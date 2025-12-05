Las negociaciones entre Warner y Netflix sacuden al mercado del entretenimiento: cómo pueden afectar al streaming

El logotipo de Netflix se muestra en uno de sus edificios en el barrio de Hollywood de Los Ángeles, California, Estados Unidos, 2 de diciembre de 2025 (REUTERS/Mike Blake)

La inminente concreción de un acuerdo exclusivo entre Warner Bros. Discovery y Netflix para la venta de los estudios y el negocio de streaming HBO Max podría transformar de manera profunda el panorama de la industria del entretenimiento y los medios, según informaron personas al tanto de las negociaciones a The Wall Street Journal. Este movimiento, que se produce tras una serie de ofertas mejoradas por parte de los principales actores del sector, plantea interrogantes sobre el futuro modelo de negocio de Netflix y el impacto regulatorio que podría acarrear la operación, especialmente por el alcance global de la plataforma.

En el tramo final de las negociaciones, Paramount expresó su descontento con el proceso, señalando en una carta dirigida al director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, que la compañía había “iniciado un proceso miope con un resultado predeterminado que favorece a un solo postor”, en referencia a Netflix. Además, Paramount advirtió en una comunicación previa a los abogados de Warner Bros. Discovery que una venta al gigante del streaming probablemente “nunca se concretaría” debido a los posibles obstáculos regulatorios tanto en Estados Unidos como en el extranjero, dada la posición dominante de Netflix en el mercado global.

La decisión de Warner Bros. Discovery de entablar conversaciones exclusivas con Netflix se produce después de recibir propuestas de compra de varias compañías. Paramount había manifestado su interés en adquirir la totalidad de la empresa, incluyendo las cadenas de cable como CNN, TNT y TBS, mientras que Comcast buscaba hacerse únicamente con los estudios y el negocio de streaming HBO Max. Según las fuentes citadas por The Wall Street Journal, las tres empresas presentaron ofertas mejoradas esta semana, pero fue Netflix quien avanzó con una propuesta mayoritariamente en efectivo.

Un aviso de la serie de Netflix "Stranger Things" en Hollywood, Los Angeles (REUTERS/Mike Blake)

El acuerdo, que podría anunciarse en breve, representaría la mayor adquisición en la historia de Netflix, que actualmente ostenta el título de mayor servicio de streaming por suscripción. La compañía, reconocida por producciones como “Stranger Things” y “Love Is Blind”, aspira a fortalecer su catálogo con los prolíficos estudios de cine y televisión de Warner Bros. Discovery, así como con sus extensas bibliotecas y la plataforma HBO Max. De acuerdo con Bloomberg, la operación se enmarca en la estrategia de Warner Bros. Discovery de dividirse en dos entidades: una que agruparía los activos de estudios y streaming, y otra que concentraría las operaciones globales de cable, antes de cerrar un eventual acuerdo con Netflix.

La posible integración de los activos de Warner Bros. Discovery en Netflix ha generado inquietudes entre legisladores y autoridades de Estados Unidos, quienes temen que la adquisición de HBO Max otorgue a Netflix un poder excesivo en el mercado del streaming, según reportó The Wall Street Journal. Analistas del sector han señalado que la fusión plantea dudas sobre la evolución del modelo de negocio de Netflix, ya que Warner Bros. Discovery suele estrenar sus películas en salas de cine mucho antes de llevarlas a plataformas digitales, mientras que Netflix produce principalmente para nutrir su propio servicio de suscripción.

Actualmente, el estudio de televisión de Warner Bros. vende sus programas a diversas cadenas y servicios de streaming, incluidos competidores tanto de HBO Max como de Netflix. Por su parte, Netflix ha mantenido históricamente sus producciones dentro de su propia plataforma, lo que podría cambiar si se concreta la adquisición.La exclusividad de las negociaciones representa un revés para las aspiraciones del director ejecutivo de Paramount, David Ellison, quien asumió el control de la compañía a principios de este año y buscaba fusionar dos marcas emblemáticas del entretenimiento.