserie ambientada en el Estados Unidos de 1854 enfrenta a dos matriarcas poderosas en una lucha sin reglas, con un elenco de lujo y una historia intensa que promete emociones fuertes para el público adulto

Gillian Anderson y Lena Headey

Conoce los 10 K-dramas y shows más populares en Corea para disfrutar este fin de semana

Algunas series coreanas han llegado a consolidarse como fenómenos globales gracias a las plataformas de streaming que las transmiten

Conoce los 10 K-dramas y

Cuáles fueron las canciones más buscadas en Google este 2025: Bad Bunny y Taylor Swift lideran

DtMF y Eldest Daughter son dos de las canciones más buscadas en el mundo en Google

Cuáles fueron las canciones más

“Siempre a tu lado”: La forma en la que Rob Reiner protegió a los protagonistas adolescentes en el set

Los actores recuerdan cómo la guía cálida y protectora del director marcó su adolescencia

“Siempre a tu lado”: La

David Freyne presenta ‘Eternity’: una reinvención del romance con Miles Teller y Elizabeth Olsen

El director explicó a Infobae cómo imaginó los múltiples mundos posibles del filme y la forma en que la misma reflexiona el verdadero significado de la vida

David Freyne presenta ‘Eternity’: una
DEPORTES
Franco Colapinto tuvo una buena

Franco Colapinto tuvo una buena actuación y finalizó 10° en la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi

La FIFA realizará el sorteo que definirá los grupos para el Mundial 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

Futbol, poder y glamour: Trump será anfitrión del sorteo del Mundial 2026 que se hace en Washington bajo estrictas condiciones de seguridad

Prohibieron el ingreso a las canchas al hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título

TELESHOW
Cinthia Fernández reveló por qué

Cinthia Fernández reveló por qué no deja que Roberto Castillo la ayude mientras estudia abogacía

La reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara que sorprendió a Mario Pergolini: “Aprendí mucho de eso”

Wanda Nara y La Reini confesaron sus retoques estéticos en MasterChef Celebrity

Cazzu opinó sobre el proyecto de ley inspirado en su nombre: “Me pone feliz que para algunos yo represente cosas buenas”

Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

INFOBAE AMÉRICA

Descubrieron 16.600 huellas de dinosaurios

Descubrieron 16.600 huellas de dinosaurios en Bolivia: “Muestran una diversidad y comportamientos nunca vistos”, dijo el líder del estudio

El estremecedor caso del hombre que estranguló a su novia, ocultó el cuerpo durante seis semanas y se presentó en televisión

Más allá del espejo: cuáles son las estrategias avaladas por la psicología para construir una imagen corporal positiva

Nasry Asfura pidió “serenidad” y afirmó que en “cuestión de tiempo” se conocerán los resultados electorales en Honduras

El Pentágono confirmó la venta de submarinos a Australia como parte del acuerdo de seguridad dentro de la alianza estratégica militar